Мобилизованные в Ленобласти прошли «обкатку танками»

Фото: Министерство обороны РФ

На полигоне «Лужский» Ленинградской области с мобилизованными военнослужащими в составе мотострелковых подразделений продолжаются занятия в рамках одиночной подготовки.

«Все мобилизованные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, граждане, призванные из запаса, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, техники связи, военной и специальной техники. Также на этапе одиночной подготовки выполняются стрельбы с гранатомётчиками РПГ-7, расчётами АГС-17 и снайперами. Прошли «обкатку танками»», - рассказал командир артиллерийского гаубичного дивизиона Константин Щигорев.

От качества обучения и восстановления навыков военнослужащих на этапе одиночной подготовки зависит в дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи

«Участник боевых действий. Пришел в военкомат по собственному желанию, чтобы передать свой боевой опыт своим товарищам. У нас тут у всех настрой боевой», - говорит командир роты Сергей.

Занятия проходят не только по практике. Инструктора проводят с личным составом занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области мобилизованные военнослужащие выполнили боевые стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт» в рамках курса подготовки по своим военно-учетным специальностям.

«Боевая стрельба велась прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. По замыслу, огневые задачи при стрельбе мобилизованные выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону.

Действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, имеющий боевой опыт», - сообщили в Минобороны.

Во время обучения инструктора особое внимание уделяют изучению средств связи, ведения воздушной разведки и корректировке огня артиллерии.