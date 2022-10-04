«Каникулы Арктики» добрались по Перми

Фото предоставлены пресс-службой АНО «Чистая Арктика»

На сей раз наш автобус припарковался, хоть и рядом с Домом культуры, но на окраине города, в окружении промышленных зон. Любознательных пермяков это все же не остановило. Целыми семьями желающие приезжали с других концов Перми. За два с половиной дня музей с экскурсиями посетило 300 человек и 571 человек в режиме свободного посещения.

Фото предоставлены пресс-службой АНО «Чистая Арктика»

Как и на предыдущих стоянках программа автобуса «Каникулы в Арктике» была насыщенной. В кинозале дети смотрели мультики от наших партнёров портала «Дети Арктики», взрослые - документальные фильмы «Рядом с медведями» об экспедициях «Хозяин Арктики». В чуме все увлечённо рисовали Арктику, а на улице раскрашивали «Арктический посёлок».

Фото предоставлены пресс-службой АНО «Чистая Арктика»

Некоторые семьи приходили с термосами и бутербродами, чтобы провести на «арктической территории» целый день. Дети из соседних домов приходили каждый день, оставаясь под опекой организаторов мероприятия.

С сожалением вынуждены признать, что за такой короткий срок далеко не всем желающим удалось попасть на экскурсию в автобус-музей. Наша Арктика расположилась всего на 28 кв.м и нельзя допустить, чтобы посетители мультимедийного музея чувствовали себя пассажирами переполненного в час-пик автобуса!

Впереди Екатеринбург!

Фото предоставлены пресс-службой АНО «Чистая Арктика»

ВАЖНО

Просим вас обязательно записываться на экскурсии заранее, проверять расписание работы музея на нашем официальном сайте каникулыварктике.рф.