«Кнопку нажал - тепло идет». В Прикамье активно ведется газификация частных домов

Лариса Уразбаева теперь может готовить еду на природном газе

Лариса Уразбаева из села Брод Чернушинского округа с довольным видом показывает обычную кастрюльку. В ней она впервые сварила кашу не на сжиженном газе из баллона, а на природном, пришедшим в дом Уразбаевым благодаря программе бесплатной догазификации.

- Запаха нет такого, как от баллонного газа, и кастрюлька не закоптелась, - говорит Лариса Уразбаева.

У ее мужа Эдуарда другая причина для радости – природный газ дает большую экономию. Ранее свой дом Уразбаевы отапливали дровами да еще включали электрический обогреватель.

- Зимой месяц обогрева на электричестве стоит порядка 15 000, или требуется машина дров - это порядка 10 000, - говорит он. – А сейчас газовое оборудование за два года полностью окупится. Кнопку нажал, включил котел – тепло идет. Приятно.

Газопровод бесплатно доходит прямо до дома

Природный газ дошел не только до дома Уразбаевых, но и до всех домов Брода – а их там 550 и живут в селе 1200 человек. 25 километров распределительного газопровода были протянуты по восьми улицам Брода благодаря программе бесплатной догазификации, принятой по поручению президента РФ.

Всего же с начала действия программы в Прикамье было подано более 40 тысяч заявлений о догазификации и уже заключено свыше 30 тысяч договоров. Тем более, в Пермском крае было принято решение облегчить жизнь жителям региона и бесплатно доводить газопровод не до границ участка, а до фасадов домов.

- Мы стремимся делать так, чтобы подключение было максимально удобным и комфортным, - рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.- Поэтому в регионе реализуется программа, когда мы даем компенсацию жителям строительства газопровода по земельному участку до границ дома. Поверьте, что это далеко не во всех регионах такая социальная льгота присутствует.

Данный опыт Прикамья был рекомендован заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком для внедрения другим регионам.

В ходе совещания, проведенного вице-премьером Александром Новаком, губернатор Дмитрий Махонин доложил об итогах и планах газификации в регионе.

На XI Петербургском международном газовом форуме во время обсуждения актуальных вопросов догазификации населения глава «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов особо отметил высокие темпы строительства газовых сетей в Прикамье. Так, план этого года по подведению «голубого топлива» к домам пермяков выполнен уже на 87 процентов.

Во время форума губернатор Дмитрий Махонин и Сергей Густов обсудили ход реализации президентской программы по догазификации, строительству газопроводов в северных территориях Прикамья, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по газификации региона.

В рамках XI Петербургского международного газового форума состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и генерального директора Газпром межрегионгаз Сергея Густова.

По принципу «единого окна»

- Программа догазификации активно развивается на территории Пермского края, - говорит Мария Козлова, первый заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края. – Сейчас активно идут работы по строительству распределительных сетей внутри населенных пунктов.

Решить все вопросы, связанные с газом, жители Пермского края могут в клиентских центрах, работающих по принципу «единого окна». Там можно подать заявки на догазификацию, проведение изыскательных работ, подготовку проектной документации и схем газоснабжения. Кроме того, жителям здесь помогают оформить договор на присоединение к газораспределительной сети, на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Всего в Пермском крае работает пять Единых клиентских центров. Они открыты в Перми, Березниках и Краснокамске.

Впервые «голубое топливо» поступит на север Прикамья

Газификация входит в число ключевых направлений в работе краевого правительства. Сегодня Прикамье является одним из лидеров по газификации среди других регионов страны. Опыт Пермского края получил признание на всероссийском уровне. Благодаря этому «Газпром» принял решение увеличить инвестиции почти в 2,5 раза - до 20,5 миллиардов рублей. И в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Махонин и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали соглашение о строительстве 22 дополнительных межпоселковых газопроводов. Впервые «голубое топливо» поступит на север Пермского края.

- Самое главное для нас – что газ дойдет до тех северных территорий, где никогда его не было, и даже мечтать об этом мы не могли, - признается губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Это такие территории как Красновишерский район, Чердынский район до поселка Ныроб – все населенные пункты, которые расположены вдоль автомобильных дорог. И еще порядка 19 территорий. В этом году будет введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Суксунском округе, что даст возможность подключения к газу еще трех населенных пунктов. А до 2025 года в округе появятся еще три межпоселковых газопроводов.

- Работы по газификации северных территорий Пермского края уже начаты, - рассказывает Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь». – Идут проектно-изыскательские работы, а в следующем году мы приступим к строительно-монтажным работам.

Напомним, Пермский край одним из первых утвердил с «Газпромом» программу газификации региона до 2026 года. Согласно ей, компания построит 55 межпоселковых газопроводов – почти вдвое больше, чем первоначально планировалось, а также распределительные сети. Будет проведено техническое перевооружение пяти и реконструкция одной газораспределительных станций. Обновление сетей пройдет в 190 населенных пунктах, газ дополнительно будет поступать более чем в 33 тысячи домов.