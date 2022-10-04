Чем российская школа отличается от советской

Насколько современна наша школа и люди, работающие в ней? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как-то, устав от очередных глубокомысленных и бесполезных выводов «аналитиков», я так перефразировал знаменитую цитату из романа Булгакова: «Самый большой грех – это обобщение». И каждый раз сам себе ее напоминаю, когда, как автор книги «Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло», втягиваюсь в дискуссию о том, можно ли вернуть ту самую теплую и насыщенную советскую школу.

Обычно я спрашиваю: а какую школу желательно вернуть? 50-х годов прошлого века? 60-х? 70-х? Или 80-х? Знаете ли вы, что не проходило десятилетия в СССР без того или иного реформирования системы образования? И что именно в середине 80-х были затеяны наиболее радикальные реформы?

Да, именно в те времена, по которым ностальгируют мои визави (да и я сам, поскольку это и мои годы беззаботного детства), правительство страны школа не устраивала. А, уверяю вас, несмотря на нынешние геронтологические стереотипы, руководили страной люди весьма неглупые и патриотичные.

В июне 1983 года состоялся пленум ЦК КПСС, на котором обсуждали ситуацию в образовании. А затем появилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы». И если с высоты 2022 года мы посмотрим документ, то очень удивимся: многие решения, которые в 2000-х, когда систему образования после провала 90-х годов стали возрождать, повторяют решения 80-х годов!

О чем шла речь в туманном 1983-м?

- Об увеличении продолжительности обучения в школе. Младшие классы – с 1 по 4-ый. А полная школа – 11 классов. (Переход, напомню, произошел только в конце 1990-х — 2000-х годах!)

- О развитии углубленных школ «физико-математического, химико-биологического, общественно-гуманитарного и технического циклов». Как нам их сейчас не хватает! Особенно школ с углубленными естественнонаучными предметами!

- О скучных и непонятных учебниках. Цитата: «Пересмотреть содержание учебных программ и учебников, обеспечить четкое и ясное изложение основных понятий идей естественных и общественных наук, раскрывающих законы развития природы и общества, с учетом современных достижений науки и техники». Кто там жаловался на заумные современные книжки?

- О перегрузке учащихся, «усложненности учебного материала», дублировании формализме одних и тех же фактов и их интерпретаций в учебниках по разным предметам.

- О компьютеризации. «Организовать в старших классах общеобразовательных школ, профессионально-технических училищах, средних специальных учебных заведениях изучение основ электронно-вычислительной техники…». Компьютеры в 80-х?! Да-да…

- О том, что уроки литературы скучные.

- О том, что классно-урочная система — не идеал. «Практиковать лекционные и семинарские занятия в старших классах».

- Об улучшении психолого-педагогического изучения школьников, выявлении их интересов и склонностей.

- О том, что нужно разгрузить учителя, освободить от излишней отчетности…

О чем это говорит? Только о том, что в школе есть «вечные» вопросы, которые каждое поколение будет стараться решать, а последующие поколения с жаром корректировать. Это и учебники – они будут меняться и по стилю изложения и по наполненности фактами и примерами постоянно, потому что новые поколения уже по-иному воспринимают саму подачу информации. Это и помощь в том, что по старинке еще называют профориентацией – просто потому, что теперь молодой человек может выбрать несколько совершенно разных направлений для развития и менять их, как сношенную обувь, тогда, когда понадобится. Это и «отчетная» нагрузка учителей. Это и формы и методы преподавания. О каком «перевернутом классе» знали в 80-х? А сейчас педагогические приемы стали еще более радикальными. Это и цифровизация (не путать с дистантом!), когда в помощь учителю даже в далеком райцентре появляются и интерактивные видео, и возможность имитации опытов и даже проверка домашки искусственным интеллектом.

Каждому времени, каждому экономическому укладу будет соответствовать своя школа и своя система образования, как бы мы этому не сопротивлялись (что вполне естественно, ведь школа – один из самых консервативных социальных институтов, и это абсолютно правильно).

Я много размышлял о том, почему же нам так хочется вернуть советскую школу (или вернуться в неё)? И что мы в конце концов под этим понимаем, раз соглашаемся – и она была несовершенна, и ее приходилось реформировать? Нет, конечно, речь не идет о возвращении советской системы образования. Один пример. Тогда только 18 процентов выпускников 10-го класса могли поступить в вуз и вряд ли даже самые радикальные сторонники возврата с этим согласятся.

Тогда в чем дело? Конечно, есть тут и ностальгия по детству.

Но главное – это память о добрых и требовательных учителях, о той атмосфере учения, которую они создавали в классе. О первой учительнице, которую многие взрослые сегодня люди вспоминают, как вторую маму. Об учителях физики или математики, русского или биологии, истории или химии, которые с нами возились после уроков по несколько часов, чтобы объяснить тему и помочь с подготовкой к контрольной.

А вот в этом нынешняя школа российская не на много ушла от той школы, советской. Да, конечно, учителя 80-х и даже 90-х годов ушли уже из классов. Почти треть нынешнего педагогического состава – молодые люди, которым нет и тридцати пяти.

Много бываю в школах, общаюсь и с директорами, и с учителями, и с современными родителями. И точно могу сказать: конфликтов сейчас в школе примерно столько же, сколько было и 40, и 50 лет назад. И главное, что сохранилось, несмотря на все реформы, это дух по-хорошему советской школы. У нас замечательные, внимательные, добрые и отзывчивые учителя. Да, может быть в непривычной для старшего поколения «оболочке» в виде ЕГЭ, ВПР и (по необходимости) дистанта. Но суть, глубинная цельность, миссия нашего учительства не изменилась.

С чем я вас всех и поздравляю в замечательный День Учителя.