Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Сколько уже мобилизовано в России

С 21 сентября в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации прибыло более половины от установленного призыва в 300 тысяч человек. Об этом на селекторном совещании во вторник заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек», - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты «приходит большое количество добровольцев».

«Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», - обратил он внимание на отдельные случаи отказов.

Отметим, что добровольцам, которые не служили в армии, не имеют военной специальности, но имеют водительские права могут предложить должность военного водителя.

Министр обороны на совещании поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации». И напомнил, что соответствующим должностным лицам «поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности».

Шойгу подчеркнул, что «обучение личного состава сформированных подразделений на 80-ти полигонах и в шести учебных центрах должны проводить офицеры с боевым опытом, а в районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания».

Также глава военного ведомства рассказал немного о том, как нашим военнослужащим приходилось оборонять граждан, что пришли на референдумы: «В дни проведения референдумов, которые прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей подразделениями Вооруженных сил России были сбиты семь самолетов и 45 беспилотников украинской армии, 109 реактивных снарядов «Хаймарс» и «Ольха» противника. А во время избирательных мероприятий сбиты 7 самолетов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов «Хаймарс» и «Ольха». Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Также на селекторном совещании министр подтвердил, что призыв граждан России на военную службу начнется в ноябре, и будет он на 7,5 тысяч человек меньше, чем прошлой осенью – 120 тысяч человек.

«Вновь призванные осенью военнослужащие срочной службы будут направлены в подразделения, не задействованные в СВО на Украине. А закончившие службу военнослужащие по призыву возвращаются по домам», - заявил Сергей Шойгу.

Он также отметил , что «военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавирусной инфекции». А еще обратил внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учет по месту жительства».