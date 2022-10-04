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Звезды4 октября 2022 16:20

Вместо Александра Гуревича шоу «Сто к одному» станет вести продюсер «Аншлага» и «Бригады»

Прежний ведущий заявил, что время шутить ушло
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Александр Гуревич решил громко хлопнуть дверью

Александр Гуревич решил громко хлопнуть дверью

Адаптация американского шоу Family Feud («Семейная вражда»), незамысловатая телевикторина «Сто к одному», идет в эфире российского ТВ с 1995 года (выходила на НТВ, МТК, ТВЦ и теперь — России-1). И все это время ее вел задорный не по годам Александр Гуревич, одетый обычно в мешковатый пиджак на несколько размеров больше нужного. Шутки, прибаутки, предсказуемые, но милые подколы — все это отличало ведущего, уследить за речью которого еще со времен шоу «Устами младенца» мог не каждый.

И вот весной — после старта СВО — 58-летний Александр Гуревич, к слову, занимавший в государственном холдинге ВГТРК крупный пост замруководителя детско-юношеского вещания, решил громко хлопнуть дверью. Бывший ведущий шоу «Удивительные люди», «Синяя птица» и комментатор детского «Евровидения» объявил, что время шутить закончилось. И он покидает пост художественного руководителя и ведущего «Сто к одному».

— Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить, — подчеркнул Гуревич. — Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе.

С тех пор руководство канала искало нового ведущего для программы. И нашло: им стал Александр Акопов, больше известный как продюсер (сериалы «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», а также шоу «Аншлаг», «Моя семья») и шоураннер. Специалист, работавший редактором в КВН до 1990 года, пробовал себя в роли ведущего еще в начале 90-х — в нескольких выпусках передачи «Великолепная семерка».

Прошло всего 30 лет, мастерство ведь не пропьешь, и Акопов — преподаватель ВГИК, бывший замглавы ВГТРК (и даже глава канала РТР), создатель крупнейшего съемочного комплекса «Амедиатека» и компании COSMOS studio — наконец-то вернется к микрофону. Чтобы вести шоу «Сто к одному» по выходным в 10 утра.

Когда будет записан и появится в эфире первый выпуск с новым ведущим, канал "Россия 1" пока не сообщает.

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