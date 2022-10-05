Русские пришли. Как Грузия вдруг стала самой пророссийской страной на Кавказе

Back in the USSR проходит бархатно Фото: Владимир ВОРСОБИН

МОЗГИ, ДЕНЬГИ И ОБИДЫ

Соседи познаются в беде. В беде вся правда. Момент истины. Можно увидеть: кто «не бросит, лишнего не спросит», а кто - «и не друг, и не враг, а так».

Едешь в Тбилиси через Армению и думаешь: «Здесь нет ни сухопутной границы с Россией, ни безумного горного погранперехода в Грузию «Верхний Ларс», хватает забитых «доверху» русских самолетов. Цены в гостиницах начинаются со 170 долларов за номер, а сам Ереван - мобилизационно аппетитен. Оцепи пару улиц, набитых русской молодежью, и план по призыву сразу десятка российских областей готов».

- Никогда не думал, что такое скажу, - говорил мне знакомый армянский политик. - Но самая пророссийски настроенная страна на Южном Кавказе теперь - Грузия.

- Да ладно! - морщусь, вспоминая 2008 год. У Тбилиси стояли российские танки, а у моей доброй квартирной хозяйки Эльзы сдали нервы.

- Если в мой двор войдут русские солдаты, я тебя выставлю из дома! - плакала она. Потом долго извинялась...

- И вдруг Грузия стала пророссийской?! Что за черт? - недоверчив я, но получаю ответ: «Вот увидишь...»

Фото: Владимир ВОРСОБИН

«BACK IN THE USSR»

Тбилиси мне сразу показался странным...

Представьте стандартное грузинское утро. Площадь Свободы. У подземного перехода развлекаются украинцы-зазывалы на автобусную экскурсию. Нарисовали на рекламном стенде издевательский указатель «Русский комиссариат» и ржут, балбесы, бросая проходящим русским разные слова.

Без особой злости, кстати. Но с вызовом.

Заходишь в магазин, а там полупьяный грузинский рокер в грязной косухе рассказывает всей очереди на ломаном английском, что Россия - оккупант. Русские криво улыбаются, терпят по причине своих птичьих прав. Выручили братья-грузины. Они хором сказали: «Эй, блин!» - и вытолкали крикуна взашей.

Продавщица красная как рак:

- Извините, Бога ради, все с ума посходили. В следующий раз в полицию позвоню...

И ты выходишь на улицу, где через дом украинские флаги, где на стенах намалеваны антироссийские лозунги, где по ночам бродят странные демонстрации - шесть человек таскаются по городу и монотонно бормочут в громкоговоритель: «Русские, уезжайте из страны, вам здесь не рады», и понимаешь, что за 20 лет путешествий по Грузии ты такое не видел никогда.

Разве можно себе представить, что русское население Тбилиси, сбежавшее при развале СССР от нищеты и принуждения учить грузинский (побочный эффект строительства всех юных нацгосударств), вернется, да еще в двукратном количестве?! За какой-то месяц!

Что Back in the USSR пройдет бархатно. Что если раньше Россия прорывалась сюда на танках, то теперь штурмует «Верхний Ларс» с детьми и чемоданами. Что в великом городе новостроек Батуми, где дома клепались на турецкие деньги, как пирожки в «Макдоналдсе», закончились квартиры. Выкуплены. Вообще (это как если бы в Кувейте закончилась нефть).

Что расцветет в Грузии славянский ренессанс: заколосятся вокруг русские школы, детсады, кружки танцев... И грузинская молодежь, когда-то учившая английский в расчете на карьеру в Европе, будет кусать локти - язык «оккупантов» нужнее.

В этот сезон «Великой Русской Жатвы» рост ВВП Грузии достиг 10,5%. Открыто 6,9 тысячи новых предприятий (в 2 раза больше, чем в прошлом). Русские пришли.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

От всего этого получается... какая-то чепуха. Грузия (тут правы армяне) выглядит э-э-э... «двухстульно». Странно. Неопределенно.

Грузия присоединилась к антироссийским санкциям, но Киев обвиняет Тбилиси в предательстве. Местные радикалы подзуживают: «А не отбить ли нам под шумок Абхазию и Южную Осетию, пока русским не до того?» Запад подталкивает грузин к открытию второго фронта против Москвы...

- Что теперь у грузин с ориентацией, простите, - спрашиваю. - Они идут на Запад или на Север? К Байдену или к Путину?

Мы бродили с директором Грузино-российского общественного центра имени Примакова Дмитрием Лордкипанидзе у дивного Черепашьего озера. Когда-то им владел олигарх Хардзиани, но Саакашвили озеро отобрал (в тюрьме хозяина заставили подписать дарственную в пользу государства). Выкупив таким образом свободу, олигарх радостно встретил новую власть Иванишвили в уверенности, что Черепашье вернут, ведь в Грузии теперь торжество закона. Но вышло незатейливо: Хардзиани застрелил киллер, и Черепашье осталось в казне.

Лордкипанидзе, бывший депутат парламента, человек смелый: его офис средь жовто-блакитного моря «прапоров» словно остров, бастион, в котором реет, видимо, последний в Тбилиси российский флаг. Реет он, правда, в укромном месте, в холле центра (табличку центра с упоминанием России Дмитрий благоразумно снял). Остальные русские флаги уже доломали. Предпоследний торжественно сорвали с крыши какого-то сельского домика, о чем тут же раструбил грузинский интернет.

Лордкипанидзе, бывший депутат парламента, человек смелый: его офис средь жовто-блакитного моря «прапоров» словно остров Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Почему вы думаете, что Грузия куда-то идет, - улыбнулся Лордкипанидзе. - Грузия застыла в ожидании. И молится, чтоб мировая катастрофа прошла стороной. Здесь очень боятся войны, и этот страх определяет политику. И как бы ни критиковали наши власти, все понимают: Иванишвили изо всех сил старается избежать новой драки с Россией, и его в этом здесь поддерживает подавляющее большинство. Кроме того, у людей накопилось разочарование.

- В Западе? - интересуюсь.

- В этом я пока не совсем уверен, - покачал головой глава российско-грузинского центра. - Но на поводырей, указывающих нам западный путь, здесь точно злы.

АМЕРИКАНСКИЙ КОВБОЙ В ЮБКЕ

Отношение Тбилиси с Западом сейчас, как у молодоженов после года брака. Страсть разбилась о суровый быт, отношения похолодели, но союз пока крепок. Есть надежда, есть расчет.

К тому же грузины почувствовали до боли знакомое. Родное.

- Запад оказался не лучше СССР - тот же обком партии, - говорит Лордкипанидзе. - Раньше к первому секретарю местной национальности приставляли второго - русского. Теперь - американку, посла США в Грузии Келли Дегнан. Уникальную женщину...

Заметил - при слове «Дегнан» грузинских политиков нервно подергивает.

Дегнан ворвалась в грузинскую политику с той дерзостью, которая выдает пылкого миссионера и конкистадора.

Первая речь - Россия, мол, «враждебный сосед Грузии».

Через год Дегнан начинает понимать, куда она попала. Постсоветская территория...

«Выборы в Грузии несправедливы, люди не доверяют их результатам», - ругалась она.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Еще через пару месяцев раскритиковала власти страны после их отказа приглашать «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (почти все подобные организации живут на западные гранты) на заседание рабочей группы по условиям ЕС.

Терпение Тбилиси лопнуло, когда американское посольство покусилось на святое. Оно попыталось помешать традиции всея СНГ - сажать особо крикливых и наглых. Судья, посадивший на 3,5 года экс-министра культуры времен Саакашвили и директора оппозиционного канала Гварамию, пожаловался - посланники неистовой Дегнан поинтересовались у него: «Почему посадил?». А потом отказали в визе в США.

В итоге состоялась встреча Дегнан с Иванишвили, ставшая серьезным провалом американской дипломатии. Видимо, американский посол со свойственной ей ковбойской прямотой решила поговорить с грузином начистоту...

Грянул скандал. Поговаривают, что американцы предложили Иванишвили выбор: или его уже официально зачисляют в «пропутинские олигархи» со всеми вытекающими, или Тбилиси вводит настоящие санкции против России...

- Притом что экономические связи с Москвой у нас сейчас на подъеме, - говорит Лордкипанидзе. - Именно Россия позволила, например, в Грузии подешеветь подсолнечному маслу и зерну на 24%, когда в Европе катастрофический рост. РФ вышла на второе место в торговле с Грузией, и это очень устраивает и бизнес, и власти!

Тут все уже догадываются: Тбилиси и Москва обмениваются скрытыми сигналами.

Грузия не вводит санкции, отказывается от набора добровольцев для украинских войск? РФ оставляет открытыми двери для грузинских товаров.

Но Дегнан потребовала от Тбилиси не хитрить, а выступить против Москвы... Что-то вроде второго фронта.

И в Грузии его открыли. Против... американского посольства. По всем изощренным правилам Востока.

Создали в парламенте антиамериканскую спецгруппу. Четыре депутаты формально вышли из правящей партии «мечтателей» и создали движение «Сила Народа», чтобы с трибуны проклинать США. Обзывая «кукловодами» и задаваясь нахальным вопросом.

«А не пыталась ли посол США шантажировать Иванишвили с целью вовлечения Грузии в войну?» - вопрошал депутат Созар Субари, которого я помню молодым омбудсменом времен Саакашвили (он гордо демонстрировал мне обширный синяк на ноге, после того как его хорошенько отдубасили полицейские).

И понеслось.

Оказывается, у грузин накопились к Западу много претензий. На Дегнан, олицетворяющую Америку, впечатление, накинулись все.

Верующие - за попытки проводить гей-парады.

Интеллигенция - за поддержку тирана (Саакашвили).

Пенсионеры - за утерю коммунистического прошлого.

Молодежь - будущего...

- Стоп! - говорю. - Вот уж молодежь грузинская вряд ли на Америку зла. Она получила столько возможностей...

- Поработать три месяца в Европе? - усмехнулся Темур Майсурадзе, бывший зампредседателя Комитета по экономике парламента Грузии. И провел для меня экскурсию по Грузинским Разочарованиям.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЖАДНЫЙ ЗАПАД

Госпрограмма по трудоустройству граждан Грузии за рубежом, вокруг которой сейчас столько обид, на первый взгляд выгодна всем. Первой заключила контракт на 300 человек Германия - и получила рабочую силу. Государство - процент от контракта. Молодежь - легальный заработок на время каникул.

Но вернулись грузины из Евросоюза с ворчанием. Европейцы, томящиеся в тесных рамках трудовых норм, похоже, «оторвались» на несчастных грузинах. Бедолаги работали в полях, на мясокомбинатах, фабриках от заката до рассвета. За переработку доплачивали, но с ней выходила лишь тысяча евро в месяц за адский труд...

- Капитализм, - пожимаю плечами. - Дают удочку, а не рыбу.

- Но разочаровывает в Западе как раз то, что и удочку они тоже не дают, - восклицает Майсурадзе.

- Разве американцы не давали деньги на развитие?

- Мизерные. Появлялся проект для производства чего-то конкурентного - не давали. Зато охотно - на развитие общественных организаций, которые служат им самим внутри нашего государства.

Темур Майсурадзе, бывший зампредседателя Комитета по экономике парламента Грузии Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Не будете же вы отрицать, что Запад оплачивал строительство инфраструктуры, на которой сейчас зарабатывает туристические деньги Грузия? - возражаю.

- Конечно. И хотя разворовали большую часть денег, картинка - Запад помогает Грузии - получилась. Вот только «помощь» эта была в долг, который сейчас у нас уже 62% к бюджету... Чтобы действительно поднять экономику Грузии, сюда нужно вложить 100 миллиардов, а Запад вложил 6, да и то - в политику. Чтобы поддержать самого себя...

МОСКВА ЕЩЕ СИЛЬНА

Вот только вопрос «Что дальше?» вызывает у большинства грузин... страх. Оцепенение. В Тбилиси люди живут российско-украинскими новостями, в апокалипсическом ожидании. Маленькая Грузия прекрасно понимает: она песчинка в налетевшей буре, которая грозит сломать весь мировой порядок и разметать титанов... Поэтому она изо всех сил старается быть незаметной.

- Например, Турция, Азербайджан и Армения никаких проблем сейчас Грузии не создают по одной причине: Россия сильна, - говорит Темур Майсурадзе. - Люди это понимают. Как и то, что для благополучия страны обязательно нужно ладить с соседями. Иначе - беда и развал. Сейчас история преподает всем этот урок. А грузины его давно выучили.