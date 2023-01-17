«Отдыхаем без детей»: Подольская в алом бикини показала роскошную виллу на Мальдивах

Владимир Пресняков и Наталья Подольская отдыхают на Мальдивах. Фото: соцсети.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков после новогодних каникул улетели в теплые края. Артисты проводят отпуск на Мальдивских островах. В соцсетях Наталья рассказала, что они с мужем решили устроить себе отдых без детей.

- Ну что ж … с момента появления детей мы первый раз без них на Мальдивах и второй раз в принципе отдыхаем без наших детей. Пока не разобрались, как нам это. Но детство в наших попах заиграло. Познакомились с приятной парой из Англии, и могу в который раз сказать, что люди любят людей, а не политику. Это радует, - призналась певица.

Наталья рассказала, что они с мужем решили устроить себе отдых без детей. Фото: соцсети.

Судя по всему, на Мальдивах 54-летний Владимир и 40-летняя Наталья решили освежить свои чувства и устроить себе медовый месяц. Они поселились в роскошной вилле с собственным бассейном. На своей странице Подольская опубликовала видео, в котором показала интерьер отпускного жилища.

В видео Наталья позирует в алом бикини, демонстрируя стройную фигуру. Отсалютовав на камеру бокалом шампанского, певица села за стол, уставленный салатами и морепродуктами, и накинулась на еду. При этом артистка пообещала «не толстеть», несмотря на возможность расслабиться на отдыхе.

Певица снялась в бикини. Фото: кадр видео.

Перед Новым годом Наталья уже побывала в отпуске – в конце ноября она вместе с детьми отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах. Артистка отправилась в Абу-Даби с сыновьями, 7-летним Артемием и 2-летним Иваном. Глава семейства Владимир Пресняков-младший был вынужден остаться дома, поскольку внезапно заболел коронавирусом. По словам Подольской, главной целью ее отпуска было максимально восстановиться после «Ледникового периода». Изнуряющие съемки, большие физические нагрузки и многочасовые репетиции вымотали певицу настолько, что она сильно сбросила вес.

Наталья не раз принимала участие в экстремальных телепроектах, требующих больших физических нагрузок. Даже со своим мужем Владимиром Пресняковым она познакомилась в 2005 году во время съемок телешоу «Большие гонки».

Супруги устроили себе второй медовый месяц. Фото: соцсети.

Исполнительница рассказывала, что влюбилась в наследника известной фамилии с первого взгляда. Владимир ей тоже симпатизировал, но женился на Наталье далеко не сразу. На тот момент Пресняков был женат на дизайнере Елене Ленской. Подольская говорила, что начала встречаться с Пресняковым только после того, как он официально развелся.

Они поженились пять лет спустя, в 2010 году. Еще через пять лет на свет появился их первенец Артемий. А в 2020 году Наталья родила мужу второго сына Ивана. У Владимира Преснякова также есть старший сын, 31-летний Никита – его родила первая супруга музыканта Кристина Орбакайте.