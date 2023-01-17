Алмаз Сафин родился в селе Раевский Альшеевского района Башкортостана

Сегодня утром президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации старшине Сафину А.М.

Текст указа короткий: «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)».

Как стало известно KP.RU, старшина Алмаз Сафин был профессиональным военнослужащим. Служил по контракту в Минобороны России больше восьми лет, участвовал в операции в Сирии. Родом из села Раевский Альшеевского района Башкортостана, где его всегда будут помнить.

«Альшеевцы! С прискорбием в сердце сообщаю, что при исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец с. Раевский Сафин Алмаз Минигалеевич. Ему было 37 лет. Это тяжелая утрата и непередаваемая боль для всех нас! Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. Выражаем слова соболезнования родным и близким Алмаза. Мы скорбим вместе с вами», - написал глава района Дамир Мустафин в своём Telegram-канале.

Глава района выразил соболезнования близким и родным Алмаза Сафина. Супруга осталась с троими детьми: Милене — 10 лет, Карине — 6 лет, Тимуру — 15 лет.

Они знают, что их отец совершил подвиг, который полностью описан в донесении на 14 января 2023 года.

АЛМАЗ САФИН ПОГИБ В БОЮ ЗА КРЕМЕННУЮ

Алмаз Минигалеевич Сафин участвовал в специальной военной операции с 30 сентября. Его должность согласно официального документа звучит так: «временно исполняющий должность разведчика-оператора разведывательного взвода разведывательной роты 237-го десантно-штурмового полка 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии». Но в тот день, 14 января, старшина командовал взводом десантников, с которыми вел оборону Кременной (Красно-Лиманское направление). Туда противник бросил все резервы, чтобы отбить у десантников этот населенный пункт.

Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона принял на себя страшный удар. Сафин первым обнаружил выдвижение украинских националистов и отдал команду на открытие огня. Сам огнем из личного оружия уничтожил пять военнослужащих ВСУ. Эту атаку удалось отбить, но противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода.

Старшина Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но не оставив позиций продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь. Противник еще не раз пытался выбить десантников с занимаемых позиций, но каждый раз встречал ожесточенное сопротивление. В результате ВСУ потеряли на этом участке: танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих. А когда к Сафину подошло подкрепления из состава 3-го десантно-штурмового батальона полка, то украинских националистов десантники отбросили еще дальше на исходные рубежи.

Старшина Алмаз Сафин скончался от полученных ранений после боя, выполнив поставленную боевую задачу до конца.

«Его героические и решительные действия в сочетании с высоким профессионализмом и умелым руководством личным составом позволили не допустить прорыва подготовленных и оснащенных, численно превосходящих подразделений вооруженных сил Украины, которым был нанесен значительный урон», - говорится в наградном документе.

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