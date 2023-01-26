Владислав Киреев: «Я не просто веду бизнес, а делаю огромный вклад в экологию»

Республика Татарстан наращивает мощности в своем нефтеперерабатывающем комплексе и, несмотря на мировой кризис, продолжает привлекать инвестиции, тогда как многие предприятия в других регионах «просели» в этом вопросе в 2022 году. Но для достижения наиболее высоких показателей эффективности необходима глубокая модернизация производственного процесса и концентрация на экологической составляющей - уверен Владислав Киреев, основатель, соучредитель и коммерческий директор компании «Айрон Трейд энд Консалтинг», член «Московской ассоциации предпринимателей», который последние несколько лет посвятил поиску технологических решений и переоборудованию российских предприятий. Мы встретились с Владиславом, чтобы поговорить о новых технологиях, а также о том, как не потерять себя и стать не просто бизнесменом, думающим о прибыли, а человеком, который создает будущее.

Начало пути

Профессиональный путь Владислава Киреева начался в родном Нижнекамске, где находится самый крупный нефтехимический комбинат России ПАО «Нижнекамскнефтехим». В свое время это была крупнейшая комсомольская стройка Советского Союза. Комбинат, как и сам город, был построен в чистом поле. Родители Владислава, в то время молодые специалисты, инженеры, романтики в середине 60-х были в числе первых работников нового предприятия.

Владислав родился в 1970-м и, по его собственным словам, всегда знал, где будет работать в будущем. Поэтому после службы в армии и окончания Казанского технологического университета по специальности «Машины и аппараты химического производства» молодой специалист пошел работать в ПАО «Нижнекамскнефтехим» инженером-конструктором.

Смутные 90-е внесли перемены в размеренную жизнь семьи. Киреевы переехали в Санкт-Петербург. Владислав начал свою карьеру в качестве менеджера одной из питерских фирм. Новый город, новые люди, новые возможности: все с чистого листа.

«Период адаптации был достаточно труден, но вера в себя и свой успех всегда были внутри меня, – вспоминает Владислав. – В 2004 году мы с партнерами открыли компанию по поставке трубопроводной арматуры, которая успешно проработала до 2012 года. Но мне всегда было интересно направление по модернизации нефтехимического производства с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу. И в 2012 году мы с партнером Алексеем Ф. зарегистрировали компанию «Айрон Трейд энд Консалтинг». Так начался наш новый путь, и мы были уверены, что наша работа повлияет на сохранение чистоты окружающей среды и убережет ее от влияния промышленных предприятий».

Просто бизнес

Основным направлением деятельности «Айрон Трейд энд Консалтинг» является поставка оборудования для химических, нефтехимических, металлургических предприятий. Владислав Киреев окончил профильный университет и работал ранее инженером-конструктором, а потом инженером-механиком на ПАО «Нижнекамскнефтехим», поэтому сфера была ему максимально близка и знакома. В процессе работы коммерческий директор должен взаимодействовать с большим количеством специалистов в абсолютно разных областях – и Владиславу пришлось примерять совершенно новые для себя амплуа. Так, помимо активного поиска новых заказчиков, отслеживания и участия в электронных торгах и заключения контрактов, Владислав ведет переговоры, посещает профильные выставки, контролирует логистику и выполнение сроков контрактов, курирует сборку оборудования на строительных площадках заказчиков до окончания работ и подписания актов пуска оборудования в промышленную эксплуатацию.

«Фирма «Айрон Трейд энд Консалтинг» является официальным представителем ряда компаний, которые изготавливают необходимое для отрасли оборудование, в том числе зарубежное, - рассказывает Владислав Киреев. - Например, это немецкий производитель насосов «FRIATEC AG Division Rheinhutte Pumpen», с которым компания работала длительное время. Но, начиная с 2014 года, мы следуем курсу импортозамещения – тем более, что у нас в стране есть множество достойных производителей и проблема в том, что не все они известны. Нам удалось найти целый ряд партнеров, с которыми мы сейчас активно взаимодействуем и очень эффективно».

На сегодня, благодаря усилиям Киреева, «Айрон Трейд энд Консалтинг» ведет работу с различными российскими предприятиями, обеспечивая их необходимым оборудованием. Заказчиками фирмы являются ПАО «Северсталь» (г. Череповец), УГМК-Холдинг (г. Екатеринбург), ПАО «Электроцинк», (г. Владикавказ), ЗАО «Завод синтетического спирта» (г. Орск), ПАО «МЕТАФРАКС» (г. Губаха), ПАО «Челябинский цинковый завод» (г. Челябинск), ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (г. Медногорск), ЗАО «Карабашмедь» (г. Карабаш), ООО «ЕВРОХИМ-Белореченские Минеральные удобрения», ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г.Нижнекамск).

Призвание

С самого начала работы в отрасли, Владислав Киреев поставил себе задачу: повысить экологическую безопасность предприятий, с которыми работает – поскольку проблема была очевидной. По данным Госкомстата, выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по России в 2021 году составил 17208 тыс. тонн, из них твердые вещества – 1651 тыс. тонн, газообразные и жидкие – 15557 тыс. тонн. Источником, разумеется, были промышленные предприятия и особенно – нефтехимический комплекс.

«К большому сожалению, техническое оснащение отрасли оставляет желать лучшего, - делится Владислав. - Об экологичности старого оборудования говорить не приходится, его нужно менять на современное и эффективное. Я лично несколько лет посвятил поиску лучших технических решений, которые позволяют значительно снизить объемы вредных выбросов. И уже после первого успешного проекта я почувствовал разницу между понятиями «работа» и «призвание». Я никогда не получал прежде столько удовлетворения, как сейчас: понимая, что не просто веду бизнес, а делаю огромный вклад в экологию».

Одним из самых показательных кейсов «Айрон Трейд энд Консалтинг» стал проект, реализованный на родном Владиславу Кирееву ПАО «Нижнекамскнефтехим». В 2015 году руководство обратилось к нему с просьбой разрешить сложную ситуацию: газоочистное оборудование предприятие было предельно изношено, требовалась не просто замена отдельных частей, а полный демонтаж конструкций и установка на существующие фундаменты нового, полностью отвечающего современным требованиям оборудования.

«Надо признать, что построить завод в чистом поле всегда легче, чем внести изменения в уже существующие и давно работающие технологические схемы, – говорит Владислав. – Но мы успешно справились с поставленной задачей. Если отбросить все технические нюансы, могу сказать, что итогом нашей работы стала успешная реализация проекта с выполнением всех условий предприятия. Степень очистки газов от вредных примесей на переоборудованной нами установке составляет до 99%! И это наш успех».

Наряду с производством, инжиниринговыми работами, проектированием установок газоочистки, их комплектацией и шеф-монтажом, важным этапом деятельности «Айрон Трейд энд Консалтинг» является сервисное обслуживание действующего газоочистного оборудования. Все показатели Владислав Киреев контролирует лично, с помощью созданной научно-технической базы, и, в случае необходимости, компания осуществляет поставку новых агрегатов и запасных частей для ремонта, а также готово предложить взаимозаменяемые конструктивные решения, обеспечивающие повышение эффективности очистки эксплуатируемого газоочистного оборудования. Опасения своих коллег по отрасли относительно конкуренции с «зелеными» технологиями Владислав не разделяет: по прогнозам ученых, человечество не скоро сможет отказаться от углеводородов и других потенциально опасных производств – речь идет о десятках, а может и сотне лет. При этом, опыт Владислава Киреева говорит о том, что сделать нефтехимическую, металлургическую отрасли максимально безопасными – возможно и необходимо. Главное – человеческих потенциал. Российская промышленность остро нуждается в профессионалах с неординарным подходом, здоровыми амбициями, желанием достичь карьерных высот и увидеть плоды своего труда. С такими неравнодушными начинающими специалистами, единомышленниками Владислав Киреев готов работать уже сегодня.

«Прежде всего, необходимо постоянно учиться, - говорит Владислав. - Чтобы развиваться в профессиональном плане и не отстать от современного ритма, сегодня необходимо знать больше, чем вчера, а завтра – больше, чем сегодня. Только в этом случае приходят действительно стоящие решения. Любую проблему нужно тщательно исследовать со всех сторон и помнить, что решаемо все. Лозунг нашей компании – это «Борьба до конца», даже когда все вокруг отступили. Возьмите его на вооружение, ведь в большей степени именно трудности закаляют характер людей и делают их полезными обществу и стране».