Россия изменилась: сварщика на зарплату 150 000 рублей не найти!

У русской провинции настроение меняется. Таким журналисты «КП» увидели Нижний Тагил. Фото: Иван МАКЕЕВ

Только на попутках - чтобы узнать настоящую Россию, которую не покажут по телевизору. Поговорить с ней.

И вот экспедиция завершилась. Пора подводить итог. Что нас поразило? Чем удивила страна? Пора ответить на вопрос, над которым мучились все русские писатели: кто он, русский народ?

Для разговора об этом мы пригласили известного мудрого политолога Сергея Маркова.

Сергей Марков. Фото: Иван ПРОХОРОВ

«Восхищаюсь! Но почему зимой?!»

Политолог Марков: Примите мое восхищение, Владимир, в адрес экспедиции «Комсомолки». Но почему зимой?! Это же очень холодно!

Журналист «КП» Ворсобин: Сергей, гениальная мысль! С нее и начнем. Вы предлагаете путешествие без риска замерзнуть в минус 40 под Могочей (есть такой город в суровом Забайкалье)? Разве это по-русски? Идти своим, пусть нелогичным путем - разве не в этом истинные мы? Когда идешь черт знает куда, но зато всем вопреки?

Политолог: Намек понятен. Но русские не выбирают плохие варианты, они, наоборот, оттягивают принятие правильных решений. Причем так, что временами кажется, что это не случится никогда...

Журналист «КП»: Я общался с пятью - семью случайными гражданами в день. Как вы думаете, что они говорят о ситуации в стране?

Политолог: Думаю, там сочетание двух вещей. Капец, что происходит. И принятие судьбы как неизбежной доли. Так?

Журналист «КП»: Как ни странно, люди не разговаривают о политике. Даже о спецоперации. Они живут в своем микромире, где есть только семья и работа. Они говорят о ЖКХ, о зарплатах, о том, что подскочили цены в магазинах. И только через час разговора начинают вспоминать, что да, действительно, где-то идет спецоперация. Первую неделю я просто не понимал, почему люди не хотят говорить ни о чем серьезном - например, о судьбе своей собственной страны.

Политолог: Они отталкивают судьбу, прячутся в своей частной жизни. Если бы во время Великой Отечественной войны вы так же проехались по стране, разговоры бы не шли про наступление под Сталинградом, о Жукове или Сталине. Даже о том, что у них душа болит за родственников на фронте, тоже бы не говорили вслух...

Но в то же время о восходе и закате солнца люди тоже не говорят как об очевидном, неизбежном.

На передовую за длинным рублем

Журналист «КП»: Приведу пример. Один из водителей рассказал мне историю о приятеле-артиллеристе, который вернулся из Донбасса. И поехал обратно. Его спрашивают: «Зачем? Ты вернулся целый, здоровый». Он: «А здесь мне негде так хорошо зарабатывать». На передовой платят большие деньги. Провинция обклеена плакатами с призывами идти на военный контракт. И если раньше длинный рубль можно было заработать на вахте, то теперь еще в зоне спецоперации. Я знаю человека, который залез в долги, ему 53 года, и он идет воевать.

Политолог: Пришел новый мир, где деньги имеют большее значение. Но я не думаю, что люди идут воевать из-за них. Нет! Если бы люди не чувствовали правоту, они бы туда не шли. Деньги - лишь один из стимулов. А достойная зарплата мобилизованных разве не долг государства перед ними?

Возьмем, к примеру, мелкие «благодарности» от людей врачам и учителям. Это фактически доплаты, которые делает российский народ медикам и педагогам к их небольшой зарплате. Так люди возвращают долг за государство. А военных никто, кроме самого государства, не отблагодарит.

Место силы, куда приезжает «подзарядиться» народ. Это под Улан-Удэ, над Селенгой. И таких мест силы в России много-много! Фото: Иван МАКЕЕВ

Народ испортился?

Политолог: Что показалось в вашем путешествии неожиданным?

Журналист «КП»: Тюменская область, Омутинский район. Обычное бедное село. Разговорились с фермером. «В чем проблемы?» - спрашиваю. Думал, он будет жаловаться на правительство. Нет, правительством он доволен. Дотации, льготы, все есть... Ответ неожиданный: «Народ испортился. Работать не хотят. До чего доходит - фиктивно разводятся и живут на детские пособия. 25 - 35 тысяч на семью - зачем при этом работать? Люди даже бросили за огородами ухаживать, потому что рядом сетевой магазинчик. Купил пакет молока, зачем скотину держать?» «А как вы набираете рабочих?» - спрашиваю. «Еле-еле, нашел 25, хотя нужно 50, - говорит. - Половина - бывшие зеки. Знаю, когда у них запой, когда их свозить к доктору». У него два парадоксальных вывода. Слишком много пособий платит государство, не мотивируя людей к труду. И нужна идея, ради которой крестьяне вернутся к тяжелой работе.

Политолог: Гениально! Нужны одобряемые всеми модели поведения. Вот мы знаем, что такое Новый год. Это салат оливье, селедка под шубой, шампанское. А кто сказал, что именно оливье и шампанское? А не пиво и не водка? Елка наряжена. А кто сказал, что елка, а не палка? Да просто это давно принятые и всеми одобряемые модели поведения!

Беда в том, что наше государство до сих пор не создало всеми одобряемую модель труда. Людей не учат: смотри, ты должен работать!

Журналист «КП»: А они должны? Или их надо заинтересовывать?

Политолог: Конечно, должны! Это их долг перед собой! Долг перед матерью и отцом, которые мечтали, что их дети будут нормальными людьми. Это долг перед семьей, перед обществом!

Журналист «КП»: Но есть и другая правда. Ты можешь не работать, но получать 30 тысяч рублей пособий. И работать, но получать 40 тысяч. Вы, Сергей, сами пойдете в поле вкалывать за 10 тысяч дополнительных рублей?

Политолог: Эта проблема отчасти из советского времени. Не создано нормальной системы мотивации. Например, у нас среди чиновников огромное количество людей, которые хотят много и честно работать. За хорошую зарплату. Но это почти невозможно. Многие мэры, министры не могут открыто, официально платить достойную зарплату сотрудникам. Поэтому часто создают систему с серыми доплатами.

Я скажу жестче. Огромное количество людей в итоге убеждены, что нормальные деньги имеют только коррупционеры. И люди заведомо перед этим капитулируют.

Деньги - уже не главный символ успешности

Журналист «КП»: Расскажу еще одну историю. Семья бизнесменов, строят дома. Говорят, никогда в жизни не возьмут ни одного человека из своей деревни. Там ненадежные работники: у них дни рождения, свадьбы, бюллетени. Поэтому только вахта. Мол, только она русского человека дисциплинирует. Говорят, найти сварщика, у которого зарплата 150 тысяч, трудно. Сварщик - это бог! Ему говорят: вот тебе 150, в субботу выйди внеурочно, мы тебе еще денег дадим. А он отказывается! Потому что современный русский человек почувствовал свое достоинство. Он не хочет жить, чтобы бесконечно вкалывать.

Деньги - уже не главный символ успешности. Люди, впечатление, хотят спокойной комфортной жизни. У них семья, рыбалка, баня. Они пальцем не шевельнут ради пары тысяч дополнительных рублей.

Политолог: Но замечу, в России самая длинная рабочая неделя из европейских стран. Я преподаю, общаюсь много с нашими студентами. Они очень сильно ориентированы на работу. Может, не так, как китайцы и японцы, но уж точно больше, чем в Европе.

Ипотека - людям или строителям?

Журналист «КП»: В одном из забайкальских городков нам показали список дефицитных профессий. Это ужас! На весь город один гинеколог, терапевтов не хватает. В глубинке просто нет таких специалистов, а от них зависит человеческая жизнь. Государство решает проблему просто. Чиновники пишут программу: «Миллион рублей молодому специалисту». Министры отчитываются, все рукоплещут. А на месте оказывается - миллиона не хватит даже на жилье, зарплата у начинающего врача - 18 - 20 тысяч, вот молодежь и бежит...

Политолог: Вся социология давно трубит, что одна из главных проблем России - здравоохранение. Люди кричат: почему мы должны в очередях по полгода стоять к врачу?

Журналист «КП»: Но дело ведь не только в медицине. Берем историю с льготной ипотекой. Вроде бы хорошее дело - под маленький процент давать молодым кредит на жилье. Но в результате квартиры подорожали чуть ли не в два раза. Какой тогда в ипотеке смысл? Нельзя было этот эффект спрогнозировать?

Политолог: Да все прогнозировали - именно поэтому и открыли программу. Деньги на ипотеку идут не только людям, но и банкам, и застройщикам. Хорошо известная комбинация.

Есть тут и свой плюс. Если уровень доходов населения растет вместе с ценами на жилье, то само по себе это неплохо. В конечном итоге люди будут иметь дорогие квартиры как хороший личный капитал, возможность их продать, пустить в дело... Тут есть своя логика.

Все просчитано. Просто к публичному подсчету часто прикрепляется непубличный. А там уже интересы не только групп населения, но попутный эффект для целых отраслей экономики и бизнес-групп.

В чем наша сила? В терпении!

Журналист «КП»: Сергей, открою вам тайну - у нас очень добрый народ. Улыбчивый, гостеприимный. Мы проехали 11 тысяч километров с ощущением, что мы гости в большой хорошей семье. Добряк - наш русский человек.

Политолог: Ну, какая это тайна! (Смеется.) Россия терпеливая и очень добрая страна. И в терпении этом - ее главная сила. Наверное... Ведь мы о настоящей России знаем мало.

ПОЛНЫЙ СПИСОК РЕПОРТАЖЕЙ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ АВТОСТОПОМ