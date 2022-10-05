Глобальное потепление тормозит вращение Земли - и день становится длиннее

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Британские учёные (ну а какие ещё?) обнаружили новое и совершенно неожиданное следствие глобальных климатических изменений. Открытие сделал профессор Адам Скейф из Университета Экзетера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Глобальное потепление влияет не только на погоду, дожди и засухи. Но даже на долготу дня и скорость вращения Земли!

Какая связь, казалось бы?

Учёные под руководством Адама Скейфа создали сложнейшую математическую модель, которая позволяет предсказывать изменения во вращении Земли и связанную с ними долготу дня. Причём более чем на год вперёд, что раньше считалось невозможным.

Научный прорыв состоит вот в чем: Скейф и его коллеги убедительно доказали связь между геодезией (точными измерениями формы, размера, положения нашей планеты, а также гравитации) и климатическими прогнозами.

Из-за глобального потепления меняется скорость и направление ветра, а также траектории циклонов и антициклонов - это признанный факт. Ветры становятся мощнее. Атмосфера в целом движется быстрее. И тем самым тормозит вращение Земли вокруг своей оси. Совсем чуть-чуть. Как следствие, сутки становятся длиннее. Тоже совсем чуть-чуть. Так что без парки - 25 часов в сутках не будет.

- Да, продолжительность дня меняется незначительно. Но такие изменения имеют значение, например, для GPS и других целей, где важны точные измерения, - говорит профессор Скейф.

Также модель позволила учёным прогнозировать такие важные для погоды на всей планете процессы, как струйные течения в атмосфере (джеты) и Северо-Атлантическое колебание. То есть в целом лучше понимать, что происходит с климатом Земли.