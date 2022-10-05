Желание поскорее выйти замуж довело жительницу Польши до тюрьмы

Из квартиры своего экс-возлюбленного полька исчезла вместе с деньгами и ценностями в качестве свадебного подарка.

История влюбленных не первой молодости в Польше стала предметом обсуждения в соцсетях.

Вначале все развивалось как обычно – 42-летний мужчина и его 40-летняя подруга после недолгого общения решили пожениться.

По всей видимости, проблема заключалась именно в том, что большую часть времени влюбленные проводили в виртуальных встречах – мужчина практически постоянно находился на заработках в Германии. Наверное, именно поэтому он так и не успел хорошенько узнать свою будущую вторую половину.

И вот пока мужчина зарабатывал деньги на предстоящую свадьбу, дама затосковала и завела новое Интернет-знакомство.

Новые отношения показались женщине более перспективными, она с легкостью оставила прежнего жениха и отправилась к другому. Но не с пустыми руками: из квартиры своего экс-возлюбленного полька исчезла вместе с 17000 евро в качестве свадебного подарка себе любимой.

Вернувшийся жених обиделся и подал на бывшую подругу в суд. Женщину нашли, но вот изъять деньги полностью не сумели – она уже успела истратить часть суммы на свадебные приготовления.

Теперь ветреную даму ждет суд, и, по оценке адвокатов, она может провести за решеткой ближайшие пять лет своей жизни.