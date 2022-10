Китайские ученые нашли на Марсе следы библейского потопа

Китайский марсоход Чжужун рядом с посадочным модулем, доставившим его на марсианскую равнину Утопия. Фото: sciencealert.com

Вода, которая была

- Очень интересная работа, сильно впечетлены тем, насколько китайцы «глубоко копнули», - похвалили коллег европейские специалисты, которые недавно помогали планетологам из NASA анализировать данные, которые собрал американский марсоход Perseverance.

Специалисты имели ввиду публикацию в журнале Nature, в которой большая группа исследователей из Института геологии и геофизики Китайской академии, ведомая Чао Ли (Chao Li) отчиталась о своих выводах, сделанных по итогам измерений, проведенным георадаром марсохода «Чжужун». Этот инструмент позволяет заглядывать под поверхность на глубину 100 метров. Китайцы заглянули на 80.

И обнаружили слои валунов, судя по всему, принесенных какими-то бурными потоками сначала примерно 3 миллиарда лет назад, а потом еще раз – через полтора миллиарда лет.

Китайский марсоход «Чжужун» ездит по южным окраинам равнины Утопия (Utopia Planitia) – по обширному району в северном полушарии Марса. Стало быть, на этой равнине, как минимум, два раза и случались наводнения.

Места, где расположены Чжужун (звездочка) и другие исследовательские аппараты. Справа – маршрут, пройденный китайским марсоходом по равнине Утопия. Фото: sciencealert.com

Чуть раньше – в 2020 году – свидетельства былого «водяного» прошлого соседней планеты были добыты в другом месте – там, где разведку ведет американский марсоход «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity). Он уже несколько лет колесит по экваториальному кратеру Гейла (Gale crater).

Исследователи из трех университетов - Джексона, Корнеллского и Гавайского (Jackson State University, Cornell University and the University of Hawaii) решили, что те ряды 10-метровых «складок» из гравия, которые они заметили на снимках, представляют собой так называемые антидюны – гребни, которые образуются в донных частях быстро текущих потоков воды.

Гребни на поверхности Марса, намытые бурными потоками воды миллиарды лет назад. Фото: sciencealert.com

Ученые определили расстояние между гребнями. И вычислили, что их образовали потоки глубиной не менее 24 метров, которые неслись по Марсу со скоростью Усейна Болта – более 10 метров в секунду.

Откуда на Марсе взялась вода, наполнившая бурные глубокие потоки? Точного ответа нет. Ученые лишь предполагают, что наводнение мог устроить удар астероида, растопившего льды. Или тот же астероид, но упавший в еще не высохший марсианский океан, который существовал 3-4 миллиарда лет назад в так называемую эпоху Ноя – период, когда на Марс имел плотную атмосферу, поддерживающую «нормальную» температуру, и воду в жидком виде.

А могли растопить лед и массированные извержения вулканов. На Марсе их тоже одно время хватало.

Зонд «Марс Экпресс», на снимках которого ученые разглядели марсианские озера. Фото: sciencealert.com

Вода, которая есть

На Марсе все же обнаружили воду. Жидкую воду. Как и хотел мальчик из надоедливой телевизионной рекламы. Только не газированную, а минеральную. Она наполняет озера, расположенные подо льдом так называемой марсианской Антарктиды – ледяной шапки на Южном полюсе планеты.

Исследователи из Кембриджского университета (University of Cambridge) вместе с другими британскими учеными (University of Nantes, University College Dublin) разглядели на снимках с зонда «Марс-Экспресс» (Mars Express) так называемые топографические признаки, указывающие на то, что в районе Южного полюса скрываются несколько озер. Их «выдают» характерные впадины во льду, очень похожи на соответствующие детали рельефа земной Антарктиды, под которыми озера уже найдены и к ним даже пробурены скважины.

Британцы, по сути, подтвердили открытие, сделанное в 2018 году с помощью радара MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding instrument), установленного все на том же зонде.

Изображение озера на радаре. Фото: sciencealert.com

Радарные данные указывали на одно большое озеро, раскинувшееся под полуторакилометровым слоем льда на 20 километров. Два года спустя ученые, большой международный коллектив которых возглавили Елена Петтинелли (Elena Pettinelli), геофизик из Roma Tre University и ее коллега Себастьян Лауро (Sebastian Emanuel Lauro) нашли еще несколько. Озера не глубоки – нам будут примерно по пояс. Но их целая сеть. Занимают участок площадью примерно в 200 квадратных километров в районе Planum Australe. Это должно обнадежить в первую очередь тех, кто ищет марсианскую жизнь. Где, как не в воде ее искать?

И будущим переселенцам радость - смогут рассчитывать на местную воду. Она, правда, как полагают исследователи, очень соленая. Что несколько умаляет радость.

О марсианских озерах ученые рассказали в журнале Nature Astronomy, на который ссылается портал ScienceAlert.