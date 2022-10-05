Конгресс традиционной игрушки пройдет с 11 по 13 октября в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород в этом году стал столицей детского туризма. 11-13 октября в городе пройдет Конгресс традиционной игрушки, способствующий популяризации народных мотивов в развитии игровой индустрии.

Организаторы Конгресса традиционной игрушки – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Правительство Нижегородской области. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Соглашение о проведении мероприятия было подписано в ходе ПМЭФ-2022.

На конгрессе соберутся исследователи детской игры, представители научного и экспертного сообщества, организаций народных художественных промыслов и промышленности игр и игрушек.

Участники обсудят вопросы передачи культурных традиций, смыслов и образов современной игрушки, рассмотрят пути развития отрасли и необходимые меры поддержки. Матрешка, дымковская игрушка, свистулька – как сделать эти хорошо известные традиционные игрушки интересными и привлекательными для современных малышей?

Важной темой обсуждения станет вопрос кооперации детской игровой продукции и народных художественных промыслов. Будут затронуты и более широкие темы – традиционные и инновационные игровые технологии воспитания, обучения и развития детей и игровой культуры современного детства. Спикеры выскажутся о популяризации именно народной игрушки и интересе к традиционным народным промыслам.

Главная задача конгресса – передать культурные традиции, эстетику, смыслы и образы современной игрушки. Мы поддерживаем идею, что традиционные мотивы, образы и технологии могут быть органично вписаны в современную культуру, быть модными и привлекательными. Проект «Комсомольской правды» «Самобранка», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, знакомит читателей с уникальными народными промыслами России, в том числе по игрушечному делу.