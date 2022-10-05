RUTUBE присоединился к акции «Доброшрифт» в поддержку детей с ДЦП

В знак поддержки национальный видеохостинг изменил логотип бренда на онлайн-платформе и в социальных сетях.

С 2019 года фонд «Подарок Ангелу» привлекает внимание россиян к проблеме детского церебрального паралича с помощью уникального проекта «Доброшрифт». Авторами «Доброшрифта» стали 33 подопечных фонда, которые написали по одной букве алфавита, а профессиональные дизайнеры объединили их в шрифт. Проект активно поддерживают отечественные компании и бренды, изменяя логотипы и текст на официальных сайтах, в соцсетях, выпуская мерч.

С 2022 года проведение акций и поддержка подопечных будут происходить круглый год. Такой подход поможет проходить регулярные курсы реабилитации как можно большему количеству детей.

Национальный видеохостинг RUTUBE принимает участие в акции уже второй год и на один день меняет логотипы на платформе и в социальных сетях. Любой желающий может также поддержать акцию, сделав пожертвование в фонд «Подарок Ангелу» или скачав шрифт с официального сайта проекта.