5 причин начать принимать цинк прямо сейчас

Цинк – единственное вещество, влияющее одновременно на большое количество процессов в организме: на иммунитет и состояние волос, восстанавливает кожу после акне, повышает уровень тестостерона у мужчин… «Поле деятельности» цинка в организме человека огромное! В этой статье мы расскажем подробно о самых важных свойствах цинка, и какой цинк лучше выбрать.

Как цинк помогает «настроить» иммунитет?

Многочисленные исследования показали, что прием цинка в течение 24 часов после появления первых симптомов простуды помогает уменьшить ее продолжительность [2]. Он непосредственно участвует в регулировании различных функций иммунной системы, а самое главное – препятствует проникновению и размножению вируса в клетке. Минерал защищает клетку и не дает вирусу возможность в нее проникнуть. Кроме того, цинк борется с воспалительными процессами, уменьшает частоту и тяжесть инфекций.

Цинк для укрепления и красоты волос

Красота и здоровье волос во многом зависят от цинка. Минерал отвечает за деление клеток волосяных фолликул, формирует волосяную структуру, регулирует деятельность сальных желез, а также стимулирует выработку кератина – основного белка, который содержится в волосяном стержне.

Минерал красоты и молодости

На ряду с кератином, цинк также стимулирует выработку собственного коллагена – главного белка красоты, помогает сохранять коллагеновые волокна. Если минерала в организме достаточно, повышается уровень защиты кожи от растяжек, морщин, раздражений и сухости.

Мужское здоровье

Большое значение достаточное количество цинка в организме имеет для мужчин. Ведь именно этот минерал способствует синтезу и повышению уровня тестостерона – гормона, который делает мужчину – мужчиной.

Как получать достаточное количество цинка?

Роль цинка для здоровья сложно переоценить. В организм этот минерал поступает через продукты питания. Основными источниками цинка являются морепродукты, красное мясо, молоко и молочные продукты. Однако, если брать во внимание то, что в современных продуктах уровень питательных веществ не всегда высок, мы не можем гарантировать, что цинка мы получаем в достаточном количестве. С другой стороны, сегодня очень модно вегетарианство и соблюдение диет, что также может ограничивать попадание цинка в организм. В связи со всеми этими факторами, по оценкам ВОЗ, на данный момент дефицит цинка выявляется более чем у 2 млрд человек в мире [1]. К счастью, сегодня современные фармацевтические компании производят биологически активные добавки, содержащие цинк. Однако, следует знать, какая из всех многочисленных форм минерала усваивается лучшим образом.

Какую форму цинка выбрать?

Хелатный цинк на сегодняшний день является самой биодоступной формой этого минерала [3]. Цинк становится хелатным, когда присоединяется к молекуле аминокислоты, образуя с ней органическое соединение. Хелат цинка не требует никаких дополнительных биохимических превращений, так как уже подготовлен к усвоению организмом. Именно в такой форме минерал усваивается в кишечнике, и именно она является близкой человеческому организму. Примером такой формы в организме человека может служить гемоглобин. В отличие от других форм, хелат цинка не вызывает побочных эффектов со стороны ЖКТ. Не случайно в Европе и США растет популярность хелатной формы минералов.

Легкодоступный цинк для максимального усвоения

В самой легкодоступной хелатной форме цинк выпускает известная компания «Эвалар» по международному стандарту GMP. Цинк хелат Эвалар отличается экономичной упаковкой и удобством приема – всего 1 таблетка в день. Цинк хелат разрешен даже беременным и кормящим женщинам, а также вегетарианцам.

Цинк хелат Эвалар способствует:

1. повышению сопротивляемости организма к инфекциям (укреплению иммунитета)

2. предотвращению выпадения волос

3. синтезу собственного коллагена

4. синтезу тестостерона

5. позволяет регулировать деятельность сальных желез, справляться с жирным блеском кожи и покраснениями

При производстве используется сырье высочайшего качества.

Выгодная цена! [4]

