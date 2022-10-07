Центры «Мой бизнес»: Задача - помочь предпринимателям

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Раньше было так. В каждом регионе существовали разные институты поддержки предпринимательства: фонды микрофинансирования, региональные гарантийные организации, центры поддержки предпринимательства. Сегодня эти структуры объединяют центры «Мой бизнес» в единую точку входа для предпринимателей для получения мер государственной поддержки.

Главная цель центров - помогать предпринимателям в решении самых разных задач по развитию бизнеса: от поиска идеи и помощи в выборе правовой формы (ИП или ООО) до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструкций из разных сфер.

За последние пару лет центры «Мой бизнес» значительно увеличили свой функционал и продолжают набирать обороты. Так, в 2022 году продолжена работа по синхронизации мер поддержки с Минтрудом России, что позволяет оперативно обмениваться информацией о потребностях бизнеса в помощи и обучении.

- Сегодня это мощные региональные структуры, - рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Калининградской области Кирилл Лило. - Предприниматель обращается в один консультационный центр и получает весь спектр мер господдержки: и финансовые, и нефинансовые. В нашем регионе через центр «Мой бизнес» треть от общего числа предпринимателей так или иначе получали поддержку.

По своей сути центры объединяют на одной площадке всю инфраструктуру для малого и среднего предпринимательства и предоставляют услуги по различным направлениям: информационно-консультационные, образовательные, имущественные, финансовая поддержка и т. д.

Центры «Мой бизнес» созданы по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

На заметку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Заместитель министра экономического развития Татьяна ИЛЮШНИКОВА:

- Центр «Мой бизнес» - это помощник для предпринимателей. С 2019 года в России открыто 353 муниципальных и 84 флагманских центров «Мой бизнес» с широким спектром услуг для бизнеса. Недавно мы отметили трехмиллионное посещение центра.

Татьяна Илюшникова.

Изначально центры «Мой бизнес» задумывались как «одно окно» для получения всех государственных услуг для предпринимателей, но сейчас мы наращиваем круг компетенций центров, и сегодня центр «Мой бизнес» - это помощник для предпринимателя любого масштаба и на всех этапах развития его дела, от создания до масштабирования.

В 2020 году Министерством экономического развития была развернута сеть горячих линий во всех регионах России для взаимодействия с предпринимательским сообществом в условиях ковида на базе центров «Мой бизнес». Сейчас эти линии актуализированы и по ним поступают запросы от предпринимателей, связанные с их деятельностью в условиях частичной мобилизации.

ПОДРОБНОСТИ

Руководитель центра «Мой бизнес» Калининградской области Кирилл Лило рассказал подробно о мерах господдержки

Финансовые меры поддержки:

• Льготные микрозаймы. Со слов эксперта Лило, в этой части в 2021 году Минэкономразвития направило весь объем финансирования, который был запланирован до 2024 года, на региональные микрофинансовые организации. И теперь в регионах есть большой объем льготных средств, которые можно получить в сумме до 5 млн рублей на инвестиции или на оборотное финансирование на срок до трех лет под процент, соответствующий учетной ставке Центробанка. Правда, есть льготные категории. Например, в Калининградской области для участников промышленных и территориальных кластеров ставка снижена в два раза. Сельхозпроизводители и компании IT-сферы тоже пользуются пониженной ставкой. При этом срок рассмотрения заявки быстрый, а пакет документов минимальный.

• Гарантийная поддержка. Это льготное поручительство под предоставление кредита. К примеру, предприниматель обращается в банк за кредитом, а у него недостаточное обеспечение. Плечом поддержки может быть региональная гарантийная организация, предоставив поручительство перед банком в сумме до 25 млн рублей на весь срок кредитования. Кстати, сумму поручительства можно увеличить, если гарантийная организация выступает совместно с АО «Корпорация МСП». Такие поручительства в Калининградской области предоставляются в объеме до 70% от запрашиваемой суммы кредита.

• Блок поддержки промышленности. Есть во многих регионах. Здесь задействованы программы Фонда развития промышленности. Это более крупные займы - до 100 млн рублей на срок до пяти лет. От 1 до 3 процентов годовых. Причем с возможностью получения отсрочки на первые три года. Для сравнения, если предприниматель напрямую обращается в банк, то там ему могут дать сумму от 50 млн рублей под ставку для среднего бизнеса - 3 процента, для малого и микропредприятий - под 4,5%. Да еще и для ограниченных видов деятельности. Через центр «Мой бизнес» возможности шире.

• Антикризисные меры поддержки. Например, предоставление микрозаймов «Рефинансирование», консультации по подбору системы налогообложения. В регионах эти меры могут отличаться.

Нефинансовые меры поддержки:

• различные образовательные программы;

• подготовка бизнес-планов для привлечения кредитных средств;

• маркетинговое исследование;

• размещение продукции на маркетплейсах. Не просто приобретение аккаунта, а с обучением сотрудников, созданием качественного магазина в том или ином маркетплейсе;

• подразделения - центры компетенции сельскохозяйственной кооперации. Они помогают подготовить документы для получения грантовой поддержки;

• блок развития социального предпринимательства;

• поддержка экспорта.

ВАЖНО!

Кроме того, в России запущен федеральный проект «Предакселерация», который направлен на улучшение условий ведения бизнеса для начинающих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть собственное дело. Это комфортная система налогообложения, упрощение требований к отчетным документам, а также у предпринимателей есть возможность получить грант на развитие собственного дела в любой сфере - от сельского хозяйства до IT.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Восемь мер господдержки: Какую помощь может получить малый и средний бизнес

Разбираем по пунктам ключевые инструменты для бизнесменов - как начинающих, так и тех, кто давно в деле

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ «1764»

Эта программа получила свое цифровое название благодаря одноименному постановлению правительства. Она начала действовать в 2019 году по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ставка кредитов по программе рассчитывается по формуле: «ключевая ставка ЦБ + 2,75%». В программе участвует более 100 банков. По ней можно получить кредиты на инвестиционные проекты или пополнение оборотных средств. Условия предусматривают рефинансирование. И это логично и оправданно. Элементарный пример. Весной нынешнего года ключевая ставка Центробанка значительно поднялась в силу внешних макроэкономических обстоятельств. Сейчас она регулярно снижается и уже дошла до уровня 7,5%. Возможность удешевления стоимости кредита по новой ставке - один из плюсов программы «1764», которая к тому же предусматривает кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 9,95%.

К слову, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в июне текущего года объем выдачи кредитов по программе «1764» в 2,5 раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Всего, по его словам, в текущем году по льготным программам в рамках мер господдержки бизнес получил в банках уже 450 млрд рублей.

МИКРОЗАЙМЫ

Если программа «1764» рассчитана на предпринимателей со стажем, то данный пункт ориентирован на самозанятых и начинающих бизнесменов. Те предприниматели, которые не могут взять кредит в банке, имеют возможность получить заемные средства на льготных условиях через государственные микрофинансовые организации. Они помогают быстро получать небольшие займы на короткие сроки. Их оформить проще, чем кредит в банке, но заметно дороже - от 8% годовых. В негосударственных МФО ставки намного выше. Как сообщает Банк России, на микрофинансовом рынке работают микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы и ломбарды.

Банк России ведет государственные реестры участников микрофинансового рынка, обеспечивает надзор за их деятельностью напрямую и через саморегулируемые организации, регулирует микрофинансовый рынок.

СУБСИДИЯ НА ВЫХОД НА БИРЖУ

По нацпроекту есть программа, по которой малые и средние предприниматели получают субсидию на выход на биржу и оплату купонного дохода. Программа субсидирования эмитентов действует с 2019 года. За это время успешно завершились 5 отборов, в которых приняли участие 22 организации. Данная программа нужна, чтобы помочь бизнесменам компенсировать часть затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже.

Кто может получить субсидию:

• субъект МСП - налоговый резидент РФ;

• отсутствие начатых производств по делу о несостоятельности;

• отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательствам;

• МСП не относятся к микрофинансовым организациям;

• доля в уставном капитале эмитента российских юридических лиц превышает 50%.

ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА В ПРОМПАРКАХ И ТЕХНОПАРКАХ

Создание промпарков и технопарков для малого и среднего бизнеса - одна из самых востребованных и эффективных мер поддержки. Субъекты МСП получают быстрый старт на готовой инфраструктуре.

Более 70 промпарков и технопарков на сегодняшний день было профинансировано по всей стране. Из них более 40 - по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Объем поддержки в целом составил 13,5 млрд рублей. В 2021 году - 2,1 млрд рублей.

На данный момент в технопарках размещаются порядка 1,9 тысячи производственных предприятий. В 2022 году завершится строительство еще 14 новых объектов.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС»

Это многофункциональные центры, открытые в 84 регионах России. Здесь все создано для того, чтобы помочь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В состав входят центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и др.

Здесь можно:

• оформить ИП;

• провести аудит компании;

• узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться;

• получить услуги маркетинга и продвижения на рынке;

• открыть свой бизнес в формате «одного окна»;

• проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету;

• пройти обучение по предпринимательству.

В чем ценность национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»? В том, что это не просто идея или руководство к действию. Нацпроект предлагает необходимые меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса - от появления идеи до выхода на экспорт. Можно сказать, что это определенного рода бизнес-система, когда предпринимателю дают все инструменты для развития. Финансовые, образовательные, имущественные, льготные и другие. Начинающим помогут стартовать с бизнес-идеей, опытным - расширить географию поставок, открыть новые направления.

КРАУДИНВЕСТИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Такие платформы, говоря простым языком, помогают компаниям малого и микробизнеса получить финансирование от физических лиц и инвесторов. Льготный доступ по нацпроекту для МСП позволяет платить за выход на краудинвестинг до 5% комиссии.

Программа новая и была запущена только в 2021 году. В отборе приняли участие 7 платформ, из которых с 5 платформами были заключены соглашения. Общий объем субсидий по этой программе в 2021 году составит около 20 млн рублей.

ГРАНТЫ СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Поддержка социальных предпринимателей является одним из приоритетов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Здесь особо заметно увеличение интереса бизнеса к созданию социальных предприятий.

Максимальный размер гранта установлен в размере 500 тыс. рублей (1 млн рублей для Арктической зоны). Минимальный размер гранта - 100 тыс. рублей.

Уровень софинансирования со стороны субъекта МСП - аналогичный размеру гранта (100%) или не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.