Прекращение производства – это уход или отступление

Даже по российским меркам Мазда Соллерс – небольшое предприятие. Оно было открыто в 2012 году. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Toyota и Mazda Sollers приняли решение о прекращении производства своих автомобилей в России. У Тойоты завод находится под Санкт-Петербургом, а у Мазды машины собирались во Владивостоке.

Причина ухода одинаковая – машины не из чего собирать: постоянный дефицит комплектующих и перебои их поставок заставляют предприятия простаивать месяцами. К чему приведет отказ от производства машин в России и кто может занять, в частности, конвейер, на котором собирались Мазды, рассуждает главный редактор «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Завод Мазда Соллерс – это совместное предприятие с российской фирмой Соллерс, которая контролирует УАЗ и имеет свой завод в Елабуге, на котором выпускали микроавтобусы Ford Transit.

Даже по российским меркам Мазда Соллерс – небольшое предприятие. Оно было открыто в 2012 году и выпускало седаны Мазда 6, а также кроссоверы СХ-5, CX-30 и СХ-9.

В прошлом году во Владивостоке собрали около 28 тысяч машин. План на текущий год составлял 30 тысяч автомобилей. Но все пошло не по плану. Предприятие начало испытывать трудности с комплектующими еще в марте, затем и вовсе остановилось. Сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск.

Странно, правда? Япония – под боком. Но при этом – трудности с комплектующими. Очевидно, что проблемы были не столько логистическими, сколько политическими. А после того, как Япония ввела запрет на поставки в Россию автомобилей дороже 6 млн иен (это чуть больше 3 млн рублей) и лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, стало очевидно, что хорошего исхода можно не ждать.

Чем дело закончится – сложно сказать. Очевидно, что сборку машин уже не возобновят. Наверняка Мазда избавится от своей доли в СП – даже в убыток. Завод останется под управлением компании Соллерс. В дальнейшем на нем можно собирать, например, китайские автомобили – если найдется партнер.

А вот что будет с обслуживанием уже проданных автомобилей Мазда и поставкой запчастей к ним – большой вопрос. Японцы не станут громко хлопать дверью, как это сделала фирма Renault, но могут тихо уйти, насовсем. Тогда обслуживать Мазды придется исключительно с помощью расходников и запчастей из альтернативных поставок – насколько это будет возможно.