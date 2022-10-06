Помощь бизнесу: Как в Краснодарском крае начать дело с нуля и почему это выгодно

Исполнительный директор фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. Фото: Фонд развития бизнеса Краснодарского края

В Краснодарском крае для предпринимателей разработан широкий спектр мер государственной поддержки. В их числе поручительство при получении кредита на льготных условиях, сопровождение инвестпроектов и другие. Какая из программ пользуется наибольшей популярностью и как получить госпомощь, рассказала директор фонда развития бизнеса региона Елена Пистунова.

Поручительство и льготные займы

- Одна из наиболее востребованных мер поддержки на Кубани, которую оказывает фонд развития бизнеса, - поручительство. Программа дает возможность брать заем на выгодных условиях. В чем секрет ее популярности?

- Благодаря поручительству представители малых и средних форм предпринимательства могут взять льготный кредит. На сегодняшний день этой мерой поддержки воспользовались 257 раз на сумму 1,6 млрд рублей. Предприниматели же оформили займы на 3 млрд рублей.

За аналогичный период прошлого фонд предоставил 158 поручительств, объем которых достиг 1,15 млрд рублей.

Предприниматели также оценили поручительство по беззалоговым кредитам, размер которых может достигать 10 млрд рублей. Новая мера поддержки позволяет обеспечить до половины от суммы займа.

Такой высокий спрос на эту программу связан с упрощением процедуры получения кредитов, а также совершенствованием гарантийной поддержки. В частности, снижаются требования к пакету документов, а также уменьшается время обработки заявки.

Еще один фактор - размер вознаграждения за предоставление услуги. На данный момент ставка составляет от 0,25% до 0,5% годовых от суммы поручительства.

- Кто чаще всего обращается за поручительством?

- По 20% всех запросов приходится на малых и средних предпринимателей, работающих в сфере услуг, а также на производственные предприятия. Около 16% из общего объема сделок заключают компании, работающие в оптовой и розничной торговле. Большая часть кредита - 74% - направляется на пополнение оборотных средств.

Исполнительный директор фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. Фото: Фонд развития бизнеса Краснодарского края

- Помимо финансовых инструментов поддержки, фонд также предлагает и другие программы. Например, сопровождение инвестиционных проектов. Как это работает?

- Эта мера включает несколько направлений работы. От решения земельных и имущественных отношений до поиска инвестиционной площадки.

Чаще других подобной помощью пользуются производители сельскохозяйственной продукции, перерабатывающие и промышленные предприятия, а также турсфера. Программа предполагает поддержку при реализации инвестиционного проекта в Краснодарском крае от начала и до конца.

Обучение для начинающих

- Для кубанских предпринимателей регулярно проводятся обучающие семинары, также созданы целые образовательные проекты, как, например, «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Насколько они востребованы?

- Специалисты фонда регулярно проводят обучающие занятия на площадках «Мой бизнес» в Краснодаре, а также выезжают в районы, где участвуют в круглых столах, конференциях и прочих отраслевых семинарах. Всего в год насчитывается около 200 подобных мероприятий.

Что касается «Школы бизнеса», то проект запустили в прошлом году. Его основная задача — помощь молодым предпринимателям Краснодарского края. «Учениками» могут стать люди в возрасте от 18 до 35 лет. Участие бесплатное.

Программа предполагает очные встречи, онлайн-занятия, а также конференции, мастер-классы в том числе с участием приглашенных специалистов в различных отраслях.

На выходе мы получаем предпринимателей, способных решать неординарные бизнес-задачи, адаптироваться к различным условиям на рынке, лучше понимать процессы, протекающие в экономике, собирать профессиональные команды под разные задачи и так далее.

Эксперты проектов отбирают лучших, по их мнению, участников, которые должны защитить свой проект и доказать его перспективность. Победители получают займы от 100 тысяч до 3 млн рублей под 0,1% годовых на их реализацию.

В первом потоке этого года участниками проекта стали больше тысячи человек. К финалу пришел 101 из них. Следующий этап - наставничество, когда эксперты персонально помогают молодым предпринимателям воплощать их идеи в жизнь. На этой стадии остались 95 участников.

Поддержка самозанятых

- Вы запустили проект для самозанятых «Онлайн-витрина». Кто может принять в нем участие и что для этого нужно?

- «Онлайн-витрина» - это платформа, где люди выкладывают продукты своей деятельности на продажу. Это отличный способ находить покупателей и, как следствие, развивать свое дело. Участие в проекте бесплатное.

Есть два условия. Самозанятый должен работать в Краснодарском крае, а также быть зарегистрированным в приложении «Мой налог». Пока что свои товары в маркетплейсе предложили более 70 человек.

Помимо этого, для самозанятых тоже разработаны специальные меры поддержки. Они могут получить заем на льготных условиях, а также оформить поручительство при льготном кредитовании.

Вознаграждение фонда составляет 0,25-05% от суммы поручительства. Размер кредита - от 100 до 500 тысяч рублей.