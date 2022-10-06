На госуслугах больше не сэкономишь: Стало известно, когда отменят возможность оплачивать госпошлины со скидкой

Скидка в 30% на оплату пошлин на портале "Госуслуги" закончится 1 января 2023 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вы успели оформить загран со скидкой? Или получить водительские права на 30% дешевле рынка? Поторопитесь! Сезон распродажи на Госуслугах заканчивается ровно в полночь на 1 января. Такой вот «новогодний подарок» от Минфина.

Напомним, сейчас в России можно оплатить пошлины со скидкой в 30%, если делать это через портал госуслуг. Например, если вы оформляете загранпаспорт нового образца на 10 лет, то по квитанции в банке вы заплатите пошлину в 5000 рублей. А если вы подадите документы на Госуслугах и там же заплатите пошлину, то с вас – всего 3000.

Эту скидку власти ввели в 2017 году, чтобы поднять популярность портала госуслуг. При этом сразу объявили: мера – временная. Изначально «аттракцион невиданной щедрости» планировался до 2019 года. Потом его продлили до 1 января 2023 года. И вот Минфин объявил: больше продлений не будет, с 1 января лавочка закрывается.

- Доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки, - сообщили в министерстве.

Получается, чтобы сэкономить на пошлинах при оплате государственных услуг, у нас с вами осталось меньше трех месяцев.

КОНКРЕТНО

На чем можно сэкономить

Госуслуга, пошлина без скидки, руб. и пошлина со скидкой, руб.

Получение загранпаспорта нового образца (на 10 лет) 5000; 3500

Получение российского паспорта 300; 210

Регистрация брака 350; 245

Выдача водительских прав 2000; 1400

Выдача автомобильных номеров 2000; 1400

Выдача свидетельства о регистрации транспортного средства 500; 350

ВОПРОС В ТЕМУ

А что со штрафами?

На «Госуслугах» также можно оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения со скидкой в 50%. Она полагается всем тем, кто погашает штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления о штрафе. Так вот, эта скидка никуда не девается, она бессрочна и установлена статьей 32.2 КоАП.