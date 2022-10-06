В Великом Новгороде откроют Центр поддержки талантливых детей

Глава региона Андрей Никитин поздравил педагогов с Днем учителя и отметил, что на Новгородчине очень много талантливых наставников, которые выбрали свой жизненный путь по призванию и искренне стремятся помочь школьникам стать полноценными личностями и успешно подготовиться к взрослой жизни.

Андрей Никитин призвал отметить День учителя не только словами, но и делами.

«Хочу обратить ваше внимание на основные задачи. Первая – начало строительства школы в Великом Новгороде. Сейчас важно, чтобы город спланировал все бюджетные процессы: прошу с коллегами здесь максимально отработать. Вторая – работа с 1С, Яндексом, максимальное создание профильных классов. Здорово, что открываются профильные психолого-педагогические и медицинские направления. Это только начало, необходимо создавать современные аграрные классы в тех районах, где у нас активно развивается сельское хозяйство», – дал поручение Андрей Никитин.

Дмитрий Яковлев сообщил о планах Правительства региона открыть на будущий год в Великом Новгороде центр поддержки талантов и способностей детей. Предполагается, что образовательное учреждение станет работать по трем направлениям – наука, искусство и спорт. Для реализации проекта предусмотрена поддержка из федерального бюджета на сумму порядка 170 миллионов рублей.

Министр образования также сказал, что регион принимает активное участие в государственной программе «Модернизация школьных систем образования». Благодаря этому в трёх школах уже завершен капитальный ремонт. Так, например, на первый за сорок лет капремонт школы №1 в поселке Хвойная было направлено свыше 32 миллионов рублей. На этой неделе она откроет свои двери для учащихся. Еще шесть учреждений приведут в порядок до конца текущего года.

На каждом объекте работают штабы родительского контроля. Папы и мамы школьников участвуют в выборе дизайна и материалов. Не остаются в стороне от выполнения творческих задач и ученики учебных заведений.

«Четыре школы попали в двухгодичный цикл. Работы по ним будут завершены в следующем году. Это даст возможность более 6 тысячам ребят заниматься в комфортных условиях и учителям работать в достойной атмосфере. На следующий год таких зданий школ мы заявили 23 – около полутора миллиардов рублей на эти цели предусмотрено. Понимание есть по всем школам, которые нуждаются в капремонте. Программа предусмотрена до 2026 года. Считаю нашей основной задачей – включить в нее максимальное число школ», – пояснил Дмитрий Яковлев.

Строительство трех объектов: детского сада и школы в Малой Вишере, а также школы в Боровичах сейчас на завершающей стадии. На базе новых школ и в Малой Вишере, и в Боровичах будут созданы центры детских инициатив. Помимо этого школа в Малой Вишере будет оснащена современным компьютерным оборудованием. Здесь откроются профильные педагогические и медицинские классы, а также будет полный комплекс инженерно-технологических, гуманитарных и естественнонаучных направлений.

Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина продолжается реконструкция и Морского центра капитана Н.Г. Варухина в Великом Новгороде. В 2024 году планируется открыть Кванториум в Боровичах.