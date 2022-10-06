В Кремле раскрыли, как Путин отметит 70-летие: журналистам наливать не будут

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Дмитрий Песков - обозревателю KP.RU Александру Гамову - о том, как 7 октября Президент России отметит день рождения

В четверг, 6 октября, официальный представитель Кремля рассказал о графике Владимира Путина на пятницу.

… - В этот день президент будет работать в Санкт-Петербурге. Ну, много - целый ряд международных телефонных разговоров, мы будем вас информировать. И так же в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств – участников СНГ. Она пройдет в Константиновском дворце. Это будет очень важное мероприятие в контексте подготовки к запланированному на следующей неделе саммиту СНГ – совету глав государств Содружества, который пройдет в Астане. Ну, наверное, вот, что можно сказать.

- Можно в продолжение темы по 7 октября, Дмитрий Сергеевич? - обратился к Пескову журналист «Комсомольской правды». - Это Гамов.

- Да.

- А вот будут поздравлять нашего президента главы государств, как-то это предусмотрено протоколом, - с днем рождения, с юбилеем? Что-то будут вручать, преподносить? Вот какой-то оттенок будет юбилейный - хотя бы немножко? Я понимаю, время не простое, но все же…

- Как правило, - пояснил пресс-секретарь, - протокол этого никогда не предусматривает. И зачастую и подарки-то обычно передаются по линии протоколов. (То есть, напрямую главе государства не вручаются. - А.Г.)

Но, разумеется, все-таки, все друг друга не первый год и даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом. Поэтому, наверняка, чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения.

- Скажите, пожалуйста, - продолжил я, - а вот традиционные встречи с близкими, которые у президента обычно бывают в этот день, они же тоже не отменяется? Вдруг внуки захотят поздравить? Да и с друзьями, с соратниками Владимир Владимирович любит как-то пообщаться…

- Ну, в эту пятницу, вы видите, такой у президента будет день напряженный, все-таки, главы государств и правительств будут в гостях. Ну, а что касается уже семейных дел, это - отдельно, вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим.

- Да я знаю, да. Я просто, знаете, хотел заодно уж поделиться, почему-то вспомнил случай, когда вот мы, журналисты, в Кремле вместе с президентом за его здоровье сто грамм выпивали. Но это так просто, это не вопрос.

- Да, это все было в доковидные времена.

- Но, наверное, будет в будущем…

- Ну, когда-то вернется. Наверняка.

- Дай Бог, спасибо огромное.

- Спасибо вам.