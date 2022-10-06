Как Новороссия интегрируется в Россию

Что предстоит пережить республикам Донбасса и Запорожской с Херсонской областями, чтобы жить вместе с Россией Фото: REUTERS

В Международном мультимедийном пресс-центре Росcия сегодня прошел Круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему: «Политическая интеграция новых территорий». Как присоединение отразится на этих территориях и на самой России? Каким образом пройдут выборы высших должностных лиц на новых территориях? Как будут формироваться законодательные и исполнительные органы власти в присоединённых субъектах? Каковы роль и место политических партий в процедуре интеграции новых территорий?

В обсуждении участвовали депутаты Госдумы Артем Бичаев и Дмитрий Гусев; зампредседателя Комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов и глава ЦИК партии «Новые люди» Олег Захаров, руководитель движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и директор Института новейших государств Алексей Мартынов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов и глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Вел «Круглый стол» член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.

ЧТО ГОВОРЯТ СОЦИОЛОГИ

Михаил Мамонов представил картину общественных настроений по отношению к новым российским регионам:

- Мы проводили регулярные опросы россиян. Тема ситуации на Донбассе и в областях— это было топовым событием. Уровень качественной информированности очень высокий. 80% заявили о том что хорошо знают о прошедших референдумах. Говоря о степени легитимности прошедших выборов, 77% заявили, что референдумы в целом прошли честно. Обратное мнение у 11% россиян. По отношению к вхождению регионов в России около 80% заявили о положительной оценке. Относительно обязанностей РФ по защите новых территорий 85% заявили, что Россия обязана это делать и только у 11% обратная позиция. В целом, принятые решения соответствуют общественному запросу. Для многих это восстановление общественной и исторической справедливости.

ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ

Петр Кирьян говорил о самых непростых вопросах, стоящих перед государством в плане возвращения данных территорий и о том, что надо решить в первую очередь:

- ВЦИОМ и другие социологи, дающие оценки, не кривят душой: то что случилось — воспринимается положительно. Содержательных аргументов против мы не фиксируем. В ближайшее время не увидим изменений в настроениях. Но текущая ситуация заставляет думать о других вещах: как регионам вернуться к нормальной жизни. Каковы вызовы и проблемы? По экономике увидим не раньше следующего года какие-то подвижки. Помимо экстренного решения базовых вопросов по жилью, отоплению, школам и детсадам, безопасности — появятся специфические вопросы для каждого региона. Тут и вопросы финансирования, и начала и завершения восстановительных работ. Что касается госуправления — все администрации будут эффективно работать уже к концу года в соответствии с российскими подходами. Самая интересная история — какой путь пройдем до 2026 года. Общественные организации там выполняют роль политических партий. И нет проблем, чтобы одни взаимодействовали с другими. Три года в политической сфере уйдут на наполнение политического представительства. Главный социальный запрос - на улучшение качества жизни и безопасность. Разные партии реализуют это по разному.

РОССИЯ - ЕДИНАЯ

Артем Бичаев, представитель Единой России, дал свою оценку ситуации:

- Мы давно присутствуем в Запорожье, у нас там десятки штабов. Но вообще создаем региональные отделения во всех четырех территориях, выбраны региональные секретари во всех этих субъектах. Миссия нашей партии вышла за пределы круга гуманитарных проблем. Люди пошли с самыми разными вопросами с первых же дней. От пособий инвалидам до запуска школ. От поставок электроплит, которых мы передали около 70 тысяч — до поставок лекарств и присвоения статуса ветеранов. И люди постоянно спрашивали: а как это решается в России? Я же спрашивал у людей на фронте и в тылу, какие у них ожидания. Явка и уровень поддержки на референдумах оказались очень высоки. Теперь главная задача — оправдать эти ожидания, чтобы они не разочаровались — в нашей стране и партии.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ - ЕСТЬ

Эсер Дмитрий Гусев высказал свою точку зрения

- Партия «Справедливая Россия – Патриоты – за правду» с 2014-го наставила на том что Донбасс — это часть России. С прошлого года работает наш центр справедливости в Донецке. Мы оказываем большую юридическую помощь. И наши центры действуют по всем территориям. Есть базы развоза гуманитарки по республикам. Этим занимаются все партии, но мы работаем точечно. Большинство наших депутатов побывали на этих землях. Каждый подробно говорил с людьми. Они ждут и эмоциональной поддержки. Есть наш проект Добровидения Олега Нилова и культурно-просветительский проект Елены Драпеко — они запущены в Луганске. Организовали конкурс для талантливых детей Донецка и Луганска. Вовлекаем все больше наших единомышленников в полезные людям проекты. Это и является базой для нашего партийного строительства - идти под запросы людей. Есть у нас и предпринимательский блок.

УЕХАВШИХ - ВЕРНУТЬ

Станислав Наумов рассказал о планах ЛДПР в регионе:

- Политическая интеграция началась. Фундаментальная, на основе основного закона. Но я столкнулся там с проблемой: когда уходила прежняя тамошняя власть — она забрала все данные о людях. И нам надо решать как унифицировать наши подходы к начислению пенсий. Человек говорит: у меня же особые условия, я же на шахте работал, но его данных нет! Надо выйти на уровень ООН и потребовать от Киева, чтобы вернули все базы данных - чтобы в кратчайшие сроки решить вопросы с начислением пенсий и социальных пособий. Ну а сверхзадача - вернуть всех, кто оттуда уехал, создать условия, чтобы им захотелось вернуться домой.

ЛЮДИ - НОВЫЕ

Олег Захаров, глава ЦИК партии «Новые люди» рассказал о своих начинаниях в республиках и новых областях.

- Мы хотим занять свою нишу в работе на новых территориях. У нас есть специфика связанная с предпринимательской деятельностью. Лидер нашей партии Нечаев после голосования Госдумы за присоединение новых территорий сказал: это нормативный старт для партийной работы и активизация работы с уже имеющимися сторонниками. У нас есть хорошая история с гуманитарной помощью и волонтерами — по артикуляции запросов, чтобы приезжало именно то, что надо в первую очередь. И уже есть актив, с которым мы готовы формировать отделения на всех 4 территориях. При том не было такого, чтобы гуманитарные конвои имел один партийный флаг — мы там работаем вместе.

ДОВЕРИЕ - БЕСЦЕННО

Владимир Рогов активно работает на освобожденных территория, он поделился мнение об интеграции и электоральных компаниях:

- Важно, чтобы нам не навязывали «нового украинства». И не внушали, что мы - иждивенцы. Да, есть переживания у запорожцев о сохранении своей субъектности. Но важно проговаривать, что хуже не будет — будет лучше. Вообще субъектность Запорожья Киев не интересовала никогда - и у нас многие уезжали в Россию. Но даже в нынешних условиях — это все равно до 5 млн населения. И его численность будет быстро увеличиваться. Эти территории прекрасно пригодны и для сельского хозяйства, и для развития туризма. Люди — наш главный ресурс. Они отличаются, может быть, даже слишком яркой личной пассионарностью. Когда надо прежде подумать, чем сделать.

Да, нам необходимо восстанавливать базы данных - жесткие диски с данными были вывезены, а бумажные носители были сожжены. Мы искали одиноких стариков понимая, что они могут не выжить. Сейчас сложно восстановить — где и как человек работал? Но люди нам верят и это доверие бесценно.

ОНИ — НЕ ИЖДИВЕНЦЫ

Алексей Мартынов рассуждал об исторических параллелях в поисках общих связей:

- В 2014-м все оказалось впервой — ну не было такого опыта ни у нас, ни у тех, кто входил в нашу юрисдикцию. Проблемы были в том числе мировоззренческого плана. Но когда дошли до практики, все становилось иначе. Многие проблемы которые вылезли с интеграцией Крыма — проявляются и сейчас. Хотя ситуация все-таки не крымская сегодня — но тот опыт бесценен. Важно очень быстрое урегулирование отношение власти и граждан. Ведь их управленческая ткань отличается от того, что сегодня мы имеем в России. На этих территориях какое то время будет особый режим - и это накладывает отпечаток, в том числе, на электоральные процедуры. А новых граждан хотелось предостеречь от того, чтобы они не почувствовали себя такими иждивенцами. Я бы хотел чтобы они стали полноценными гражданами нашей страны и приносили всем большую пользу, в том числе экономическую - на что они вполне способны.