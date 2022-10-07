Смирновы Общий стаж - 120 лет

Евгений Константинович с сыновьями.

В год на Московском нефтеперерабатывающем заводе перерабатывается около 12 млн тонн нефти и выпускается 30 видов продукции. В ассортименте моторное топливо (бензин и дизель экологического стандарта Евро-5), авиационный керосин, битум. С 2011 года «Газпром нефть» ведет программу модернизации НПЗ. Цель - вывести завод на уровень лучших мировых стандартов по производственным и экологическим характеристикам.

Династия Смирновых работает на НПЗ с 1983 года. Первой пришла Надежда Васильевна Смирнова. Проработав недолго оператором котельной, перешла в заводской здравпункт фельдшером и трудилась здесь до 2017 года - до самой пенсии. За супругой на завод пришел Евгений Константинович Смирнов - проработал 31 год с 1985-го до выхода на пенсию в 2016 году. Начинал оператором на установке, получающей зимнее дизельное топливо.

«Тогда все надо было делать вручную, - вспоминает Евгений Константинович. - Для каждой операции, будь то перевод резервуаров или запуск насосов, нужно было в любую погоду выходить на улицу и бежать за 500 метров, чтобы задвижку закрыть. Завод преобразился, когда в 2011 году началась самая масштабная в истории модернизация».

Когда на Московском НПЗ построили самую большую в Европе битумную установку, Евгений Константинович перешел работать на нее. Управление производилось уже с компьютера. После специального обучения глава династии из простого рабочего стал старшим оператором установки.

«Я словно в будущее попал, - рассказывает Евгений Константинович. - Сейчас у нас не осталось ни одного комплекса, где вручную надо что-то делать. Все дистанционно, на автоматике. На том же комплексе «Евро+» более 15 тысяч датчиков, отвечающих за безопасность и эффективность производства».

Старший сын, Сергей, пришел на МНПЗ в 1999 году, а в 2006-м к династии присоединился и младший - Юрий. Оба стали операторами на установке производства битума. Без него сегодня никуда - с использованием битумов Московского НПЗ строится каждая вторая дорога города.

Юрий Евгеньевич считает работу со старшим братом в одной смене большим плюсом. В детстве они, бывало, ругались и дрались, но как повзрослели и завели семьи, сплотились. Сейчас, когда родители уже на пенсии, братья продолжают династию. Здесь же работают их супруги, только на других установках.

«Здорово, что вся семья работает в крупной развивающейся компании со стабильной зарплатой и хорошим соцпакетом, - говорит Юрий. - Есть чем гордиться. Мы, когда на дачу едем, заправляемся только на заправках «Газпром нефти». Я сыну рассказываю, что бензин для нашей машины на нашем заводе делают. В сравнении с другими НПЗ наш - очень компактный, но современный и оснащенный по последнему слову техники. Мы сейчас выпускаем около 30 видов топлива для разной техники - даже для речных судов и самолетов. Мало кто может похвастаться, что таким полезным делом занят».

Щербинины

Общий стаж - 98 лет

Два поколения семьи Щербининых - Половинкиных - Ожерельевых в цеху фабрики «СВОБОДА».

АО «Свобода»

История предприятия началось с основанной в 1843 году первой в России парфюмерной фабрики товарищества «А. Ралле и Ко». Через 12 лет компания французского подданного Альфонса Ралле получила статус поставщика Двора Его Императорского Величества. После революции предприятие национализировали и переименовали в Государственный мыловаренный завод № 4. Нынешнее название фабрика получила в 1922 году. Сейчас ассортимент составляет более 300 наименований - туалетное мыло, средства по уходу за кожей, волосами, полостью рта, детская косметика, косметические изделия специального назначения.

«Часто спрашивают, мол, сама-то своей продукцией пользуешься? - смеется старшая сестра династии Щербининых Вера Николаевна Половинкина. - Конечно, пользуюсь. Я же точно знаю, как и из чего она производится. Мы десять лет по контракту выпускали зубную пасту для известной западной компании. Они были очень довольны нашим качеством. Но наша паста не хуже, даже полезных добавок больше. Я только нашей и пользуюсь».

В семье Щербининых три сестры - Вера, Надежда и Любовь. Вера 44 года проработала на «СВОБОДЕ», Надя - 43. Только младшая Люба через 6 лет перешла на другое предприятие, поближе к дому. Но ей на смену двинулось молодое поколение - Анна Ожерельева, дочь средней сестры Надежды, отучившись на инженера-технолога, тоже решила связать свою жизнь со «СВОБОДОЙ».

Первой на фабрику в 1978 году пришла старшая сестра Вера. Семья жила в тамбовской деревне, но девушку всегда тянуло в большие города. Как только представилась возможность, уехала учиться в Москву, в училище при фабрике. В то время это был самый популярный и продаваемый косметический бренд в СССР, поэтому Вере все завидовали. В 1978 году на фабрике открылся цех производства зубных паст и шампуней, куда Веру и взяли. Сначала расфасовывала крем в баночки, а потом перешла на зубную пасту «Жемчуг».

Из производственного цеха Вера Николаевна перешла в бухгалтерию, а с 1988 года трудится приемщиком-сдатчиком. Заказывает у поставщиков тюбики, флаконы, этикетки - все, что необходимо для цеха, в котором начинала карьеру.

Младшая сестра - Надежда Щербинина, придя на «СВОБОДУ» в 1979 году аппаратчицей 4-го разряда, к 1988-му доросла до директора производства зубных паст и шампуней. Несмотря на то, что на предприятии Надежда Николаевна трудится 43 года, своей работой до сих пор горит. «Сейчас мы выпускаем шампуни, гели, бальзамы и зубные пасты, - рассказывает она, - а раньше чего только не делали! Даже порошок для изготовления авиационной смазки. Мы были единственным в стране производителем зубной пасты, поэтому объемы продукции были колоссальные. По миллиону тюбиков в день могли выпускать. Работали круглые сутки, ночами, в выходные. Коллектив - огромный, но рабочей силы постоянно не хватало - привлекали студентов, солдат, 15-суточников, даже старшеклассников. Тогда конкурентов у «СВОБОДЫ» не было».

В 2017 году на фабрику пришла и дочь Надежды Николаевны Анна. Окончив Московский государственный университет пищевых производств и став инженером-технологом, девушка решила поработать на том же предприятии, где ее мама и тетя работают более 40 лет. Теперь в должности старшего менеджера занимается продажей продукции объединения по Северо-Западному региону.

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