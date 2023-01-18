Рабочая группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации ее участников

Концепцию апробируют в Московской области, Пермском крае и ряде других пилотных регионов, сообщила замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова по итогам встречи с военнослужащими, которые проходят лечение в военном госпитале им. Бурденко Минобороны России.

«Тему комплексной реабилитации мы поднимали на первом заседании нашей рабочей группы по вопросам СВО в Минобороны и теперь прорабатываем решение вместе с коллегами, - напомнила Анна Кузнецова. - С Владимиром Борисовичем Трипольским, замначальника госпиталя, обсудили «маршрут» реабилитации всех, с кем удалось поговорить. Это ребята из Самары, пострадавшие от обстрелов ВСУ в Макеевке, из ЛНР, Нижнего Новгорода, Брянской области. Дальше их направят на реабилитацию в федеральные учреждения Министерства обороны, которые располагаются в Москве, Московской области».

По ее словам, необходимо обеспечить во всех регионах медицинскую реабилитацию, психологическое сопровождение, соответствующую инфраструктуру.

«Очень важно - наряду с другими задачами, связанными с СВО - видеть всю актуальность задачи по реабилитации, сопровождению здесь и сейчас, не затягивать с решениями. Поэтому параллельно с нашим волонтёрским проектом по поддержке военнослужащих в госпиталях, который мы реализуем с представителями фонда «Своих не бросаем», активистами «Молодой Гвардии Единой России», будем добиваться системного решения вопроса комплексной реабилитации наших военных на площадке нашей рабочей группы», - заключила Анна Кузнецова.

Напомним, по распоряжению президента России была создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Рабочая группа, в состав которой вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты, будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

29 декабря Андрей Турчак провел первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО. На нем было принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям: развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учёт граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан.