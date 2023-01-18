«Невозможно забыть о жертвах и лишениях»: В Ленинградской области почтили память героев, 80 лет назад прорвавших блокаду

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами и волонтерами возложил цветы к мемориалу «Белый танк». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области сегодня – особый день: 80 лет назад, 18 января 1943 года, советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Этого момента жители осажденного города ждали 872 дня. Больше миллиона ленинградцев умерли от бомбежек, голода и болезней. Еще 1,5 миллиона советских солдат - участников легендарной операции «Искра» - погибли, пытаясь прорвать смертоносное кольцо вокруг Ленинграда.

«Сколько бы поколений не сменилось - невозможно забыть о жертвах и лишениях первой блокадной зимы, о том, что довелось пережить тогда. Сегодня мы отдаем дань огромного уважения ленинградцам-блокадникам и участникам прорыва - героям операции «Искра» - бойцам Ленинградского и Волховского фронтов», - подчеркнул глава Ленинградской области Александр Дрозденко в своем обращении к жителям региона.

На этом месте 80 лет назад, в январе 1943-го, советские войска прорывали блокаду Ленинграда. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Вместе с ветеранами и волонтерами губернатор возложил цветы к мемориалу «Белый танк». Именно на этом месте 80 лет назад советские войска прорывали блокаду Ленинграда.

«У каждого из нас в сердце хранится память о прорыве блокады Ленинграда. И 18 января для всех нас - это день, когда мы вспоминаем всех, кто погиб за Ленинград, прорывал блокаду Ленинграда. Это день, когда в 1943 году весь мир понял, что победа в войне с фашистами будет за нами. Я благодарю всех, кто пришел сегодня на юбилейный митинг к музею «Прорыв», где мы собираемся каждый год. Важно, что сюда, невзирая на возраст, всегда приходят блокадники. Сегодня они живут в десятках стран. И они все герои и победители, и заслуживают нашей памяти и уважения», - отметил Александр Дрозденко.

Губернатор поблагодарил ветеранов – живых свидетелей событий военных лет, чьи воспоминания сегодня особенно ценны для детей и молодежи.

«Ваша правда и ваши истории очень важны тем молодым ребятам, которые стоят рядом с вами. Они должны знать правду о Великой Отечественной войне», - обратился глава региона к блокадникам, подчеркнув, что жители современной России не допустят того, чтобы история войны была искажена или переписана.

В юбилей прорыва ленинградской блокады президент России Владимир Путин по традиции приехал с цветами к мемориалу Рубежный камень на Невском пятачке. Надпись на Рубежном камне гласит: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили ВЫ». Александр Дрозденко встретил главу государства возле мемориала.

Президент Владимир Путин приехал к мемориалу Рубежный камень на Невском пятачке. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Глубокая благодарность президенту России Владимиру Путину, который в святой день Прорыва блокады Ленинграда традиционно начинает рабочий день на Невском пятачке в Ленинградской области. Здесь, при обороне Невского пятачка был тяжело ранен отец президента России Владимир Спиридонович Путин», - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В 13 часов жители Ленинградской области почтили память погибших во время блокады минутой молчания. По всему региону сегодня проходят юбилейные акции, митинги и концерты, а в областных музеях открылись тематические выставки, посвященные прорыву блокады Ленинграда.

Прорыва блокады жители осажденного города ждали 872 дня. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Акция «На рубеже бессмертия», начавшаяся на территории музея «Прорыв» возле мемориала «Белый танк», затем продолжилась концертом во Дворце культуры Кировска. На его сцене Симфонический оркестр Ленинградской области сыграл мелодии советских республик, сражавшихся против фашистов, и песни военных лет. Вечером жителей Кировска ждет необычное зрелище: фасаде Дворца культуры покажут световое шоу. Оно расскажет о хронике блокады Ленинграда и операции «Искра». Еще один концерт Симфонический оркестр региона даст сегодня вечером в Санкт-Петербурге во Дворце искусств Ленинградской области. Вместе с артистами филармонии музыканты представят оперу Александра Чайковского «Рубеж». Ее зрителями в этот вечер будут школьники и студенты.

В 13 часов жители региона почтили память героев блокады «Ленинградской минутой молчания». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Приозерске в музее-крепости «Корела» в честь юбилея прорыва прошла лекция «Блокада Ленинграда. 872 дня стойкости и мужества». А в музее-усадьбе «Приютино» во Всеволожске для школьников разыграли литературно-музыкальную композицию «Лётчики - защитники Балтийского неба», рассказывающую о героях 21-го Истребительного авиационного полка. Во время Великой Отечественной войны полк базировался в Приютино.