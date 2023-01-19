Дноуглубление, расчистка русел и строительство очистных сооружений

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Экологическое состояние водных объектов напрямую влияет на комфортное проживание граждан Российской Федерации. Водные объекты служат источником питьевого водоснабжения, необходимы для рекреации и рыболовства, являются неотъемлемой частью городской среды и инфраструктуры.

Водные ресурсы страны востребованы во всех крупнейших отраслях экономики: сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, судоходстве.

Последние годы Правительство Российской Федерации активно занимается вопросами восстановления водных объектов. Доля водных направлений в национальном проекте «Экология» особенно высока. Каждый федеральный проект предусматривает самостоятельный набор мероприятий, усиливающих общий экологический эффект.

Реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» обсудили на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам и экологии.

«Волга – наша главная водная артерия, самая большая река Европы. Вокруг нее живет свыше 60 миллионов человек. Река испытывает значительное воздействие от ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства. Она принимает на себя 40% всех сточных вод России. Лидерами здесь, безусловно, являются предприятия ЖКХ – это 83% всех загрязненных сточных вод», - отметил председатель комитета Дмитрий Кобылкин.

За время реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» введено в эксплуатацию 93 очистных сооружений ЖКХ на территории 15 регионов. Благодаря этому объём сброса загрязненных сточных вод в реку сократился с 3,17 куб. км в год до 2,20 куб. км в год. Уже к 2024 году федеральный проект должен обеспечить сокращение сброса загрязненных сточных вод в три раза от первоначального показателя. Также реализуется комплекс мероприятий по восстановлению Нижней Волги. Как рассказал директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин, работа ведется по линии трех ведомств – Росводресурсов, Росрыболовства и Минсельхоза.

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«По линии Росводресурсов в рамках реализации семи мероприятий на территории Астраханской области расчищено 58,8 км водных объектов Нижней Волги. В Волгоградской области завершена экологическая реабилитация ериков Суходол, Шуляшка и Клетский, озер Песчанка, Кунак, Варежка и Песчаное. В результате восстановлено более 260 га водных объектов. С начала реализации проекта построено и реконструировано 48 водопропускных сооружений. Большая часть - в Волгоградской области (46), и два в Астраханской области. Эти работы идут с опережением почти на 40%», - подчеркнул он.

Министерство сельского хозяйства в 2022 году завершило реализацию всех предусмотренных проектом мероприятий: получены разрешения на ввод в эксплуатацию 6 реконструированных гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети, в 2021 году осуществлена расчистка 186,1 км мелиоративных каналов.

Больше 4 тысяч га нерестовых массивов восточной части дельты реки Волги было расчищено Росрыболовством в 2022 году. Проведены работы по расчистке и дноуглублению почти 250 км каналов-рыбоходов, водопроводящих и сбросных каналов нерестовых массивов, в том числе завершены работы по расчистке Карайского, Белинского и Кировского каналов-рыбоходов в Астраханской области.

Как отметил Роман Минухин, по линии Минприроды России в 2022 году велись работы по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, которые располагаются на берегах как Волги, так и ее притоков. В 2021 году было завершено одно мероприятие в Астраханской области – ликвидация нефтяных ям. В 2022 году велись работы по ликвидации 10 объектов, в 2023 году планируется завершить 4 из них, оставшиеся - в 2024 году. Среди них: рекультивация шламонакопителей биологических очистных сооружений в Чувашии; рекультивация иловых полей в Татарстане; ликвидация свалки ТКО в Тверской области; ликвидация загрязнения нефтепродуктами земель ООПТ в Ульяновской области.

На заседании обсудили и планы дальнейшей работы. Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов отметил, что федеральный проект планируется расширять. По его словам, в бассейне такого масштаба невозможно решить проблемы, копившиеся десятилетиями, за 5-6 лет.