Путину обрисовали, что ждет российскую космонавтику

Юрий Борисов доложил Путину о работе по созданию российской орбитальной станции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг Владимир Путин встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Открытая часть получилась самой короткой и, как бы сказать, лишенной сенсаций, если сравнивать с аналогичными совещаниями последних нескольких лет.

Шеф госкорпорации говорил скупо и общё. Но оно и понятно – Запад только и смотрит, куда бы еще ударить санкциями. Поэтому с одной стороны важно показать гражданам, что космическая программа развивается, а с другой – не дать понять врагам, какое направление для нас самое перспективное.

- Вопросов накопилось немало: сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития, - президент в самом начале перечислил интересующие его темы.

НАМ НУЖНА СВОЯ «СФЕРА»

- Сейчас активно развивается спрос на космические услуги, поэтому охарактеризую нынешнее состояние российской космической группировки и ближайшие планы по ее качественному и количественному наращиванию, - ответил глава Роскосмоса.

Так как зарубежных контрактов у корпорации практически не осталось, то можно предположить, что главным заказчиком осталось государство. Точнее – армия. Спутники во многом остаются лучшими разведчиками.

Кроме этого, Россия хочет создать свой аналог спутникового интернета «Старлинк» от Илона Маска. Наш проект называется «Сфера». Пока, правда, на орбиту выведен только один экспериментальный спутник «Скиф-Д». На нем еще только планируется отработать технологию.

Но перспективы у «Сферы» неплохие. Практика спецоперации показала, что возможности армии заметно вырастают со спутниковым интернетом. Тут тебе и быстрое наведение, и связь без помех… У нас же пока дешевого и массового спутникового интернета нет. Государство будет вкладывать в него ресурсы хотя бы для того, чтобы технологически не отставать от Запада.

ПРО УХОД С МКС НИ СЛОВА

- Безусловно, коснусь темы пилотируемой программы. Активно сейчас ведём работу над созданием российской орбитальной станции, - рассказал Борисов.

Прошлым летом глава корпорации обмолвился, что Россия готова уйти с МКС после 2024 года. Многие тогда поняли, что в этом году наше участие в проекте и закончится. Потом в Роскосмосе поправили, что с МКС мы уйдем ближе к концу десятилетия, после запуска отечественного аналога.

Кстати, у Китая уже есть собственная орбитальная станция «Тяньгун». В прошлом году Пекин увеличил ее на два дополнительных модуля.

СТОЛ ДЛЯ «АНГАРЫ» СДАДУТ В СРОК

- Давайте с Восточного (космодрома – Ред.) начнём, - предложил Путин.

- Планы второй очереди по созданию стартового комплекса для «Ангары-5» будут выполнены в срок. Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску – к концу года, - ответил Борисов.

«Ангара-5» - наша тяжелая ракета. Без нее невозможен ни один крупный космический проект, так как мы просто не сможем вывести на орбиту достаточно большие грузы.

В конце глава госкорпорации рассказал о достройке взлетной полосы у космодрома Восточный. Раньше добираться приходилось либо на вертолетах, либо на машине.

Год назад Путин даже рассказывал, что из-за нелетной погоды вынужден был всю ночь ехать по земле с Восточного.

«Там сложно достаточно добираться, из аэропорта "вертушками" лететь или на машине очень долго ехать. Я когда последний раз там был, не смог оттуда улететь на "вертушке" — погода испортилась, ехал всю ночь на машине. Реально всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в шесть утра», - рассказал президент на встрече с молодыми учеными в декабре 2021 года.