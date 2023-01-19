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Умные вещи19 января 2023 14:25

«Улыбнитесь, вас снимают!»: топ удивительных вещей, снятых камерами видеонаблюдения

Мы пропускаем так много интересного. К счастью, видеокамеры замечают и фиксируют всё

В жизни мы пропускаем много интересных и забавных моментов, но, к счастью, камеры видеонаблюдения замечают и фиксируют всё. "Комсомольская правда" попросила пользователей домашних и уличных систем видеонаблюдения поделиться с нашими читателями интересными записями и выбрала лучшие истории, которые попали в объективы.

Эти видео удивительны: простые и случайные вещи, заснятые на них, дарят хорошее настроение и веру в доброту – именно то, что сейчас нужно каждому из нас.

Данные с камер «Триколор Видеонаблюдение» можно смотреть онлайн или из архива с любого устройства. И на сегодняшний день специальное приложение скачали уже более 20 тысяч раз.

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