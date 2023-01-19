Строительство автомагистрали вдоль Каспия и поставки автомобилей: что обсуждал Мишустин на переговорах в Ашхабаде

В четверг премьер Михаил Мишустин приехал с двухдневным визитом в Ашхабад Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг премьер Михаил Мишустин приехал с двухдневным визитом в Ашхабад. В пятницу у премьера пройдут переговоры с президентом, главой кабмина Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

А накануне Мишустин посетил единственную в Ашхабаде русскую среднюю школу имени А.С.Пушкина. В кабинете изучения туркменского языка Мишустину прочитали стихи на туркменском.

- А можно по-русски сказать, о чем стихи? - поинтересовался премьер.

- Это стихи о родном крае, о туркменских степях, о величии гор, - пояснили ребята.

- Завтра вашей школе исполняемся 21 год, школа замечательная. Важно, чтобы росла дружба между Россией и Туркменистаном, без образования это невозможно, - заметил Мишустин.

Премьер обратил внимание, как ровно сидят дети за партами: спины прямые, руки аккуратно сложены.

- Судя по тому, как вы сидите, вы, наверное, все отличники? - спросил Мишустин.

Дети замялись. В итоге среди учеников нашлось два троечника.

- А у вас какой самый любимый в школе предмет был? - спросили дети у Мишустина.

- Математика! - признался премьер.

Ученики, окончившие школу им.Пушкина (а конкурс в ней 8-9 человек на место), стремятся потом поступить в российские вузы.

- Я смотрю в будущее: а как можно поступить в МГУ? - в лоб спросил у Мишустина один из учеников.

- Поступить в МГУ можно, если будешь много учиться и работать, но у нас есть квота для туркменских студентов. Сейчас в российский вузах учатся 30 тысяч детей из Туркменистана, - рассказал Мишустин.

Затем премьер заглянул в кабинет русского языка и литературы. Там шел факультатив для гуманитариев 10 класса. Изучали Некрасова.

- Помните стихотворение про русскую женщину, которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдет? Кто его помнит? - спросил Мишустин.

Одна из учениц было хотела продолжить стихотворение, да так и не смогла.

- Мы до этого стихотворения еще не дошли, - пояснила учительница.

Мишустин также заглянул в спортивный зал, где в этот момент занимались футболисты, а потом в библиотеку, где его ждали дети и учителя. Они попросили премьера помочь в строительстве нового корпуса школы. По словам учителей, в некоторых классах уже учатся по 40 учеников. Мишустин поручил сопровождавшему его вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру просвещения Сергею Кравцову решить вопрос с новым корпусом.

Из школы Мишустин отправился на заседание российско-туркменского бизнес-форума. Его проводят в первый раз. В Туркмении сейчас работают около 200 предприятий с российским участием. Мишустин рассказал бизнесменам, что Россия готова рассмотреть упрощение таможенного, фитосанитарного контроля и визового режима с Туркменией, а также активнее сотрудничать в сельском хозяйстве и увеличивать поставки машиностроительной продукции.

- Российские машиностроители за последние пару лет поставили семь тепловозов для «Железных дорог Туркменистана». Здесь очень популярны наши грузовые автомобили, прежде всего, «Камаз». Сейчас совместно с туркменскими партнерами отечественные автопроизводители прорабатывают портфель новых заказов в текущем году, - сказал Мишустин.

Намечаются проекты и в области транспорта.

- Один из перспективных совместных проектов, который сейчас обсуждается, - строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря. Необходимо увеличить грузооборот российских и туркменского портов на Каспии, расширить поставки железнодорожных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, - сказал Мишустин.

По его словам, Россия и Туркмения также работают над выходом транспортного коридора «Север-Юг» (мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров) на полную пропускную мощность.