Сестра погибшего в ходе СВО российского солдата подарила легендарной блокаднице подарок со смыслом

Курсантка Морской технической академии им. адмирала Д.Н. Сенявина Кристина Смирнова навестила блокадницу Ирину Алексееву.

Особенный подарок приготовила для жительницы блокадного Ленинграда представитель «Движения первых», курсантка Морской технической академии им. адмирала Д.Н. Сенявина Кристина Смирнова. Девушка, у которой в марте прошлого года на Украине погиб старший брат Максим, подарила Ирине Алексеевне Зимневой текстильную куклу, сделанную специально для нее. Подарок со смыслом, подчеркнула Кристина. Такая же кукла Валечка спасла жизнь легендарной блокаднице, когда ей было меньше трех лет.

«У нас в городе все знают Ирину Алексеевну и ее историю про чудесное спасение, когда эвакуационный эшелон, перевозивший из Ленинграда детей, начали бомбить немецкие самолеты. На следующий день после вражеского налета ее нашли в груде тел. Причем, только благодаря этой кукле. Нам с ребятами из «Движения первых» и «Юнармии» захотелось пополнить коллекцию Ирины Алексеевны – чтобы она точно знала, что на нас всегда можно рассчитывать. Пусть эта кукла будет напоминать ей о нашей встрече, станет своего рода оберегом. Возможно, если бы у моего брата был такой, все могло бы сложиться иначе», - отметила Кристина Смирнова.

Ветерана навестили ребята из «Движения первых» и «Юнармии»

Максим Смирнов, как рассказала девушка, проходил срочную службу в Псковской десантной дивизии. Он принял решение остаться служить в рядах ВС по контракту, получил специальность «механик-водитель». В феврале со своим подразделением был дислоцирован на Украину. 25 марта 2022 года погиб в бою, оставаясь верным присяге. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Смирнов награжден орденом Мужества посмертно. История юного героя впечатлила прошедшую ужасы войны блокадницу. Фотоальбом Максима Смирнова Ирина Алексеевна забрала в качестве самого ценного экспоната в музей межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые».

«Это память о человеке, который отдал свою жизнь за Родину, за то, чтобы мы жили мирно и спокойно. Его история совершенно точно должна стать частью музейной экспозиции. Горжусь тем, что среди ребят, которые ко мне приходят, много тех, кто переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников. Этим подросткам строить будущее России. С таким человеческим ресурсом, я уверена, что все у нас будет хорошо», - отметила Ирина Алексеевна.

Кстати, новую куклу, которую принесли гости, Ирина Зимнева решила назвала Варварой.

«Валечка и Варечка – одна новорожденная, а другой – уже 150 лет. Теперь они рядышком будут жить. И оберегать меня», - добавила она.

Напомним, к важным историческим датам Российское движение детей и молодежи «Движение первых» проведет с 18 по 27 января патриотические выставки, «блокадные реконструкции, выпекание хлеба по технологии и рецептам военных лет, квесты, кинопоказы, встречи с участием жителей блокадного Ленинграда и ветеранами. Акции пройдут во всех регионах страны совместно с ВОД «Волонтёры Победы», «Юнармией» и «Большой переменой».