Как Сталин экономил на памяти Ленина

Сегодня у Ленина есть еще один «музей» - снятые с постаментов монументы Ильича и его соратников в московском Музеоне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мае 1924-го съезд РКП(б) постановил: при Институте Ленина организовать музейное отделение его имени. Но настоящий, отдельный музей вождя пролетариата появился лишь в середине 1930-х. «Комсомолка» нашла в архивах РГАНИ редкие документы об этой истории.

МУЖ КРУПСКОЙ

В июле 1935-го вдова Ильича, замнаркома просвещения СССР Надежда Крупская, пишет лидеру страны Иосифу Сталину, которого терпеть не могла, письмо. Она предлагает идеи по организации Музея Ленина.

Реакция Сталина была положительной.

13 декабря 1935-го на бланке Наркомпроса Надежда Константиновна шлет второе послание.

«Иосиф Виссарионович, спасибо за внимание, с которым Вы отнеслись к моему летнему письму, - пишет Крупская. - Посылаю Вам свои замечания на план организации Музея Ленина. Посмотрите их, когда будет время».

Замечания составили 4 листа. Вдова была уверена, что нужен исторический фон каждого периода жизни Ильича. В том числе «о казни брата В. И.» (старший брат вождя Александр Ульянов за попытку покушения на императора Александра III был повешен в мае 1887-го. - Ред.).

Отчего-то Надежду Константиновну возмутило обилие сатирических рисунков:

«Насчет каррикатур (так в оригинале. - Ред.) надо знать меру. Каррикатура может приобрести другой удельный вес при мировом показе».

Крупская полагала, что «очень многое выпало»:

«Пропало, например, отношение Ильича к делу раскрепощения женщин. Слабо отражается его отношение к массам. Недостаточно - к крестьянскому вопросу».

Крупская упорно предлагала Сталину спорную для середины 1930-х годов концепцию:

«Соучастников борьбы Ильича надо давать не только в фото, а их краткие биографии в 10 строк...»

Немалая часть «соучастников борьбы Ильича» к тому времени уже была осуждена за «уклонизмы» и «шпионаж». Другие находились в шаге от этого.

Также Крупская от руки сделала приписку, что музею нужна читальня, где труды вождя можно будет «приобрести за дешевую цену».

СМЕНЩИК ИЛЬИЧА

14 мая 1936-го за подписью Сталина уходит письмо 8 адресатам. Среди них Хрущев (тогда глава Московского горкома партии), Ягода и Ежов (руководители НКВД). В этом документе под грифом «строго секретно» первым пунктом значится: «открыть Центральный музей В. И. Ленина при Институте Маркса - Энгельса - Ленина 15 мая 1936 года».

Уточнялось, что никакого торжественного заседания по этому поводу проводить не надо. А нужно «дать указания газетам».

И вход - обязательно бесплатный.

Охрана музея возлагалась на НКВД.

Наркому НКВД Ежову (которого три года спустя объявят главным виновником репрессий) поручалось в 1936 - 1937 годах открыть филиалы музея Ильича в Ленинграде, Киеве и Тифлисе.

10 августа 1936-го Политбюро утверждает музейную смету. Бюджет Музея Ленина составил 4 миллиона 615 тысяч рублей. Притом его срезали более чем на миллион! Деньги предлагалось найти в резервном фонде Совнаркома.

На что потребовались такие суммы и в чем Политбюро урезало память об Ильиче?

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

У Музея Ленина еще до его открытия был свой штат более 100 человек. На зарплаты им за семь месяцев предлагалось дать 547,6 тысячи. Но недрогнувшей рукой партийные бонзы вычли из этой суммы 117 тысяч.

Остальные статьи:

Самые большие расходы - 1 миллион и 881 тысяча рублей - шли на капремонт музея (он располагался в знаменитом здании бывшей Мосгордумы). И тут - почти 420 тысяч долой!

918 тысяч думали направить на оборудование и инвентарь? Нет, минус 217 тысяч!

Почти 418 тысяч заявляли на покупку картин и скульптур. Срезали 118 тысяч!

359,5 тысячи запрашивали на «оформление музея». Усушка на 46 тысяч.

271 тысячу рублей планировали потратить на охрану (а как же поручение НКВД взять музей под свое крыло?). И тут аппетиты умерили на 86 тысяч.

Хотели дать почти 165 тысяч на питание сотрудников. Нет, вычтем 72 тысячи.

В графе «фонд в распоряжении директора» значилось 134,5 тысячи - решили, что хватит и 115 тысяч.

Удивительно, но верхушка первого в мире государства рабочих и крестьян урезала все «социальные» статьи для музея имени основателя этого государства.

ШИНЕЛЬ И БЕЛЬЕ

А в 1940-м Политбюро рассматривало еще 2 вопроса о главном музее Страны Советов.

16 августа главред газеты «Правда» Петр Поспелов получает выписку из заседания Политбюро с грифом «строго секретно»:

«Установить входную плату за посещение музея Ленина - 50 копеек. С учащихся и красноармейцев - 25 копеек».

Это перечеркивало решение того же Политбюро о том, что вход должен быть бесплатным.

А 5 октября 1940-го директор музея Беляков направляет секретарю ЦК Маленкову письмо:

«Дирекция просит вас передать в музей личные вещи В. И. Ленина (фотоснимки, библиотеку, шинель, белье и подарки трудящихся), которые находятся в квартире Н. К. Крупской в Кремле».

Вдовы вождя революции Надежды Крупской не стало за полтора года до этого. Просьба была удовлетворена.

НАШЕ ДОСЬЕ

Экспонаты Музея Ленина размещались в 34 залах. В его фондах было более 75 тысяч единиц хранения. В 1993 году Центральный музей Ленина стал филиалом Государственного исторического музея.

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