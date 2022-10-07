Не ждать милости от природы: рекордным урожаям добавят семян, техники и кадров

Министр Сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев. Фото: Николай КОРЕШКОВ

Сейчас в магазинах картофель стоит столько же, сколько два года назад – в этом году собрали очень много. А вот европейские потребители опасаются дефицита. Урожая зерна нам хватит, чтобы несколько раз накормить страну хлебом, а в мире посевы страдают от засух и наводнений. Но «списывать» только на хорошую погоду наши рекорды неправильно, уверены эксперты. Аграрии в последние годы освоили передовые агротехнологии, а государство помогло в этом беспрецедентной поддержкой.

Повлиять на наш урожай в этом году не смогли даже санкции: прогноз главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева в 150 млн тонн зерна – для России исторический рекорд. Но не хлебом единым – растет и животноводство, и переработка. Хоть в начале весны и были сложности: определенные компоненты, необходимые в том числе и для производства пищевой продукции, завозились с перебоями, но на сегодняшний день ситуацию удалось выровнять.

МИРОВАЯ ЖИТНИЦА

Помимо того, что полностью обеспечим себя продуктами питания, сможем «продолжить свою глобальную миссию» на мировом рынке, куда Россия поставляет большие объемы, рассказал министр на агропромышленной выставке «Золотая осень».

На погоду уповать в сельском хозяйстве – неблагодарное дело, ведь предсказать ее капризы невозможно, отмечает директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. США были экспортерами номер один по зерну. Но из-за погодных катаклизмов они уже 10 лет занимают 2-3 место. Европа тоже вынуждена отказываться от своих традиционных рынков сбыта из-за последствий климатических изменений последних лет. Лихорадит Австралию и многие другие страны. Но с помощью современных агротехнологий возможно сгладить последствия таких изменений.

Слагаемых успеха хорошего урожая всегда несколько: это как минимум наличие семян, техники, удобрений и средств защиты растений, говорит Анатолий Тихонов. А с приобретением этих средств производства у российских аграриев нет проблем. Государство в течение многих лет системно поддерживает АПК, в этом году сумма субсидий достигла небывалых размеров, а в следующем правительство обещает и того больше. В существующих непростых экономических реалиях – это о многом говорит, считает эксперт.

«Мы давно научились получать не менее 100 млн тонн зерна, то есть при потреблении в 80 млн тонн мы каждый год гарантировано обеспечиваем себя хлебом. Рекордный урожай в этом году еще раз подтверждает, что Россия является мировой житницей – излишками можно накормить чуть ли не четверть мира», - отмечает Анатолий Тихонов.

Отечественные аграрии не испытывают дефицита техники. Фото: Николай КОРЕШКОВ

КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

В этом году ожидается также абсолютный рекорд по подсолнечнику и другим масличным культурам. Во-первых, это результат последовательной политики Минсельхоза: в стране вводятся в оборот новые земли, повышается культура земледелия и, следовательно, растет урожайность, ежегодно увеличивается финансовая поддержка, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Во-вторых, увеличению доли масличных в севообороте способствовала традиционно высокая маржинальность относительно других культур, которая еще выросла в сезоне 20/21 на фоне рекордной стоимости масел на мировом рынке. Все это вкупе с благоприятной погодой дало мощный эффект. Такая динамика должна сохраниться и в будущем, считает эксперт.

Для растениеводства определяющими факторами роста производства стало применение современных агротехнологий, считает председатель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Например, у нас за последние годы приобретение удобрений аграриями выросло больше чем на 30%, несмотря на рост цен. Также активно приобреталась сельхозтехника. Год от года повышается опыт и квалификация специалистов. Все это дает кумулятивный эффект, отмечает эксперт.

КУРИЦЕЙ И СВИНИНОЙ СЕБЯ ОБЕСПЕЧИЛИ

В мясе тоже большие достижения: за последние 16 лет Россия увеличила производство в 2,5 раза – по мясу птицы и свинины мы полностью обеспечиваем себя сами и наращиваем экспорт. Без профессионального диалога государства с бизнесом таких успехов мы бы не добились, уверен Юшин. При этом нередко истина рождалась в острых дискуссиях. Но государство слышало бизнес и находился тот баланс, который позволил отрасли поступательно развиваться. Ей обеспечили рентабельность – в результате туда пошли инвесторы, банки стали давать кредиты, удалось привлечь квалифицированных специалистов. «Это результат общей работы последних 20 лет», - уверен эксперт. Причем это касается не только мер поддержки производства мяса. Один из краеугольных камней – таможенно-тарифное регулирование в виде импортных пошлин. Эти меры применялись очень выверенно и точечно, считает эксперт.

Полки ломились от российских продуктов. Фото: Николай КОРЕШКОВ

Результаты огромной работы отрасли можно наблюдать в эти дни и на выставке «Золотая осень»: хлеб, масло, молоко, рыба, мясо – стенды ломятся от продуктов. Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков уверяет, что и в магазинах – качественная отечественная продукция. Ее настолько много, что тот же уход западных брендов потребители даже не заметили – рынок настолько высококонкурентный, что их тут же заменяли российские марки.

Теперь главная задача – минимизировать потери огромного урожая, благополучно переработать и экспортировать излишки. Обеспечение продовольственной безопасности – это не про «сделать и успокоиться», надо двигаться дальше, уверен Дмитрий Патрушев. В сырье мы избавились от импортозависимости. Теперь надо позаботиться о технической и технологической независимости страны. Первым делом в течение двух-трех лет мы должны добиться значимых результатов в семеноводстве – чтобы аграрии сами хотели покупать отечественные семена. Кроме того, для производства готовой еды нужны свои станки, а в полях свои комбайны. По словам главы Минсельхоза, такая работа уже ведется. Результата не стоит ждать сию минуту. Это новый, непростой виток огромной совместной работы бизнеса и государства.