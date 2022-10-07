Тренер рассказала, почему бывает опасно бездумно качать пресс

Виктория Боровская

Виктория Боровская - сертифицированный тренер и эксперт по здоровому движению, популярный интернет-тренер, разработчик собственной методики, системы движений.

- Книга «Это не стыдно» - книга про мышцы тазового дна и их взаимосвязь с общим здоровьем женщины. Но многие задумываются об этом, когда начинают чувствовать проблемы. Как правило, после родов, когда внезапно случается недержание от кашля или чихания, начинает страдать сексуальная жизнь. Как вы считаете, когда женщина должна задуматься о здоровье тазового дна?

- Я считаю, что начинать заботиться о себе нужно именно в тот момент, когда ты сам осознаешь, что другого тела у тебя не будет. И не важно, в каком возрасте это произойдет. Хотя, к сожалению, очень многие до последнего момента оттягивают заботу о себе, всегда на первое место ставя внешние физические признаки, например, упругие ягодицы, кубики пресса. При этом не задумываются, что все это обеспечивает внутренняя опора, а конкретнее, глубокие мышцы - мышца тазового дна, поперечная мышца живота. Именно они обеспечивают здоровье наших тазовых органов, суставов, поясницы. Именно они нужны, чтобы правильно качать пресс, то есть создавать ту самую внешнюю красоту. И, к сожалению, у меня очень много молодых, еще не рожавших девочек-клиенток, у которых тоже есть проблема недержания. И связана она зачастую с неправильным образом жизни, и с неправильным выполнением упражнений.

- Назовите самый главный опасный признак нездоровья тазового дна?

- Основной - это недержание мочи и кала, иногда вместе, иногда по отдельности, боль в области промежности во время полового акта и даже во время использование гигиенических средств при менструациях. Если во время бега или чихания вы чувствуете, что внезапно намокли трусы, значит, процесс опущения тазового дна запущен. Но, к счастью, этот процесс обратим. Но стоит помнить, что если его не контролировать, то возможны различные проблемы: варикоз органов малого таза, боль между лопатками, косточка на стопе, боль в пояснице и даже отеки.

Мы поговорили с автором книги «Это не стыдно» (издательство «Комсомольская правда») Викторией Боровской

ВЕЗДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СИСТЕМА

- Обычно диетологи рекомендуют правильное питание, а вы в книге «Это не стыдно» говорите о правильном дыхании. Казалось бы - где женское здоровье и дыхание? Почему это так важно?

- Вообще мышц тазового дна тоже относятся к дыхательным мышцам, вместе с грудобрюшной мускулатурой составляют единую систему. То есть они тоже несколько тысяч раз в день двигаются вверх и вниз, просто это не так заметно, как с мышцами груди. И да, связь между осанкой, правильным дыхание и здоровьем внутренних органов самая прямая - если нет осанки, то нет правильного дыхания, соответственно наши внутренние органы начинают страдать. Если наша диафрагма, самая большая дыхательная мышца, не может раскрываться правильно, то и начинаются застои везде, включая женские половые органы, мышцы таза. Могут начаться эндометриозы, кисты, миомы и прочие женские проблемы. Так что дело не только в генетике, но и в правильном образе жизни, правильном дыхании.

- Гинекологи рекомендуют при недержании делать упражнения Кегеля (сжимание-разжимание, то есть тренировка вагинальных мышц). Помогут ли ваши советы и упражнения в тяжелых случаях, например, после операции?

- Для начала нужно понимать, что мышцы тазового дна делятся на поверхностные и глубокие. И в первую очередь нужно научиться работать с глубоким слоем мышц. У гинекологов и урогинекологов есть специальный способ измерения силы мышц промежности - вагинальная манометрия. Она определяет, как долго женщина может удерживать мышцы в сокращенном состоянии, как расслабляет, то есть замеряется естественный цикл сокращения и расслабления. И гинеколог подсчитывает, сколько раз женщине нужно сделать упражнения Кегеля, чтобы не навредить, а помочь. К сожалению, советы в интернете далеки от реальности. Часто женщины даже не понимают, как правильно делать эти упражнения, из-за чего могут возникнуть проблемы со здоровьем. Чем хороша моя система - мы учимся определять, где у нас находятся глубокие мышцы, учимся их чувствовать, а потом на тренировках через дыхание и другие упражнения объединяем в одну правильную систему, которая работает. То есть важны не только упражнения Кегеля, а в первую очередь правильное глубокое дыхание, от которого зависит очень много.

УСЛЫШЬТЕ СВОЕ ТЕЛО

- Считается, что проблема ослабления тазовых мышц свойственна женщинам, ведь мужчины не вынашивают и не рожают детей. Так ли это?

- Сидячий образ жизни также провоцирует у мужчин заболевания тазового дна - простатит, геморрой. Это и боли в пояснице, крестце, нарушение работы тазобедренных суставов. Соответственно, все это может привести к проблемам во время занятий спортом, особенно при беге.

- И что самое важное для сохранения мышц тазового дна в тонусе?

- Очень важна регулярность. Самое главное - важна правильная, подчеркиваю - правильная база, понимание своей анатомии, чувства тела. То есть первое, что мы должны вернуть и надстроить - базовое женское здоровье. А для этого нужно регулярно по 30 - 40 минут 3 - 4 раза в неделю заниматься правильным комплексом упражнений (кстати, в книге «Это не стыдно» есть QR-коды, которые ведут на эти упражнения. - Ред.). Еще нужно поменять привычки, например, перестать сидеть нога на ногу, зажимая мышцы между ног. Если долго стоите, чаще переминайтесь с ноги на ногу. Ну и, конечно, следите, чтобы ваше дыхание было максимально глубоким и правильным.

ИНТЕРЕСНЫЙ СОВЕТ ИЗ КНИГИ

Как прочувствовать взаимосвязи в теле

Есть один простой способ понять, что все в теле взаимосвязано: встаньте на ноги ровно и потянитесь одной рукой вверх к потолку как можно выше, как будто вы хотите повесить звезду на верхушку елки. Вторую руку положите себе на живот. Почувствуйте, как ваши ткани, когда вы тянетесь вверх, натягиваются от лобковой кости до пальцев поднятой руки. Это пример фасциальной связи и единства мышц, костей, связок, суставов, сухожилий в нашем теле.