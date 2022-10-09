Эксперт гематологического центра: Перед сдачей анализов крови нельзя голодать и заниматься спортом

Универсальное требование для подготовки к лабораторным исследованиям - кровь нужно сдавать натощак. Фото: Shutterstock

- Самые распространенные факторы, которые могут влиять на анализы здорового человека (и искажать лабораторные показатели. - Ред.) это особенности питания, психологические стрессы, эмоциональное перенапряжение - как непосредственно перед лабораторными исследованиями, так и хронические психологические проблемы. А также интенсивные физнагрузки, включая спорт - все это может сказываться на результатах анализов, - предупреждает врач клинической лабораторной диагностики Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России Алексей Суренков.

В первой части публикации эксперт рассказал KP.RU о том, как отражаются на показателях крови стрессы и тревожность. Сегодня - о влиянии питания и физнагрузок.

ПОЗАВТРАКАЛ - И НЕПОРЯДОК

- Универсальное требование для подготовки к лабораторным исследованиям - кровь нужно сдавать натощак. Не есть как минимум 8, а в идеале 12 часов перед процедурой, - говорит врач. - Если человек позавтракал, это приводит к искажению самых разных показателей.

Вот, чем чреват обычный завтрак:

* В общем анализе крови после еды повышается количество лейкоцитов (обычно это сигнализирует о воспалении в организме. - Ред.).

* В биохимическом анализе будут нарушены показатели липидного профиля. Вы получите недостоверные данные об уровне холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой и низкой плотности.

* Увеличивается уровень глюкозы.

* Также могут быть искажены результаты коагулогического исследования, отражающего состояние свертывающей системы крови. «Это исследование очень важно, если человек готовится к какой-либо операции. Из-за неправильных значений анализа, выходящих за пределы нормы, могут даже перенести операцию. И назначить дополнительные исследования для выяснения причины нарушений свертывающей системы крови», - поясняет Алексей Суренков.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕДЕ - ТОЖЕ СТРЕСС

- Алексей, сейчас в моде интервальное голодание, то есть большие перерывы в еде. А некоторые и вовсе сидят на одной воде по несколько дней. Может ли это исказить результаты анализов крови?

- Голодание за 48 часов до сдачи анализов может приводить к повышению уровня билирубина, триглицеридов, - подтверждает врач. - А более длительное голодание приводит к ложному снижению ряда показателей. Может упасть ниже нормы общий белок, креатинин.

Также голодание влияет на результаты гормональных исследований. В частности, будет снижаться уровень гормонов щитовидной железы. Увеличивается количество гормона кортизола. «Кортизол – это «гормон стресса». Его концентрация может стремительно повышаться, поскольку человек испытывает физический стресс из-за недостатка пищи», - поясняет врач.

- А если человек сидит на бессолевой диете?

- Это влияет на уровень гормона альдостерона. Он регулирует водно-солевой баланс. Если пациент придерживается диеты с низким содержанием соли, альдостерон может увеличиваться в несколько раз. Так организм компенсирует дефицит соли.

НА ЗАМЕТКУ

Какие анализы можно сдавать после легкого перекуса

«Есть ряд стабильных показателей, которые не меняются в зависимости от питания. То есть анализы можно сдавать и после еды - допускается легкий перекус», - говорит эксперт НИМЦ гематологии. Это такие лабораторные исследования:

- определение группы крови,

- генетические исследования,

- определение возбудителей инфекций.

КАК ИНТЕНСИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ «РОНЯЮТ» ТЕСТОСТЕРОН

- Минимум за 24 часа до сдачи крови на лабораторные исследования требуется покой, нужно избегать любых интенсивных физнагрузок, - рассказывает Алексей Суренков.

От редакции: в общем, лучше заменить тренировки в спортзале прогулкой на свежем воздухе быстрым шагом. Это помогает поддерживать форму, снижать стресс и результатам анализов не повредит.

Активные занятия спортом или ударная работа на даче накануне сдачи анализов чреваты вот чем:

- повышение уровня гемоглобина и эритроцитов;

- увеличение количества лейкоцитов;

- снижение уровня глюкозы;

- повышение концентрации креатинкиназы, аспартатаминотрансферазы и лактатдегидрогеназы. «Эти три фермента служат маркерами инфаркта миокарда», - поясняет врач. Поэтому интенсивная тренировка перед сдачей анализов может привести к ложной панике из-за подозрения на инфаркт;

- активируется процесс свертывания крови, увеличивается количество тромбоцитов.

! Особая история - с мужским гормоном тестостероном, продолжает эксперт.

- Исследования показали, что во время физической нагрузки и в течение 2-х часов после нее уровень тестостерона возрастает. Затем концентрация уменьшается и сохраняется сниженной в течение 3-х дней до полного восстановления. Поэтому на следующий день после интенсивной тренировки может быть ложное снижение результатов. У хорошо тренированных людей этот эффект выражен слабее. У тех же, кто занимается время от времени и решил совершить подвиг ровно накануне сдачи анализов, возможно 2-3-кратное снижение гормона в течение трех дней после нагрузки.

Имейте это в виду и грамотно готовьтесь к сдаче анализов, чтобы не испытывать тревогу и разочарования на пустом месте, советуют специалисты.