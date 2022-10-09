Многодетной маме очень важно слышать своих детей

Ольга растит четверых детей одна, и оплатить операцию по восстановлению слуха ей и одной из дочерей просто нечем

Возможно, вы видели фильм «Чудо». В нем мальчик носит шлем, чтобы над его внешностью не насмехались. У главного героя редкое генетическое заболевание — синдром Тричера-Коллинза.

Такая же болезнь у Ольги Шалиевской и у ее старшей дочери Нади. Только вот малолетний киношный герой имеет право ходить в шлеме, а они – нет. Маме надо зарабатывать деньги, тащить на себе семью, сестре – ухаживать за младшими. В семье их пятеро с мамой. Но только по Оле и Наде природа ударила с двойной силой. Она не только изуродовала им лица, но и разрушила слух. Оля и Надя практически не слышат. А это катастрофа. И для Нади, которая мечтает вытащить своих сестер и брата из финансовой дыры, в которую их загнала жизнь. И для мамы Оли, которой критически важно слышать и быть услышанной своими детьми. Они пока еще в том возрасте, когда это возможно и пойдет на пользу. Мама - все, что у них есть.

Не так давно маме Оле с Надей повезло. Им удалось бесплатно получить специальные слуховые аппараты костной проводимости. (Правда, их должно было быть четыре, и расчета на каждое ухо, а отдали только три. Ну, дареному коню…) Теперь с утра пораньше Ольга с Надей надевают повязки, под которыми закрепляют аппараты. И тогда начинается их настоящая жизнь. Но до вечера так дотерпеть им редко удается. Железяки не предназначены для того, чтобы их фиксировали какими-то тряпками. Повязки давят на голову, провоцируя сильные головные боли. Но ослабить их нельзя! Чтобы звук передавался по костям к внутреннему уху, аппараты должны прилегать очень плотно. Вот и крутись.

Есть ли выход? Да. Врачи рекомендуют имплантировать слуховую систему. Оле и Наде установят титановые штифты и специальные платформы, на которые закрепят уже имеющиеся слуховые аппараты. И голова болеть перестанет, и качество звука будет куда лучше. Правда, есть загвоздка. Провести операцию за счет бюджетных средств, - разводят руками врачи, - невозможно. А это означает – платите. Ни много, ни мало, девятьсот тысяч рублей. А денег в семье нет, просто на жизнь еле хватает.

У Шалиевских очень дружная семья. Беда сплачивает. Им бы помочь. И маме, и Наде очень важно слышать мир вокруг. Помогите им, пожалуйста!

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