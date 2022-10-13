Обед подорожал на 50 рублей: бизнес-ланчи обходятся россиянам в среднем в 330 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Любимое время рабочего дня для большинства из нас, конечно, обед. На эту волнительную тему и провел недавно опрос сервис SuperJob. Оказалось, что средний чек вырос за последние три года на 15% - с 280 до 330 рублей. Это даже ниже уровня официальной инфляции за эти годы, так что, похоже, россияне стали на обедах экономить. Если брать города-миллионники, то больше других тратятся в «рабочий полдень» москвичи – 370 рублей. Скромнее других питаются жители Уфы и Краснодара – 280 и 290 рублей.

Выросло за три года и число социально ответственных работодателей, которые полностью или частично компенсируют своим сотрудникам расходы на бизнес-ланчи: такие есть у 16% опрошенных (было - 13%). Но большинство работающих обедают за свой счет.

Мужчины ожидаемо тратят на обеды больше женщин (340 и 320 рублей соответственно). Не отказывают себе в гастрономических удовольствиях и молодые люди до 24 лет, Им обед обходится в 380 рублей, в то время как россияне старше 45-ти тратят всего 300 рублей.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ