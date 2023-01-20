Двуличие «братушек»: Болгария закупала российское топливо, чтобы переправлять его Украине

Из расследования Welt следует, что с самого начала конфликта на Петкова вышли украинские лидеры с отчаянной просьбой подсобить в борьбе с русскими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошлой весной во время критической для Киева ситуации в конфликте с Россией решающую помощь Украине - боеприпасами и топливом - оказала… Болгария. Об этом рассказало американское издание Politico, ссылаясь на расследование своих коллег из немецкой газеты Welt.

Выходит, что прикидывавшаяся «тихоней» София, которая долго публично всячески открещивалась от участия в каких-либо поставках Киеву вооружений, на самом деле все это время была опорой и чуть ли не главным снабженцем ВСУ и выступала внутри ЕС за введение самых жестких санкций против России. Нам, честно говоря, не привыкать к двуличию «братушек», умудрявшихся вставать на сторону врагов нашей страны во время двух Мировых войн ХХ века. Но все же, если честно, мало кто ожидал, что они так рьяно будут играть против России.

Кратко основные тезисы публикации Politico говорят вот о чем. Когда прошлой весной Киеву катастрофически не хватало боеприпасов и горючего для сопротивления российским войскам, София стала, по сути, спасителем ВСУ. По оценкам тогдашнего болгарского премьера Петкова, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе конфликта, поступали из Болгарии. И из нее же Украина получала до 40 процентов остро необходимого для вооруженных сил дизельного топлива - это уже по оценке бывшего болгарского министра финансов Василева. Впечатляет? И о такой доблести «братушкам» приходилось долго молчать, хотя, наверное, изнутри их и распирало: все вот говорят, что Болгария самая бедная страна ЕС, а мы-то оказывается, эвона как можем!

Молчать о своей выдающейся роли в поддержке воюющих с Россией ВСУ правительство Болгарии было вынуждено, как поясняет Politico, из-за того, что большая часть болгар, по всем проводившимся опросам, была против поддержки военных Украины и подтверждала свои пророссийские настроения. Да и в самом кабинете, в котором представлены разные партии, единства не было: социалисты, входившие в коалиционное правительство, были решительно против военных поставок Киеву, называя это «красной чертой», перейдя которую, Болгария сама окажется втянутой в конфликт.

Но премьер Петков, ярый русофоб и рьяный западник, так не считал. В прошлом марте он даже уволил министра обороны Янева только за то, что тот называл конфликт «операцией». Из расследования Welt следует, что с самого начала конфликта на Петкова вышли украинские лидеры с отчаянной просьбой подсобить в борьбе с русскими. Ну как тут отказать соратникам по борьбе… И были без труда созданы обходные схемы поставок через посредников, главным образом через Польшу. Прямых поставок нет? Нет. Тогда какие к нам претензии? И даже входившие в правительство социалисты не могли распустить коалицию, что они обещали, если будет какая-то прямая поддержка Киеву, потому что официально-то ничего и не было…

Болгарские оружие и боеприпасы в ударном порядке отгружались соседям по ЕС, а от них исправно поставлялось на Украину. Болгарский НПЗ близ Бургаса, до начала этого года бывший дочерней компанией «Лукойла», ударно перерабатывал российскую нефть и гнал дизель в «незалежную». Но все это делалось тайком и через посредников. За все платили, по информации Welt, США и Англия. И пока все обсуждали, сколько «Хаймерсов» поставит Киеву Вашингтон, София гнала на Украину, пусть и обходными путями, боеприпасы для РСЗО БМ-21 «Град».

Примечательны и подробности публикации Politico о роли болгарских лидеров в антироссийской мобилизации Запада. Именно Петков, утверждает издание, уже 25 февраля на неформальном заседании Евросовета вразумлял своих коллег, что Зеленскому, возможно, осталось жить менее двух суток и что надо немедленно принимать жесткие решения по санкциям против России. Предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить активы центробанка РФ, это, оказывается, инициатива болгарского премьера. Что и было сделано.

Сказать, что преданные огласке откровения бывших и нынешних болгарских и украинских политиков стали чем-то неожиданным, нельзя. Москва, как пишет Politico, тайный снабженческий подвиг Болгарии во славу Украины обнаружила давно. Так что теперь НПЗ в Бургасе ищет нефть в других странах. Да и София перестала скрывать и стыдиться: болгарский парламент проголосовал за прямые поставки оружия и боеприпасов Киеву. А чего тут стыдиться? Вон бывший премьер и герой тайной эпопеи с масштабной, на миллиарды долларов, помощи ВСУ Петков, по словам министр иностранных дел Украины Кулебы, признался ему, что «решил быть на правильной стороне истории».

Тут не удержаться от двух замечаний. Первое. А уверен ли Петков и его болгарские соратники, которые, кстати, мечтают вернуться во власть, что бандеровская сторона истории - правильная? Не ошибется ли он, как это случалось с правителями Болгарии в прошлом?

Второе. Про вранье как способ существования западных политиков мы уже хорошо знаем после откровений Меркель и Олланда. Теперь вот Петков. Калибр, конечно, не тот. Но масть и повадка та же - врать и чужим, и своим, говорить одно, делать другое… Так что надо не забывать, с кем дело имеем.