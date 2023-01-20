Россияне хотят, чтобы в стране запретили коллекторов

В России хотят запретить коллекторскую деятельность. Фото: Shutterstock

В России хотят запретить коллекторскую деятельность. С таким предположением выступили в партии ЛДПР. И большинство россиян эту идею уже поддержали. Согласно результатам опроса сайта KP.RU только 2% респондентов считают, что коллекторов нужно оставить, остальные предлагают искать иные пути.

Так, 54% россиян уверены, что банки должны сами следить за своими должниками и сами искать способ взыскивать с них деньги. А в будущем кредитные организации должны тщательнее следить, кому выдают ссуду, а не раздавать кредиты всем подряд, а еще и навязывать их неплатежеспособным гражданам.

«Может, тогда банки перестанут навязывать кредиты всем без разбора», - рассуждает участник опроса.

«Ответственность должна быть за банками, пусть думают, кому давать кредит», - соглашается другой.

10% россиян предлагают таких безответных должников вносить в единый черный список, чтобы ни одна организация в стране больше не давала им кредиты, пока они не выплатят долги.

9% проявили сочувствие к людям, которым не по силам выплатить долг и отметили, что нужно не наказывать их, а помочь с работой, чтобы они смогли встать на ноги и со всеми расплатиться.

6% опрошенных считают, что неплательщики сами виноваты, что оказались в такой ситуации, поэтому долг необходимо удерживать автоматически у них из зарплаты. А еще 2% даже предлагают без суда забирать имущество должников в счет погашения кредита.

1% опрошенных даже предложили списывать деньги по задолженности из зарплат родственников должника. А уже в семье пусть они сами разбираются, почему кто-то считает, что может взять кредит и не возвращать деньги.

А вот 14% россиян проявили максимальное сострадание к людям, которые набрали непосильных для себя кредитов, и предложили простить эти деньги должникам. Ведь не от хорошей жизни эти граждане набрали долгов, значит, нужно помочь им, примеру, материально.

Оставшиеся 2% опрошенных заявили, что затрудняются ответить.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 6,3 тысячи человек.