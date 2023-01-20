В Рамштайне не договорились о поставках тяжелых танков Украине: помощь киевскому режиму буксует

В Рамштайне не смогли договориться о поставках танков Украине Фото: REUTERS

Открывшаяся сегодня на американской авиабазе в Рамштайне (Германия) встреча западных военных погрязла в разногласиях. Ее участники пока так и не смогли договориться по главному вопросу: когда и какие тяжелые танки передавать Украине, чтобы ВСУ смогли добиться перелома на фронте.

А начиналось все пафосно. Министр обороны США Ллойд Остин выступил с программным заявлением:

- Сейчас не время медлить. Сейчас время копать глубже, - провозгласил он. - История наблюдает за нами!

Шеф Пентагона пообещал, что поддержка Киева «будет длиться столько, сколько потребуется» и «сейчас наступил решающий момент». Он также напомнил о новом пакете военной помощи киевскому режиму в размере 2,5 млрд долларов, который станет крупнейшим в истории. США отправит на Украину 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, противоминные транспортные средства (MRAPs), 155- и 120-миллиметровые артиллерийские снаряды и много чего еще. Но не сразу, а порциями в течение года.

По видеосвязи к собравшимся обратился Зеленский. За помощь поблагодарил, но тут же начал плакаться, что этих миллиардных поставок «катастрофически мало». Словно старуха из сказки про Золотую рыбку он стал требовать все больше. «Я знаю, у вас есть немецкие танки «Леопард», так дайте их нам. Нужно 300-400 штук», - возопил Зеленский. Правда, такого их количества не наберется во всей Европе. Но украинского президента это не смутило: вслед за танками он призвал западников передать Киеву ракеты большей дальности и даже истребители F-16. Да еще поторопил: «Вы должны ускориться с поставками».

Затем прессу попросили удалиться, и работа совещания продолжилась за закрытыми дверями. Через несколько часов во время перерыва новоиспеченный министр обороны ФРГ Борис Писториус дал интервью немецкому телеканалу Phoenix. Политик еще ничего не успел сказать, но по выражению его лица уже было понятно, что среди участников произошел раскол. «Мы еще не можем сказать, когда решение по танкам «Леопард 2» будет принято и каким оно будет», - сообщил министр. Он признал, что мнения союзников расходятся, «есть аргументы как в пользу поставок, так и против». Причем против отправки танков выступает вовсе не одна только Германия

Поляки, громче всех требующие от Германии разрешить поставку Киеву немецких «Леопардов», тоже не уверены, что в Рамштайне удастся достичь по этому вопросу каких-то конкретных договоренностей. Советник президента Польши Павел Солох отметил, что в данной ситуации многое зависит от ФРГ, поскольку необходимо ее согласие для передачи боевых машин Украине от других государств. Он также добавил, что если Берлин ответит отказом, то можно будет говорить о «трещине в НАТО». Да и сам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Берлин «защищается от этого, как черт от ладана».

По мнению политолога Алексея Мухина, «с большей долей вероятности, тяжелое вооружение будет поставляться Киеву, что называется «с миру по нитке». Западные страны предоставят весьма ограниченное количество. Это особой роли на поле боя не сыграет, но, по мнению Запада, снимет определенное напряжение со стороны Украины».

Известный военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в эфире Радио «Комсомольская правда», что ничего нового в Рамштайне не произойдет. «Все уже было согласовано, уже почти каждый участник Рамштайна объявил в подробностях, что он собирается передавать, кому и сколько», - считает Шурыгин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что уверенность стран Запада в том, что Украина может иметь какой-то успех на поле боя, является «драматическим заблуждением». «Это провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали»,- сказал он сегодня в ходе очередного брифинга. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что оснащение Украины новым вооружением еще больше усугубляет конфликт.