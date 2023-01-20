Джордж Сорос потратил $131 млн на подкуп журналистов крупнейших американских СМИ

Джордж Сорос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть две школы журналистики: российская и западная (в узком смысле — американская). По правилам первой, если ты берёшь у человека интервью или аудиокомментарий, считается хорошим тоном предварительно выслать черновик его обработанного для бумаги высказывания: устная речь — штука специфическая, при письменной расшифровке фразы «казнить нельзя помиловать» случаются казусы.

А вот у американцев — другой подход. Журналист какой-нибудь New York Times беседует с тобой по телефону полчаса; по три раза в разных местах разговора, словно агент ФБР на экзекуции наркобарыги, повторяет один и тот же вопрос (я не преувеличиваю, сам имел такой опыт) — а потом публикует нечто «по мотивам». Типа: скажешь в конце этого допроса «я устал» — он напишет: «Российский креативный класс устал от политики Кремля». И если ты считаешь, что твои слова исказили, — подавай суд. Предварительно отстегнув десять тысяч шкурок убитых енотов алчным юристам.

Подобные прецеденты, кстати, не редкость: в 2019-м году либеральные СМИ во главе с Washington Post (WP) выдали в эфир сильно порезанную запись выступления подростка-трамписта Николаса Сэндмана на митинге, из которой следовало, будто тот глумился над пришедшими на тот же уличных сход либеральными активистами. Вспыхнул адский скандал, парня предали анафеме… до публикации полной записи, где видно, что на самом деле тот конфликт начали его оппоненты. Ник подал против WP многомиллионный иск — и закономерно выиграл.

К чему сие предисловие? К тому, что у такой «журналистики по-вашингтонски» есть и положительная сторона. Если тамошний акулёнок пера обвиняет в своей статье какого-нибудь другого американца в ужасных грехах — то, как правило, автор железобетонно уверен в собственной правоте. А то засудят.

Поэтому когда консервативный портал FoxNews выкладывает материал с взрывоопасным заголовком: «Исследование: Джордж Сорос связан с 54 влиятельными медиа-фигурами через проекты, оплаченные этим либералом-миллиардером», — то можно не сомневаться. Тут чистая правда.

И не то чтобы для российского читателя это было новостью: непонятно как разбогатевший магнат подкупает СМИ, дабы те толкали нужную повесточку, — мы такое проходили во времена «войн компроматов» в девяностые. Но поставьте себя на место некоторых американцев, свято полагающих свою родину «стандартом демократии», а свои газеты — «эталоном честности»…

А реальность, как водится, неприглядная. Организации Сороса, выдававшие гранты, были связаны с такими фигурами, как выпускающий редактор уже упомянутой WP — Салли Базби. Или телеведущий популярной программы «Вечерние новости» на канале NBC — Лестер Хольт. Или сооснователь Bloomberg News — Мэттью Уинклер. Или звезда CNN — Кристиана Аманпур… В общем, среди либеральных СМИ почти невозможно найти человека, который не имел бы морального права обратиться к Соросу с вопросом: «Где я мог бы получить свою долю?»

Всего за 2016-20 год, по данным Fox News, «дедушка мировой демократии» потратил на работу с 54-мя журналистами и медиа-менеджерами крупнейших СМИ порядка $131 миллиона.

Далее по законам колумнистики нужно встать в позу, как говорили в старину, «резонёра», — моралиста, кой грозит пальчиком: а ведь те же самые медиа-витии постоянно обвиняют Россию в «проблемах со свободой слова» — при таком-то бревне в собственном глазу.

Но разве я тем самым скажу что-то новое? «Мировая Жаба» (либеральная медиа-машина) врала про «миллион изнасилованных лично Сталиным немок», врала про «химоружие Саддама Хусейна», врала про «угнетение геев в России», врала про «Боинг», врала про «отравление Скрипалей», врала про «сговор Трампа с Кремлём», врала про «допинг российских атлетов», врала про «бомбёжку Мариупольского театра», врала про Бучу, врала про «бесчинства вагнеровцев в Африке» — а если она, Мировая Жаба, делала это не просто так, а за деньги — то, опять-таки, эка новость.

Поэтому я поступлю чуть иначе. Попытаюсь… понять старину Сороса. И помогут мне в этом другие либеральные кумиры — братья Стругацкие. Помните их роман «Трудно быть богом»? Где благородный дон Румата Эсторский вынужден жить в типично традиционном обществе, переполненном (с точки зрения героя) дикостью, косностью и прочим «ватничеством».

Тогда он, стиснув зубы, начинает прогрессорствовать, влияет на местные ключевые фигуры, интригует, пытаясь насадить хоть немного вожделенной «свободы» и начать революцию. Последствия, правда, оказываются печальными для всех, включая и его близких.

И вот 92-летний Сорос, наверное, тоже ощущает себя таким «благородным прогрессором». Топит за ценности, какие считает правильными, — ЛГБТ, 666 гендеров и прочий агрессивный либерализм. Но невозможно осчастливить общество, если ты его откровенно ненавидишь. И плюёшь на национальные и культурные особенности, складывавшиеся тысячелетиями.

И ты можешь тратить миллионы долларов на лучших журналистов, убеждающих паству, будто никакого «подорожания товаров из-за антироссийских санкций» нет, а содомия — норма жизни. Главное, потом не спрашивай, почему же тебя и твой Белый дом никто не любит, а собственным американским СМИ, по данным последних соцопросов, доверяет лишь 46% жителей страны.