Победы малыми средствами: Российские войска в ходе СВО демонстрируют высокую боевую эффективность

Летчики надежно прикрывают действия союзных сил.

ВСЕ В КОТЕЛ

Взятие Соледара стало несомненным успехом российских войск. И в то же время показало всю изворотливость киевского режима. Еще в декабре Зеленский называл агломерацию Артемовск (в Киеве этот город называют Бахмут) и Соледар городом-крепостью. Теперь же главный киевский пиарщик Арестович (пока верстался номер, он уже успел уволиться) заявляет, что разрушенный город не имеет стратегического значения и его взятие никакой пользы России не принесет.

Зачем же тогда на защиту Соледара ВСУ бросало все новые и новые части? Местные жители рассказывают, что телами боевиков усеяны многие улицы и дворы. А в украинских группах в соцсетях паника: в Соледаре полегла половина 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которую в конце лета формировали с большим пафосом и которая проходила подготовку в Великобритании. Примечательно, что теперь родственникам десантников в военкоматах заявляют, что они не погибли, а сбежали, сдав город. Конечно, 500-м, то есть дезертирам, компенсации-то платить не надо.

По некоторым данным, в Соледар были переброшены и перемолоты нашими парнями части, которые должны были идти на Крым. Киев традиционно отрицает гигантские потери, но невозможно отрицать очевидное. Буквально накануне сдачи города секрет Полишинеля выдал один из нацистов в эфире CNN.

- Никто вам не скажет, сколько здесь убитых и раненых. В Соледаре никто не считает погибших, - сказал он. - Личный состав наших подразделений сменился почти наполовину… Мы не успеваем запоминать позывные вновь прибывших… Все понимают, что город будет сдан. Я только не могу понять, в чем смысл… Почему мы должны умирать, если город будет оставлен?

Соледар находится на возвышенности, что делает его стратегически важным.

- Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, - заявил представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. - После этого есть возможность заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.

От Артемовска же - прямой путь на Славянск и Краматорск. А там недалеко и до полного освобождения ДНР.

ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ

На передовой появились и самые современные танки Т-90М «Прорыв».

Соледар, конечно, в центре внимания. Но и на других направлениях армия России добивается хороших результатов.

«Под Купянском артиллерия ЗВО уничтожила три боевые бронированные машины, три автомобиля и около 20 украинских военнослужащих из 103-й бригады теробороны…». «На Краснолиманском направлении артиллерия псковского соединения ВДВ нанесла поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери противника составили более 40 человек…». «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах...».

Это выдержки из сводки Минобороны только за одни сутки. Даже иностранные аналитики отмечают возросшую эффективность действий Российской армии. Вот что пишет обозреватель авторитетного американского журнала Foreign Affairs Барри Позен:

«Самое тревожное в российских бомбардировках то, что Москва знает, что делает. Русские поражают нужные цели относительно небольшим количеством оружия и достигают непропорционально большого эффекта. Хотя американские и британские официальные лица регулярно предсказывают, что Российская армия уже исчерпала или вот-вот исчерпает свои запасы боеприпасов, очевидно, русские их где-то успешно находят».

Автор имеет в виду удары по украинской инфраструктуре, которые возобновились сразу после новогодних праздников. Разрушение энергетических объектов противника нарушает фронтовую логистику, мешает подвозить на передовую боеприпасы, пищу, тяжелое вооружение, забирать раненых и доставлять новые подразделения. Наша армия оставляет боевиков на той стороне на голодном пайке, и в эти моменты удается проводить самые эффективные операции.

Первый в этом году массированный удар состоялся 14 января. О поражениях объектов критической инфраструктуры сообщали власти Киевской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Львовской областей и центров. Во многих городах отключалось электричество, зафиксированы существенные перебои в работе железнодорожного транспорта. Лучшего состояния для российских бойцов на передовой не придумаешь.

В ТЕМУ

ВСУ потеряли 200 бойцов при неудачной попытке контратаковать Соледар

Кроме того, согласно данным радиоперехватов, в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов.

Наступление Российской армии продолжается.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку организовать контратаку на Соледар, в результате которой потеряли 200 бойцов.

Все произошло утром 10 января. Отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, но провести операцию не удалось. Украинское оперативное командование «Восток» планировало задействовать для этого силы 46-й и 77-й бригад ВСУ. После отхода нескольких рот из Соледара в Парасковиевку оказалось, что, кроме большого количества убитых и раненых, бригады почти полностью лишились огневого прикрытия. Кроме того, согласно данным радиоперехватов, в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Для занижения потерь украинские военнослужащие были объявлены Киевом «пропавшими без вести».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец выразил мнение, что после полного установления контроля над Соледаром наше командование не будет останавливаться. Ибо впереди еще один мощно укрепленный район - Артемовск. Взятие его будет означать прорыв первого эшелона стратегической обороны противника. Возможно, что в ближайшее время это задача № 1.