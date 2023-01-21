Что не так с «инновационным кадилом»

Кадят во время богослужений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кадило, которое разработал Александр Куликов, кандидат технических наук, сотрудник Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ИК СО РАН), самым решительным образом заинтересовало журналистов. Большинство электронных СМИ тут же опубликовали информацию о нем, цитируя пресс-релиз института. В самом деле, грех не обратить внимание – невиданное и неслыханное прежде событие. По моим сведениям, ученые прежде целенаправленно ничего для церкви не изобретали. По крайней мере в нынешнее время.

«Инновационное кадило» - так окрестили журналисты разработку сибирской академической науки. Оно каталитическое. Что не удивительно для Института катализа. Каталитическая горелка – главный элемент кадила.

«Горелка состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы достичь стехиометрического соотношения объема воздуха и обеспечить полное сгорание топлива без остатка в виде продуктов горения», - сказано в пресс-релизе.

Инновационное кадило Куликова. Фото: catalysis.ru

Поясню: сеточки, покрытые катализатором, разогреваются, когда на них попадает топливо – по такому принципу работают все каталитические горелки. Топливо для кадила Александра Куликова – смесь пропана и бутана. Поступает из газового баллона, размещенного внутри.

Как рассказывал сам изобретатель, преимущество его устройства в том, что оно «не дымит, а только излучает запах ладана и тепло». При этом «потребляет мизерный объем газа, может работать очень долго».

Испытывали «инновацию» в Новосибирском Академгородке - священники Храма Всех Святых в земле Российской просиявших.

Однако, в «преимуществе» скрывается главный недостаток необычного кадила. В традиционных сосудах для каждения во время богослужений и треб используют древесный уголь – разжигают и кладут на него ладан. Ладан горит и выделяет благовонный дым – фимиам.

Размахивая кадилом, священник обходит храм. Или кадит в алтаре. Или перед иконостасом.

Каждение, что называется, по старинке глубоко символично. Поскольку огонь традиционного кадила символизирует божественную сущность Христа, уголь — его человеческую природу, а ароматный дым фимиама — молитвы людей.

В «инновационном кадиле» нет ни угля, ни огня. Только запах. Стало быть, инновационное каждение символизирует только молитвы, приносимые Богу. И то – не полностью. Ведь и дыма-то нет.

Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, назвал разработку сибирского ученого экзотической. Но не осудил.

- Церковь никогда не выступала против технического прогресса, в храмах пользуются электричеством, интернетом, современными инженерными системами. Вместе с тем «газовое кадило» видится экзотическим изобретением, - прокомментировал новинку представитель РПЦ.

А доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов, по сути, одобрил устройство, сказав:

- Инновационное изобретение сибирского ученого Александра Куликова представляет несомненный интерес. Созданное им каталитическое кадило может быть использовано при совершении богослужения в местах, где разжечь традиционный уголь представляется крайне затруднительным. Например, зимой на открытом воздухе при сильном ветре.

Автор изобретения собирается его патентовать.

ДЛЯ СПРАВКИ

Ладан – ароматная смола трех видов босвеллии – деревьев семейства бурзеровых, распространенных в тропических районах Африки и Азии. Получают смолу примерно так же, как и каучук, делая специальные надрезы на стволах в период вегетации.