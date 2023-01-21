Госдеп США показал свое истинное лицо, сделав двуличное заявление о России

Государственный департамент США очень обеспокоен, что десятки бронемашин ОБСЕ, оставленных сотрудниками СММ, были присвоены Россией Фото: REUTERS

Государственный департамент США оказался очень обеспокоен. И не чем-нибудь, а "недавними сообщениями о том, что десятки бронемашин ОБСЕ, оставленных сотрудниками СММ, были присвоены Россией и использованы в ее агрессии".

- Это совершенно неприемлемо, - констатировал Госдепартамент США в своем официальном аккаунте в соцсети.

Напомним, о чем речь. После начала Россией специальной военной операции сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые доказали свою слепоту, восемь лет игнорируя обстрелы Донбасса со стороны ВСУ, сотрудники СММ дружно рванули с линии соприкосновения. Причем, тикали европейцы почему-то не на "демократическую" Украину, а в "тоталитарный Мордор", безошибочно чуя своим нюхом, где они будут в безопасности.

Добравшись до Ростова-на-Дону, ОБСЕшники осели в отели, оставив бронированные машины (джипы Тойота Лэндкрузер") на стоянке поблизости. А через некоторое время, не оплатив ни номера в отеле, ни парковку автомобилей (а там везде уже набежали круглые суммы) быстро эвакуировались к себе домой, оставив по себе не самую добрую память.

И в середине января уже этого года наши власти наконец разобрались с джипами. Об этом, кстати, сообщил наш военкор Александр Коц.

- 50 бронированных джипов ОБСЕ, которые с марта 2022 пылились в Ростове, передали нашим войска на Донбассе! - объявил Александр. - На пункте пропуска "Изварино" в ЛНР замечена колонна грузовиков с внедорожниками ОБСЕ, которая двигалась в сторону Луганска.

Позже стало известно, что бронированные машины, принадлежавшие ранее миссии ОБСЕ, будут использоваться для эвакуации раненых и мирного населения из зоны боевых действий. И вот этим фактом оказания помощи раненым и мирному населению по спасению их жизней Госдепартамент США и возмутился. Ну как же, священное право частной собственности! Его нельзя нарушать ни в коем случае! Это основа всей современной человеческой цивилизации и т.д.

Что самое интересное, это тот самый Вашингтон, который буквально позавчера, практически одновременно с этим выражением озабоченности и обеспокоенности объявил о начале процесса передачи замороженных российских активов Украине. О чем на семинаре в Гудзоновском институте объявил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс. Причем, закона, который позволил бы США осуществлять такой грабеж, пока еще нет, но механизм осуществления уже разработан.

Минюст, согласно этому механизму, должен изыскивать и изымать российские активы, после чего будет передавать их Госдепартаменту. А уже Государственный департамент США, да-да, тот самый, что одновременно сейчас возмущается какими-то пятьюдесятью джипами "Тойота". Это вам не про 300 миллиардов баксов. Джипы европейской миссии, которая уехала, наделав долгов и не расплатившись по счетам, – это такое нарушение международного права, которое никак нельзя не заметить. Это рядом просто ничего не стояло.

Потому что это другое, понимать надо. Обычные двуличные мерзавцы, выставляющие свою исключительность и даже гордо декларирующие ее. Но в чем действительно исключительны, так это лишь в собственном исключительном хамстве.