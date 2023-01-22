Священник побывал в аду: там грешников истязают песнями Рианны

Самое страшное в аду - музыкальное сопровождение Фото: EAST NEWS

Священник из Мичигана Джеральд Джонсон – темнокожий мужчина лет сорока, и выглядит он как человек, который врать не будет. Только что он вышел в социальную сеть Тик-Ток и рассказал невероятные вещи. Оказывается, еще в 2016 году он побывал в аду и видел такое, о чем решился рассказать только сейчас.

В том году у священника случилась остановка сердца, и он испытал клиническую смерть. Джеральд – один из немногих, кто в деталях помнит свои видения. Непонятно, почему служителя церкви высшие силы отправили не в райские кущи, а в преисподнюю. Священник говорит: когда меня покинуло физическое тело, я подумал, что жил не так уж и плохо, и ожидал попасть в рай. Но неожиданно лифт двинулся вниз, и уж как вышло, так вышло: Джеральд оказался в аду, и в деталях рассмотрел, что там происходит. Если кратко – «не пожелал бы такого и врагу».

Джеральд эфирным телом пролетел «через самый центр Земли». Из этого можно сделать вывод, что ад находится все-таки под Землей, но не все так просто. Кажется, ядро нашей планеты – просто портал, за которым все и открывается. Священник признает: большую часть ощущений передать невозможно, и он рассказывает только о том, что поддается человеческому языку.

Прежде всего ему в глаза бросился полностью обожженный человек, который ходил на четвереньках, как собака. «Его глаза были выпучены и, что еще хуже, у него были цепи на шее. Он был похож на адскую гончую. Цепи держал демон», - живописует священник. При этом демон телепатически сообщил священнику, что приставлен к грешнику еще при жизни бедолаги, а теперь будет на нем кататься вечно. Человек-собака выглядел вполне себе несчастным и всем видом давал понять, что привыкнуть к такому невозможно.

Грешники мелькали тут и там, демонов вообще пруд пруди, и все это напоминало кучу-малу вполне себе в духе Босха. Кого жгут, кого пытают, в общем, каждому по заслугам. Но что показалось Джеральду самым жутким – это музыкальное сопровождение. В аду постоянно играет музыка, от которой не скрыться. Крутят песню Рианны Umbrella и – признаем – нудную Don’t Worry Be Happy» Бобби Макферрина. Самое страшное: демоны не доверяют исполнение треков самим певцам, а поют сами, и, чтобы досадить грешникам, нарочно перевирают ноты.

Надо признать, Джеральд не самый огненный рассказчик. Раз уж ты телепатией овладел, поговори с демонами, с грешниками. Узнай будущее. Как-то демонов поподробней опиши. Священника извиняет, пожалуй, одно: он был шокирован, и никак не мог смириться с тем, что Бог его наказал.

«Я был зол на Бога, потому что сделал так много хорошего в своей жизни и оказался в аду, - рассказывает он, говорит, что Бог неожиданно услышал его молитвы, «лифт» двинулся вверх, - Я поднялся из ада и вернулся на Землю — и Бог заговорил со мной. Он сказал: «Ты тайно злился на людей, которые причинили тебе вред, ты надеялся, что я накажу их. Это не твой народ. Это мой народ. Я просто хочу, чтобы вы сосредоточились на задании, которое я вам даю». Несмотря на то, что я делал добро, в моем сердце было отсутствие прощения к людям, которые меня обидели».

Опять же, как выглядел Бог? Или он слышал только голос? И финал всего рассказа, похожий на банальную проповедь:

- Человек, который не может простить, — это человек, который забыл, что он был прощен. Это мой опыт в аду. Это совершенно реальное место.

Как понимать эту историю? Отбросим мысль, что Джеральд все выдумал: если так, не о чем и говорить, но мы доподлинно не знаем, врет он или нет. Допустим, он правдив. И что все это значит?

Джеральд – священник, то есть о грехе, об аде и тамошних пытках он читает сам и рассказывает другим примерно всю сознательную жизнь. Он увидел ад таким, каким его и представлял: недаром мы упомянули Босха, начертившего портреты нечисти, ставшие культурным кодом западного мира. И здесь два варианта: и Босх, и Джеральд видели одно и то же, поэтому их описания похожи; или Джеральд вообразил то, к чему привык, а на большее фантазии у подсознания не хватило. В первом случае ад реален, во втором – скорее нет.

В пользу второго варианта говорит тот факт, что Джеральд слышал западные мелодии (может, они играли в машине Скорой помощи, например?). А будь он китаец? Китайцев тоже мучают Рианной? А русских – было бы логично включать русским что-то вроде «Глазки не целованы, ножки не балованы», или для каждой нации в аду свой сектор?

Оставим, однако, иронию: проблема есть. Видения, которые переживают люди в состоянии клинической смерти, не раз становились предметом исследований, но дело движется туго, потому что изучать то, что нельзя измерить и сфотографировать, сложно. Пока одни ученые собирают доказательства, что это просто видения (как под наркозом), а другие – пытаются объяснить феномен через подсознание, есть и такие, кто думает, будто человек в самом деле попадает в другую реальность. Например, в параллельную вселенную или в другое измерение. Из классических опытов квантовой механики мы знаем, что пресловутые параллельные вселенные могут представлять собой копии нашей, но с расхождениями. Собственно, перевранные ноты известных песен такое расхождение и есть.

По данным 2011 года (свежее нет) такого рода видения пережило во всем мире около 9 миллионов человек. Впервые феномен описан в 1892 году на основании рассказов рабочих, которые падали со строительных лесов, получали удары током и попадали в похожие передряги. Настораживало, что видения были плюс-минус похожи, и это как бы намекало на общую природу явления. С тех пор ученые накопили невероятный объем данных, и очень хорошо представляют общую картину. Вкратце она сводится к тому, что человек как бы покидает свое тело, испытывает физическую легкость, куда-то перемещается, встречается с фантастическими существами, слышит голоса, получает откровения, видит черту, которую ему нельзя пересекать, а потом внезапно, рывком, возвращается в жизнь. Все это описано в тончайших деталях, вплоть до «ускорились ли ваши мысли» (нет) и «видели ли вы святых и пророков» (как правило, да).

Сразу несколько групп исследователей работают прямо сейчас. Толку мало. Ясно, что такие видения нельзя назвать бредом (у медиков есть критерии, что бред что не бред), что мастера медитации видят ровно то же самое, не умирая, и что люди в состоянии клинической смерти не теряют связь с реальностью (да, Рианну все-таки крутили в клинике), но на этом серьезные выводы заканчиваются, и начинаются гипотезы. Всего таких гипотез насочиняли два десятка, и каждая противоречит остальным.

И немудрено. Психологи лучше всего расшифровывают видения (они же набили руку на толковании снов), но понятия не имеют, КАК эти видения получаются. Грубо говоря, «если ты нажмешь на пробел, курсор переместится, но я понятия не имею, как работает компьютер». Жесткие физиологи толкуют о том, что мозг остается без кислорода и ломается, но не могут на основании своих гипотез сконструировать собственно видения. А немногочисленные ученые, считающие, что люди в самом деле видят то, что есть, вообще не могут ничего объяснить. Но правда может быть и на их стороне. Иначе как люди в состоянии медитации, без травм и болезней (с утра йога, вечером пробежка, диета правильная, тоже мне больные) видят то же самое?

В общем, над роликами темнокожего священника из Америки можно посмеяться, но на самом деле история интересная. А если она кого-то заставит задуматься и жить лучше, так и замечательно.

КСТАТИ

Русскому читателю ближе всего знакомо исследование нейрохирурга из Гарварда Эбена Александера «Доказательство рая», который лично побывал на том свете. До клинической смерти (а врач пролежал в коме 7 дней) Александер ни во что такое не верил. В отличие от священника, он угодил в рай, больше всего напоминающий писания нашего соотечественника Константина Циолковского, о которых он, конечно, понятия не имел. Рай предстает в виде другой Вселенной, где живые существа лишены тела, но сохраняют личность («эфирные люди» Циолковского). Как у священника, они общаются телепатически, и как в Библии, лишены привычных нам страстей, но испытывают более сильные, трудно описуемые чувства. Впрочем, и его заподозрили в том, что хирург решил подзаработать на проповедях, и пустился во все тяжкие фантазии.