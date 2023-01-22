Зачем детям сдавать бутылки и для кого это может стать делом всей жизни

Самый простой способ начать приносить пользу окружающей среде — присоединиться к ближайшей акции местных эко-активистов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вроде бы в школе приветствуют экологические инициативы: и макулатуру собирают, и кормушки делают, и специальные уроки проводят. Если с детьми поговорить, то они понимают, что одноразовый пластик — это плохо, а природу надо беречь. Но ребенок видит и двойные стандарты: справа - контейнер для крышечек, слева — кулер с водой и рядом ведро с горой использованных пластиковых стаканчиков, которые никто никуда не сдает. Поэтому если школьники и принимают участия в таких делах, то под напором учителей и считают их формальными.

Экология в школе — вторая с конца

Опрос учеников 5-11 классов, который провел в 2022 году резидент Фонда «Сколково», международная образовательная компания «Якласс», показал почти полное отсутствие интереса к школьному предмету «Экология»: он занял предпоследнее место с показателем 3,6%. А с 2023-2024 учебного года эта дисциплина и вовсе исчезнет из программы средней школы.

Между тем, даже если не вспоминать об остроте экологических проблем в стране, экология — предмет совсем не пустой. Профессия инженера по охране окружающей среды хоть и стала за прошлый год и ковидные 2020-2021-ый пользоваться меньшим спросом (из-за сокращения проверок предприятий), но из числа востребованных не исчезает. И зарплата эколога по стране держится выше медианной для всех профессий (48 тыс. против 32 тыс. руб. с небольшим).

Но толк от экологического просвещения в школе минимальный… А в результате почти ¾ россиян считают, что они никак не могут повлиять на экологическую обстановку, а больше половины не сортируют мусор — таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ и агентства LikePR .

Убирать и разбирать

Самый простой способ начать приносить пользу окружающей среде — присоединиться к ближайшей акции местных эко-активистов: часто родители приводят на субботники или в экологические центры совсем маленьких детей. Дети охотно помогают убирать парки и пляжи (заодно ведь они гуляют), а для сортировки вторичного сырья в экоцентрах волонтеры нужны всегда.

Кстати, волонтером по уборке природных объектов может стать любой человек с 14 лет (до 18 лет родители должны дать письменное разрешение, но для участия в субботниках даже это не обязательно), а вместе с родителями — ребенок любого возраста. В последнее время волонтерские сообщества отчасти заменили детские и молодежные организации.

Можно поехать в лагерь или в экспедицию, участвовать в экологическом походе или поработать волонтером в заповеднике. Заодно посмотреть страну: экологические проекты работают по всей России, от Псковской области до Камчатки. И в крупных городах. Сооснователь экоцентра «Сборка» Сергей Тушев рассказал, что в московском музее центра, где можно узнать о переработке почти все на свете, дети имеют возможность самостоятельно измельчить крышки и переработать их в значки и брелки, и им это безумно нравится. А главное, они видят результат своими глазами.

С неменьшим интересом дети любого возраста - от 5 лет и старше - наблюдают все этапы переработки пластиковой бутылки: оказывается, из них делают даже набивку для игрушек.

Что хорошего для окружающей среды можно сделать вместе с детьми?

Воспитание ребенка как бережно относящегося к природе жителя планеты стоит начать с простых шагов и доступных примеров.

Чтобы заботиться о ком-то, нужно его любить. Пусть дети учатся восхищаться природой во всех ее проявлениях — красивыи закат или облака, раскрывающиеся почки и пушистые сугробы... Обращайте внимание и на то, как безобразно выглядят фантики на газоне и как быстро вянут сорванные цветы.

Поливать растения — самое простое проявление заботы о живом. Даже такая маленькая, но регулярная работа — большои вклад в воспитание заботливого и неравнодушного человека.

Стакан вместо крана. Хорошая экологичная (и экономная) привычка — утром и вечером при чистке зубов закрывать кран и пользоваться стаканчиком. Поговорите с ребенком о роли воды в жизни, о пути чистой воды в наши дома и о том, сколько это стоит для вашей семьи (в пересчете на ценные для ребенка вещи).

Отказ от пакетов в магазине при ребенке. Так он быстро усвоит, что ходить в магазин нужно со специальнои сумкои и тоже наверняка захочет завести такую же.

В магазине вместе разберитесь, какие упаковки для продуктов можно переработать, а от каких совсем отказаться. Детям понравится самим выбирать экологичные упаковки или перерабатываемые упаковки.

Игры и поделки с использованием ненужнои упаковки. Из коробок, ячеек из-под яиц, картонных втулок, пластиковых бутылок и бумажных стаканчиков можно строить машины, домики и целые города. Такие занятия развивают инженерную мысль и фантазию даже лучше дорогих конструкторов со стандартными детальками.

Научите использовать две стороны бумажного листа. Расскажите, что 16 пачек бумаги — это целое дерево, и как важно поэтому бережно относиться к бумаге.

Приучите меняться надоевшими игрушками и прочитанными книжками с друзьями. Так можно воспитывать одновременно бережливость и щедрость.

Привычка беречь вещи и не просить ненужное. Беседуи те с ребёнком о происхождении и утилизации вещеи в меру его понимания - где и как добыто сырье, кто участвовал в производственнои цепочке и какая судьба жде т выброшенные вещи?

«Уходя, гасите свет!» Не забудем напоминать об этом детям?