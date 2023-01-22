Унесенного в море спас солнечный зайчик

Житель Доминиканы Элвис Франсуа месяц провел один на лодке, уплывшей в море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Доминиканы Элвис Франсуа думал, что 2022 год станет в его судьбе последним. В декабре он получил заказ на ремонт стоявшей в гавани острова Сан-Мартен небольшой парусной лодки. Работы было на несколько дней, и как-то после обеда мужчина слегка задрема. Но тут налетел стремительный тропический шторм (в тех широт ах они не редкость), и лодку вынесло в Карибское море. Франсуа решил, что ему пришел конец, но через несколько часов шторм улегся, хотя берегов уже не было видно. Ремонтник не знал, как управляться с парусом. В итоге он 24 дня провел в одиночестве среди волн, встретив там и Рождество и Новый год. Из еды на судне отыскались только пластиковая бутылочка с кетчупом, бульонные кубики и чесночный порошок. Бедолага смешивал все это с в дождевой водой, которую ему удавалось собирать, и так поддерживал свои силы.

Не раз он видел на горизонте очертания судов, а в небе - пролетавшие самолеты. На крыше лодки морской узник вырезал большие буквы HELP («Помогите»), пытался кричать, однако никто его сигналов не замечал. «Я не имел понятия, что мне делать и, где я нахожусь. Это было очень жестко, мне было не с кем даже поговорить. В какой-то момент я полностью утратил надежду на спасение», - признался Франсуа.

Спасло Элвиса карманное зеркало. Он навел солнечный зайчик на показавшийся вдали корабль, и там поняли, что кто-то терпит бедствие в открытом море. Вскоре к паруснику подошел вызванный по радио корабль ВМС Колумбии и поднял мужчину на борт.

Врач, осмотревший спасенного, отметил, что его здоровью ничего не угрожает, и теперь мужчина ждет отправки на родину.