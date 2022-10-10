Хюгге по-русски от Елены Тын: рецепты, рассказы, рукоделие и поделки

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга «Истории волшебного леса. Рецепты, рассказы, рукоделие и чудесные поделки, вдохновленные природой». Ее автор, Елена Тын, живет в домике на краю леса и делится секретами волшебства, которое доступно всем.

ВДОХНОВИТЬСЯ ПРИРОДОЙ

- «Истории волшебного леса» - это необычная книга. Вы называете ее «лесным дневником». Поделитесь, почему?

- Я очень люблю заполнять блокноты, вести разные дневники, оформлять странички. Один из самых любимых блокнотов - это природный дневник, куда я вклеиваю высушенные растения, записываю лесные наблюдения, делаю зарисовки и прикрепляю фотографии. Для меня этот дневник - источник вдохновения, поэтому и книгу захотелось сделать в таком стиле. Как будто бы это что-то личное, чем я делюсь с читателями, как с самыми близкими друзьями.

- Как вам пришла идея такой книги? С чего все началось?

- Я много лет мечтала о том, как было бы здорово собрать в одной книге то, что особенно мне дорого - лесные рассказы, секреты, знания о природных материалах и работе с ними, разные рецепты с ингредиентами из леса. Сначала я думала, что такой сборник нужен только мне самой. Но как только появилась возможность создать настоящую книгу, я ни на минуту не задумалась. Природа - это источник невероятного вдохновения для меня, и я хотела поделиться этим вдохновением, потому что для меня одной этого даже слишком много! Иногда я чувствую себя переполненной восторгом от красоты окружающей меня природы, и я рада, что могу подарить частичку лесов и полей Карельского перешейка на страницах моей книги.

- На страницах книги делитесь не только рецептами, но и секретами рукоделия, «лесным календарем»… Что еще там есть?

- В ней есть все для того, чтобы в полной мере наслаждаться лесными прогулками. Чтобы это был не просто отдых для души, но еще и продуктивное, творческое времяпровождение. Поэтому в книге есть глава «В лесной сумке», где я делюсь мастер-классами по созданию папки для лесных находок или пенала, например, чтобы поход в лес стал еще более вдохновляющим. Глава «Лесной образ», где я рассказываю о цветочных венках, украшениях из природных материалов и создании собственных растительных принтов на ткани, например. А еще глава «Лесное вдохновение» - там можно найти секреты по созданию вышивки и украшению своего дома в стиле лесной хижины, и много-много всего, что я собирала годами.

ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ

- Забыть о шуме, суете, зарядиться энергией природы - это то, чего так не хватает в современной жизни. Расскажите, как у вас получается жить в мире «волшебного леса»?

- Мне очень повезло жить в домике на границе с лесом, я считаю это огромным богатством, именно поэтому мне так хочется поделиться тем, что имею, - безграничной красотой и гармонией природы. Лес - это действительно другой мир со своими правилами, где можно забыть обо всех проблемах и тревогах. Получить спокойствие и умиротворение можно даже от коротенькой прогулки в лесу, я думаю, каждый согласится со мной.

- Одна из глав вашей книги называется «Рецепт восстановления сил». Поделитесь им с нашими читателями?

- В книге я постоянно напоминаю о том, что самое лучшее лекарство от стрессов, хандры и депрессии - это природа. И «Рецепт восстановления сил» о том, как важно порой слиться с ней, ощутить себя частичкой леса.

ПОЧУВСТВОВАТЬ ВКУС ОСЕНИ

- Расскажите, вы любите осень? Что для вас означает это время года?

- Осень для меня - один из самых красочных и воодушевляющих сезонов, когда хочется делать много фотографий, рисовать и писать - ведь вокруг так много красоты, которую хочется запечатлеть. Я полна энергии и вдохновения на новые свершения!

- Какой ваш самый любимый осенний рецепт?

- По настроению: иногда пирог с грибами или ягодами, яблочные пирожные или тыквенные оладьи, но неизменным всегда остается пряный чай с самыми вкусными яблоками из моего сада.

На 500 мл чайника горячей воды я беру 2 крупных яблока, горсть сезонных ягод, мед или сахар, 1 ч. л. черного чая, разные пряности (кардамон, корица, гвоздика, ваниль), ломтик свежего имбиря. Можно добавить немного лимонной цедры. С таким чаем уютно читать книгу или налить в термос и взять с собой в лес.

- В вашей книге есть QR-коды. Расскажите, куда они ведут?

- По некоторым можно перейти к полезным видео к мастер-классам или просто посмотреть уютные видео для тепла и настроения. Еще в книге есть мастер-классы, к которым требуются несложные выкройки и схема для вышивки, и с QR-кодами читатели могут легко сохранить их и распечатать.

РЕЦЕПТ ЛЕСНЫХ ФЕЙ

Фото: Предоставлено "КП"

Торт лесных фей

Самый воздушный, тающий во рту бисквит, приготовленный на одних белках, называют ангельским. Но если прослоить коржи джемом из ароматных ягод с лесной полянки, он точно придется по вкусу таким же невесомым и изящным феям.

Ингредиенты на форму диаметром 18 - 20 см:

220 г яичных белков (примерно 6 яиц)

150 г сахара

95 г сахарной пудры

70 г муки

10 г ванильного сахара

Любимый джем (по вкусу, советую черничный или из голубики)

Взбить яичные белки с обычным и ванильным сахаром до жестких пиков.

Просеять сахарную пудру с мукой. По частям ввести в белки, аккуратно перемешивая.

На дно формы выложить круг из бумаги для выпечки. Выложить тесто в форму, и выпекать один большой бисквит при 170 °С 40 - 50 минут либо готовить три коржа по отдельности - при 170 °С по 15 - 20 минут.

Готовый бисквит остудить. Если он выпекался большим коржом, то разрезать на 2 - 3 части и прослоить их джемом.