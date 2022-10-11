Крутых программистов начинают учить со школы

О воспитании айтишников начинают заботиться еще со школьной скамьи. Фото: Софья САНДУРСКАЯ/Агентство городских новостей "Москва"

Не секрет, что рынок труда в нашей стране испытывает острый дефицит высококвалифицированных кадров. В первую очередь нехватка ощущается среди ИТ-специальностей. Эксперты считают, несмотря на высокий уровень зарплат, нам недостает от 500 тысяч до миллиона профессионалов в сфере информационных технологий, а отсутствие кадров в этой отрасли тормозит развитие экономики в целом.

Преодолеть кадровый дефицит призван комплекс мер национального проекта «Цифровая экономика». Причем о воспитании айтишников начинают заботиться еще со школьной скамьи. Так, российские школьники 8-11 классов бесплатно изучат современные языки программирования по проекту «Код будущего». В любом из удобных форматов: онлайн или очном — на базе региональных площадок. Сейчас такие площадки открыты в 78 регионах, однако, регионы продолжат присоединяться к проекту.

Записаться на курсы и получить ссылку на вступительное испытание можно на портале Госуслуг. Программу школьники выбирают по уровню своей подготовки: начальный, базовый или продвинутый.

Два года ребята будут изучать современные языки программирования, что, несомненно, поможет им при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по информатике, участии в олимпиадах и хакатонах. А кроме того, полученные знания пригодятся при разработке учебного проекта – основы профессионального портфолио.

Заявки на участие в проекте подали более 40 тысяч школьников, но набор пока открыт!

А УЧИТ КТО?

Логичный вопрос: если у нас не хватает ИТ-специалистов, кто будет преподавать программирование старшеклассникам по всей стране?

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» в 2022 году приступить к обучению по проекту смогут 100 тыс. школьников по всей стране. «Мы видим, что навыки программирования востребованы в любой отрасли экономики: от медицины до сельского хозяйства, и с каждым годом необходимость знаний алгоритмики и программирования только растёт, это серьезное преимущество при трудоустройстве. Чтобы каждый школьник смог углубиться в кодинг и найти свое призвание, создан проект «Код будущего». Ученики 8-11 классов смогут изучить наиболее востребованные языки, такие как Java, JavaScript, Python, C#, C++, 1С, PHP, SQL, разработать первый продукт в проектных командах», — комментирует проректор, директор департамента координации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» Университета 2035 Евгения Швыркунова.

Обучение проходит на базе образовательных организаций, программы которых прошли открытый отбор Университета 2035, оператора проекта «Код будущего»: Яндекс, Университет Иннополис, 1С Образование, Maximum Education, Учи.ру, Академия «Просвещение», Школа программистов, Алгоритмика, Мобильное электронное образование, Фоксфорд, Университет Синергия, МФТИ, СПбПУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Инжинириум» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Участие некоторых предполагает как дистанционное, так и очное обучение.

- Проект «Код будущего» — большой шаг в сторону усиления учебной программы по математике и информатик, - подчеркивает Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру. - Изучение современных языков программирования может стать для старшеклассников стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой. На курсах по программированию Учи.ру ребята смогут выбрать для изучения один из двух наиболее востребованных языков программирования — Python или C++. При этом курсы имеют несколько уровней сложности и будут доступны для учеников с разным уровнем подготовки.

«Обучение школьников программированию ведётся за счёт государства, потому что это мощный вклад в обеспечение кадрового суверенитета России. Мы второй год участвуем в реализации данного проекта и видим, насколько востребованы языки программирования у молодежи. Детям, особенно из отдаленных регионов, стало доступно общение с квалифицированными педагогами и с практикующими программистами, работающими в компаниях — лидерах IT. Поэтому компания «МЭО» заявляет более 10 программ по различным языкам программирования. Это удовлетворит спрос на обучение в любом регионе», — комментирует генеральный директор компании «Мобильное Электронное Образование» («МЭО») Александр Кондаков.

НЕ РАНО ЛИ?

Восьмиклассники далеко не все еще определились, кем хотят стать. Конечно, их представления о будущей профессии уже гораздо более четкие, а не как в детском саду: сегодня мечтаю, что стану космонавтом, завтра завидую дворнику, который хоть целый день может играть в снежки. И все же не все готовы четко сказать - стану тестировщиком ПО. Но это не значит, что «Код будущего» для таких неопределившихся – закрытая история.

- «Код Будущего» дает неограниченные возможности детям из разных регионов страны не просто попробовать себя в освоении языков программирования, но и получить компетенции начинающего профессионала для дальнейшего выбора своего пути и профессии. - говорит Ольга Кузьмичева, директор по развитию АО «Академия «Просвещение». - Проект направлен на мотивацию и вовлечение детей в сферу информационных технологий и повышение общего уровня знаний молодежи в этой области. Участвуют в нем лучшие образовательные организации страны, которые реализуют обучение по разным языкам программирования и уровням сложности. Мы уже видим большой интерес к проекту со стороны школьников и показать им, что сфера IT является не просто востребованной, но и очень увлекательной.

Об этом же свидетельствует опыт прошлогодних выпускников онлайн-курсов по программированию, которые Университет 2035 проводил по федпроекту «Кадры для цифровой экономики». При поддержке национального проекта «Цифровая экономика» старшеклассники 10 регионов России – Белгородской, Новгородской, Калужской, Тульской, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия) изучали самые популярные языки программирования. Не все из них решили стать программистами. Но о полученных знаниях и умениях не жалеют.

Директор Школы программирования «Алгоритмика» Павел Шклюдов предполагает, что уже через четыре года 40% цифровых профессий будут принципиально новыми, при этом неизвестно, какими именно. Но, по мнению эксперта, уже сейчас детям можно дать набор навыков будущего.

«Программирование становится не просто написанием кода, а позволяет комплексно развить эти навыки наряду с общей логикой и системным мышлением, что пригодится в жизни как «гуманитариям», так и ребятам с «техническим» складом ума. Для проекта «Алгоритмика» предоставила ряд очных программ для школьников 8-11 классов, которые позволят им не просто выучить языки программирования, но и развить комплекс навыков будущего и быстро применить их на практике во взрослой жизни», — комментирует исполнительный директор Школы программирования «Алгоритмика» Павел Шклюдов.

16-летний Дмитрий Домнин из Старого Оскола, например, прошел курс «Искусственный интеллект и машинное обучение» в Инжинириуме МГТУ им. Н.Э. Баумана. Выполнил проект по распознаванию нейросетью растений на основе заложенных датасетов. Это помогло ему повысить свой средний балл по информатике в школе. Но в планах у Дмитрия – поступление в «Бауманку» на факультет «Специальное машиностроение». Он хочет стать инженером-конструктором, разрабатывающим на благо Отечества новое высокоточное оружие.

Большинство ребят, которые пришли год назад на курсы по программированию уже четко знали, что ИТ – их будущая профессиональная сфера. И дискриминации по возрасту тут точно не место.

Егор Говоруха из Белгорода поступил в Инжинириум МГТУ в 14 лет. При этом пришел уже с опытом программирования. Хорошо знал Python, начал изучать С#. Говорит, что учиться было непросто, но интересно: парень был в 7 классе, а на курсах оперировали математикой уровня 11 класса и первого курса Университета. Егор видит себя в будущем специалистом по Data Science или web-разработчиком.

ВАЖНО!

Как попасть в проект

Стать участником проекта «Код Будущего» могут граждане Российской Федерации, обучающиеся в 8 – 11 классах школы и успешно преодолевшие вступительное испытание.

В онлайн-формате учиться могут жители всех уголков страны. Доступно ли в вашем регионе очное обучение, стоит уточнить на интерактивной карте на странице проекта на портале Госуслуг.

* Первым делом необходимо выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на странице проекта.

Подать заявление на участие может либо сам школьник, либо его родитель. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

* После проверки заявления школьнику придет ссылка на вступительное испытание.

* Не позднее чем через 5 рабочих дней с момента получения ссылки необходимо выполнить полученное задание.

* Если испытание пройдено успешно, родители заключают договор с образовательной организацией.

Курс рассчитан на два года обучения и составляет 144 академических часа. По итогам обучения школьник получает сертификат.

Всего же, как запланировано в федеральном проекте «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», не менее 1,2 млн российских школьников пройдут обучение по проекту «Код будущего» и смогут бесплатно изучить современные языки программирования к 2030 году.